ONLINE: West Ham se Součkem v základu drtí Sunderland, pak Wolves na City

West Ham se po mizerném období, kdy deset kol nevyhrál a klesl na sestupové příčky, nadechl. Ale potřebuje aspoň další dvě vítězství, aby měl soupeře na dohled a jeho boj o záchranu měl reálný základ.
Reprezentační záložník Tomáš Souček právě těch deset zápasů neskóroval a zatím rekord v počtu gólů mezi českými hráči nevytvořil, zůstává na čísle 38 společně s Patrikem Bergerem. Mezitím vypadl ze sestavy, do níž se v posledních dvou kolech zase vrátil.
To druhý český fotbalista v Premier League je v mnohem horší situaci, v takřka beznadějné. Ladislav Krejčí s posledním Wolverhamptonem ztrácí na příčky zajišťující záchranu čtrnáct bodů, do konce sezony zbývá šestnáct kol. A to Wolverhampton čtyři utkání neprohrál a získal v nich šest bodů. Podaří se mu sérii protáhnout i proti druhému Manchesteru City, který naopak čtyři duely nevyhrál?
14. Summerville
28. Bowen
43. M. Fernandes
Aréola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles – Bowen (C), Souček, M. Fernandes, Summerville – Felipe – Castellanos.
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Hume (C), Sadiki, Le Fée, Mundle – Mayenda, Brobbey.
Diouf, Kanté, Kilman, Magassa, Potts, Walker-Peters, Ward-Prowse, C. Wilson.
A. Patterson – Adingra, Cirkin, Diarra, Geertruida, Isidor, O'Nien, Rigg, Talbi.
30. Ballard, 35. Mandava
Rozhodčí: Bramall – Hatzidakis, DallisonPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Hallam – Cook, HussinPřejít na online reportáž