ONLINE: West Ham se Součkem v základu drtí Sunderland, pak Wolves na City

  13:52aktualizováno  14:20
Na minulé vítězství nad Tottenhamu chtějí navázat fotbalisté West Ham United s českým reprezentantem Tomášem Součkem. Jejich duel proti Sunderlandu otevře od 13.30 program 23. kola Premier League, v sobotu se pak hrají další čtyři utkání. Všechna můžete sledovat v online reportážích.

Crysencio Summerville z West Hamu skóruje proti Sunderlandu. | foto: Reuters

West Ham se po mizerném období, kdy deset kol nevyhrál a klesl na sestupové příčky, nadechl. Ale potřebuje aspoň další dvě vítězství, aby měl soupeře na dohled a jeho boj o záchranu měl reálný základ.

Reprezentační záložník Tomáš Souček právě těch deset zápasů neskóroval a zatím rekord v počtu gólů mezi českými hráči nevytvořil, zůstává na čísle 38 společně s Patrikem Bergerem. Mezitím vypadl ze sestavy, do níž se v posledních dvou kolech zase vrátil.

To druhý český fotbalista v Premier League je v mnohem horší situaci, v takřka beznadějné. Ladislav Krejčí s posledním Wolverhamptonem ztrácí na příčky zajišťující záchranu čtrnáct bodů, do konce sezony zbývá šestnáct kol. A to Wolverhampton čtyři utkání neprohrál a získal v nich šest bodů. Podaří se mu sérii protáhnout i proti druhému Manchesteru City, který naopak čtyři duely nevyhrál?

Premier League
23. kolo 24. 1. 2026 13:30
zápas probíhá
West Ham West Ham : Sunderland AFC Sunderland AFC 3:0 (3:0)
Góly:
14. Summerville
28. Bowen
43. M. Fernandes
Góly:
Sestavy:
Aréola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles – Bowen (C), Souček, M. Fernandes, Summerville – Felipe – Castellanos.
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Hume (C), Sadiki, Le Fée, Mundle – Mayenda, Brobbey.
Náhradníci:
Diouf, Kanté, Kilman, Magassa, Potts, Walker-Peters, Ward-Prowse, C. Wilson.
Náhradníci:
A. Patterson – Adingra, Cirkin, Diarra, Geertruida, Isidor, O'Nien, Rigg, Talbi.
Žluté karty:
Žluté karty:
30. Ballard, 35. Mandava

Rozhodčí: Bramall – Hatzidakis, Dallison

Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 24. 1. 2026 16:00
Fulham Fulham : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 24. 1. 2026 16:00
Burnley FC Burnley FC : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 24. 1. 2026 16:00
Manchester City Manchester City : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hallam – Cook, Hussin

Přejít na online reportáž
Premier League
23. kolo 24. 1. 2026 18:30
Bournemouth Bournemouth : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
