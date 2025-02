ONLINE: Kinský znovu v akci, Tottenham díky vlastnímu gólu vede na Brentfordu

Tottenhamu se v Anglii nedaří. Na vítězství v lize čeká od poloviny prosince, Kinský se zatím v soutěži uvedl porážkami na Arsenalu (1:2), Evertonu (2:3) a doma s nováčkem z Leicesteru (1:2).

Jak si povede tentokrát?

V akci je také Manchester United, který hostí Crystal Palace. S týmem opět není útočník Marcus Rashford, který by se měl přesunout do Aston Villy na hostování. Klub naopak ohlásil posilu do obrany, z Lecce přivedl dánského beka Dorga.

Od 17:30 pak hraje Arsenal s Manchesterem City. Šlágr tentokrát nerozhoduje o příčkách v čele tabulky, anglický šampion je až čtvrtý, Arsenal druhý.

Brentford Brentford : Tottenham Tottenham 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

29. Janelt (vla.) Sestavy:

Valdimarsson – Ajer, Collins, van den Berg, Lewis-Potter – Nørgaard (C), Janelt – Mbeumo, Damsgaard, Schade – Wissa. Sestavy:

Kinský – Porro, Gray, B. Davies, Spence – Bissouma, Bentancur – Kulusevski, Son Hung-min (C), Moore (46. Bergvall) – Richarlison. Náhradníci:

Eyestone – Pinnock, Mee, Carvalho, Maghoma, Jarmoljuk, Konak, Jensen, Kayode. Náhradníci:

Austin – Reguilón, Hardy, Olusesi, P. Sarr, Scarlett, Ajayi, Cassanova. Žluté karty:

Žluté karty:

41. Son Hung-min Rozhodčí: Cillett – Cann, Scholes Přejít na online reportáž

Manchester United Manchester United : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (0:0) Sestavy:

André Onana – Yoro, Maguire, L. Martínez – Mazráwí, Ugarte, B. Fernandes (C), Dalot – Diallo, Mainoo, Garnacho. Sestavy:

Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Kamada (61. Eze) – Mateta. Náhradníci:

Bayındır, Harrison – Casemiro, Collyer, de Ligt, Eriksen, Højlund, Lindelöf, Zirkzee. Náhradníci:

Turner – Clyne, Devenny, Esse, Kporha, Nketiah, Schlupp, Wharton. Žluté karty:

49. Maguire Žluté karty:

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Robathan