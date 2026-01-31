ONLINE: Arsenal vede nad Leedsem, Krejčí chybí v sestavě Wolves. Večer Liverpool

Autor: ,
  16:21aktualizováno  16:27
Minimálně do neděle můžou zvýšit svůj náskok na čele. Fotbalisté Arsenalu otevírají sobotní program 24. kola anglické ligy na půdě Leedsu. Zápas má výkop v 16 hodin a souběžně má výkop také utkání Wolverhamptonu s Bournemouthem. V 18.30 pak následuje londýnské derby mezi West Hamem a Chelsea, od 21 hodin pak šlágr kola mezi Liverpoolem a Newcastlem. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.
Záložník Declan Rice z Arsenalu s míčem prochází okolo Antona Stacha z Leedsu.

Záložník Declan Rice z Arsenalu s míčem prochází okolo Antona Stacha z Leedsu. | foto: Reuters

Útočník Viktor Gyökeres z Arsenalu hlavičkuje před Antonem Stachem z Leedsu.
Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu
Útočník Leandro Trossard z Arsenalu si tělem kryje míč před Jaydenem Boglem z...
Obránce Piero Hincapié z Arsenalu (vpravo) se snaží vypíchnout míč Jaydenu...
5 fotografií

Arsenal naposledy prohrál doma s Manchesterem United (2:3), celkem ztratil už třikrát v řadě a jeho náskok na prvním místě se ztenčil na čtyři body. Proti šestnáctému Leedsu si ale ztrátu nepřipouští.

Sobotní program 24. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Wolverhampton zůstává s osmi body poslední, v uplynulých týdnech se však zvedl a proti Bournemouthu na to zkusí navázat. Musí se ale obejít bez českého stopera Ladislava Krejčího, jenž kvůli nemoci není ani na lavičce. V 16 hodin pak nastoupí ještě Everton proti Brightonu.

V 18.30 přijde na řadu londýnské derby. Chelsea je rozjetá a ráda by se minimálně do neděle vrátila do nejlepší čtyřky. Naproti tomu osmnáctý West Ham se chce přiblížit vidině záchrany.

Český záložník Tomáš Souček mimochodem nadále útočí na český střelecký rekord v Premier League – na překonání Patrika Bergera potřebuje jediný gól.

Ve 21 hodin pak nastoupí Liverpool, který v domácí soutěži pětkrát v řadě ztratil, proti Newcastlu, jenž má o tři body méně, je devátý a zůstává za očekáváním.

V neděli jsou na programu další čtyři zápasy, v pondělí pak program uzavře souboj nováčků – Sunderland vyzve Burnley.

Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
27. Zubimendi
Sestavy:
Darlow – Rodon, Struijk, Gudmundsson – Bogle, Ampadu, Grujev, Justin – Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Trossard – Gyökeres.
Náhradníci:
Perri – Longstaff, Piroe, Okafor, Tanaka, Bornauw, Byram, Gnonto, Buonanotte.
Náhradníci:
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Ødegaard, G. Jesus, Eze, Martinelli, Nørgaard, Calafiori.

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Craig Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, Agbadou, S. Bueno – R. Gomes, J. Gomes, André, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Scott, Cook – Á. Jiménez, Kroupi, Adlí – Evanilson.
Náhradníci:
Johnstone – Bellegarde, Doherty, Strand Larsen, Lima, Tchatchoua, Wolfe.
Náhradníci:
Christie, Dacosta, Diakité, Milosavljević, Rees-Dottin, Tóth, Ünal.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Everton Everton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Ayari, Baleba, Groß – Rutter, Welbeck, Mitoma.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Gueye, Garner – Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Náhradníci:
Steele – Julio, Gruda, Minteh, Kostoulas, Milner, Boscagli, Veltman, Howell.
Náhradníci:
Travers – N. Patterson, McNeil, Beto, Dibling, Coleman, Alcaráz, Röhl, Iroegbunam.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 18:30
Chelsea Chelsea : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.