  23:02
Tři měsíce čekal na gól číslo 39. Trefu, kterou překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější ligové soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček zařídil při remíze 1:1 s Manchesterem United jedinou branku West Hamu, hosté srovnali až v nastavení. Úterní vložené šestadvacáté dějství nabídlo dohromady čtyři zápasy.
Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United. | foto: Reuters

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.
Tomáš Souček v radostném objetí s El Hadjim Malickem Dioufem, svým spoluhráčem...
Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.
Tomáš Souček z West Hamu (vpravo) napadá Casemira z Manchesteru United.
Souboj West Hamu s Manchesterem United lákal hned z několika důvodů. Třeba kvůli sázce fanouška United Franka Iletta, jenž se už takřka 500 dní neostříhal, protože čeká, až jeho tým zvítězí pětkrát v řadě.

Smůla!

Vlasy mu ještě porostou – protože Souček.

Český střelecký rekord Patrika Bergera, na který útočil už od loňského listopadu, konečně padl. Reprezentační záložník sedmnáct dní před svými 31. narozeninami nastavil v padesáté minutě levačku na prudký pas Jarroda Bowena a zblízka překonal gólmana Lammense.

Hned poté objal senegalského parťáka Malicka Dioufa, který stejně jako on prošel pražskou Slavií.

Tomáš Souček v radostném objetí s Malickem Dioufem, svým spoluhráčem z West Hamu.

Český fenomén se prosadil proti jednomu ze svých oblíbených soupeřů, United dal už třetí gól. Ten minulý, v květnu 2025, věnoval svému čerstvě narozenému synovi Danielovi. A ten nejnovější má rekordní příchuť.

I když vítězná branka to nakonec nebyla. Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Benjamin Šeško. West Ham nicméně bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body.

Souček je v nejslavnější lize sedmou sezonu. Z pozice defenzivního záložníka, který se rád vytahuje dopředu při standardkách či na odražené míče, znamená 39 gólů úctyhodný počin.

Vždyť v boji o pomyslnou korunu nejlepšího českého střelce v historii soutěže soupeřil s takovými jmény, jako jsou zmíněný Berger, Milan Baroš, Tomáš Rosický, Matěj Vydra, Vladimír Šmicer nebo Roman Bednář. Všechno ofenzivní fotbalisté.

A teď je nad nimi pracant Souček. S poutavým životním příběhem.

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.
Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

V jednu chvíli dokonce hostoval v druholigovém Žižkově, který ho bral coby odpadlíka, než ve Slavii, která ho k dospělému fotbalu dovedla, prorazil naplno. Do West Hamu odcházel v zimě 2020, nejdřív na hostování, pak natrvalo za dohromady víc než 20 milionů eur.

Aby dokázal něco, co se dalším bude překonávat jen velmi těžko. Považte, že mu na 39 zásahů stačilo jen 217 zápasů! Předchozí rekordman Berger jich potřeboval 225.

Souček během let ustál tvrdou konkurenci, která v superbohaté Premier League ničí mnoho top fotbalistů. Drží se v základu, na čas převzal i kapitánskou pásku, je z něj klubová ikona. I když dobře ví, že se pomalu blíží čas, kdy West Ham opustí.

„Teď mám ale velkou motivaci být tím, kdo naši situaci zvrátí,“ řekl Souček před časem pro klubový web s ohledem na záchranářské starosti, které tým v aktuální sezoně má. „Pokud se nám povede udržet ligu, bude to jedna z mých nejlepších sezon v kariéře.“

Tomáš Souček (West Ham) střílí gól proti Manchesteru United.

Překonala by v jeho očích i tu, v níž vstřelil neuvěřitelných deset ligových gólů. A pište si, že číslo 39 ještě nemusí být konečné.

Proti United opět předvedl svou typickou oslavu, při které se zatočí s roztaženýma rukama jako helikoptéra. Připomíná mu chvíle, kdy překonal mnohem těžší zápas s vnitřními démony. Deprese odezněly a on se nad všechny strasti vznesl.

I proto se mohl v úterý definitivně zapsat mezi nejlepší české fotbalisty historie.

V rámci 26. kola Premier League se hrály i další tři zápasy.

Fotbalisté Chelsea neudrželi dvoubrankové vedení a doma jen remizovali s nováčkem z Leedsu 2:2. Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2, gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.

Moises Caicedo (Chelsea) si kryje míč před Brendenem Aaronsonem (Leeds).

Chelsea po necelé hodině vedla o dva góly zásluhou Joaa Pedra a Coleho Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve z pokutového kopu snížil Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. Chelsea nenavázala na sérii čtyř výher, Leeds bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol.

Newcastle skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď Tottenhamu se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato hosté opět odskočili po Ramseyho gólu. Newcastle zvítězil v Premier League po čtyřech zápasech a posunul se na desáté místo neúplné tabulky. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol.

Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O’Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého soupeře, jemuž patří osmá pozice.

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 21:15
West Ham West Ham : Manchester United Manchester United 1:1 (0:0)
Góly:
50. Souček
Góly:
90+6. Šeško
Sestavy:
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf (80. Scarles) – Bowen (C) (90. Walker-Peters), Souček, Potts (79. Magassa), Summerville (90. A. Traoré) – M. Fernandes – Castellanos (69. C. Wilson).
Sestavy:
Lammens – Dalot (82. Zirkzee), Maguire (68. Yoro), L. Martínez, Shaw – Mainoo, Casemiro – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha (69. Šeško) – Mbeumo.
Náhradníci:
Aréola – Kanté, Kilman, Mayers.
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Heaven, T. Fletcher, Ugarte, Mazráwí.
Žluté karty:
70. M. Fernandes
Žluté karty:

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
Chelsea Chelsea : Leeds United Leeds United 2:2 (1:0)
Góly:
24. Pedro
58. Palmer
Góly:
67. Nmecha
73. Okafor
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Acheampong (79. Fofana), Chalobah, Cucurella (46. Hato) – Caicedo, Santos (79. Delap) – Palmer, Fernández (C), Estêvão (64. P. Neto) – Pedro.
Sestavy:
Darlow – Rodon, Bornauw (55. Okafor), Bijol – Justin, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Bogle, Aaronson (90+5. Longstaff) – Nmecha (82. D. James).
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Badiashile, Garnacho, Guiu, M. Sarr.
Náhradníci:
Perri – Buonanotte, Byram, Gnonto, Piroe, Tanaka.
Žluté karty:
8. Gusto, 15. Acheampong, 67. Palmer
Žluté karty:
19. Gudmundsson, 22. Bornauw, 45. Justin, 90+6. Longstaff

Rozhodčí: Jones – Smith, Greenhalgh

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
Tottenham Tottenham : Newcastle United Newcastle United 1:2 (0:1)
Góly:
64. A. Gray
Góly:
45+5. Thiaw
67. J. Ramsey
Sestavy:
Vicario – A. Gray, Drăgușin, van de Ven (C), Spence – Gallagher (69. Kolo Muani), Bissouma (46. Palhinha), P. Sarr – Odobert (35. Tel), Solanke, Simons.
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Willock (88. Woltemade), Guimarães (C) (90. Hall), J. Ramsey (75. J. Murphy) – Elanga (75. Tonali), A. Gordon (88. Osula), H. Barnes.
Náhradníci:
Kinský – Souza, Olusesi, Williams-Barnett, Rowswell.
Náhradníci:
Ramsdale – Wissa, A. Murphy, Shahar.
Žluté karty:
41. P. Sarr, 62. Spence, 66. Simons
Žluté karty:
59. Burn, 89. Guimarães

Rozhodčí: Anthony Taylor

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
Everton Everton : Bournemouth Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly:
42. Ndiaye
Góly:
61. Rayan
64. Adlí
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko (90+3. Keane) – Garner, Gueye – George (62. H. Armstrong), Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry (62. Beto).
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Tóth (58. Ünal) – Rayan (90+3. Smith), Christie (C) (80. Cook), Adlí (80. Brooks) – Evanilson (58. Kroupi).
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, Dibling, Iroegbunam, N. Patterson, Röhl.
Náhradníci:
Mandas – Adams, Diakité, Milosavljević.
Žluté karty:
66. Beto
Žluté karty:
81. Brooks, 90+6. Á. Jiménez
Červené karty:
69. O'Brien
Červené karty:

Rozhodčí: Madley – Scholes, Taylor

