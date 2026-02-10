Souboj West Hamu s Manchesterem United lákal hned z několika důvodů. Třeba kvůli sázce fanouška United Franka Iletta, jenž se už takřka 500 dní neostříhal, protože čeká, až jeho tým zvítězí pětkrát v řadě.
Smůla!
Vlasy mu ještě porostou – protože Souček.
Český střelecký rekord Patrika Bergera, na který útočil už od loňského listopadu, konečně padl. Reprezentační záložník sedmnáct dní před svými 31. narozeninami nastavil v padesáté minutě levačku na prudký pas Jarroda Bowena a zblízka překonal gólmana Lammense.
Hned poté objal senegalského parťáka Malicka Dioufa, který stejně jako on prošel pražskou Slavií.
Český fenomén se prosadil proti jednomu ze svých oblíbených soupeřů, United dal už třetí gól. Ten minulý, v květnu 2025, věnoval svému čerstvě narozenému synovi Danielovi. A ten nejnovější má rekordní příchuť.
I když vítězná branka to nakonec nebyla. Casemirův vyrovnávací zásah ještě neplatil kvůli ofsajdu, ale v šesté minutě nastavení srovnal střídající Benjamin Šeško. West Ham nicméně bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol a na první nesestupovou příčku ztrácí dva body.
Souček je v nejslavnější lize sedmou sezonu. Z pozice defenzivního záložníka, který se rád vytahuje dopředu při standardkách či na odražené míče, znamená 39 gólů úctyhodný počin.
Vždyť v boji o pomyslnou korunu nejlepšího českého střelce v historii soutěže soupeřil s takovými jmény, jako jsou zmíněný Berger, Milan Baroš, Tomáš Rosický, Matěj Vydra, Vladimír Šmicer nebo Roman Bednář. Všechno ofenzivní fotbalisté.
A teď je nad nimi pracant Souček. S poutavým životním příběhem.
V jednu chvíli dokonce hostoval v druholigovém Žižkově, který ho bral coby odpadlíka, než ve Slavii, která ho k dospělému fotbalu dovedla, prorazil naplno. Do West Hamu odcházel v zimě 2020, nejdřív na hostování, pak natrvalo za dohromady víc než 20 milionů eur.
Aby dokázal něco, co se dalším bude překonávat jen velmi těžko. Považte, že mu na 39 zásahů stačilo jen 217 zápasů! Předchozí rekordman Berger jich potřeboval 225.
Souček během let ustál tvrdou konkurenci, která v superbohaté Premier League ničí mnoho top fotbalistů. Drží se v základu, na čas převzal i kapitánskou pásku, je z něj klubová ikona. I když dobře ví, že se pomalu blíží čas, kdy West Ham opustí.
„Teď mám ale velkou motivaci být tím, kdo naši situaci zvrátí,“ řekl Souček před časem pro klubový web s ohledem na záchranářské starosti, které tým v aktuální sezoně má. „Pokud se nám povede udržet ligu, bude to jedna z mých nejlepších sezon v kariéře.“
Překonala by v jeho očích i tu, v níž vstřelil neuvěřitelných deset ligových gólů. A pište si, že číslo 39 ještě nemusí být konečné.
Proti United opět předvedl svou typickou oslavu, při které se zatočí s roztaženýma rukama jako helikoptéra. Připomíná mu chvíle, kdy překonal mnohem těžší zápas s vnitřními démony. Deprese odezněly a on se nad všechny strasti vznesl.
I proto se mohl v úterý definitivně zapsat mezi nejlepší české fotbalisty historie.
V rámci 26. kola Premier League se hrály i další tři zápasy.
Fotbalisté Chelsea neudrželi dvoubrankové vedení a doma jen remizovali s nováčkem z Leedsu 2:2. Další londýnský tým Tottenham na vlastním hřišti podlehl Newcastlu 1:2, gólman poraženého celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce a dál čeká na první start v ligové sezoně.
Chelsea po necelé hodině vedla o dva góly zásluhou Joaa Pedra a Coleho Palmera, který k asistenci na vedoucí trefu přidal proměněnou penaltu. Jenže hosté góly v 67. a 73. minutě srovnali. Nejprve z pokutového kopu snížil Nmecha a po něm se prosadil střídající Okafor. Chelsea nenavázala na sérii čtyř výher, Leeds bodoval ve čtvrtém z posledních pěti kol.
Newcastle skóroval v nastavení první půle díky Thiawovi. O odpověď Tottenhamu se po změně stran postaral Gray, jenže krátce nato hosté opět odskočili po Ramseyho gólu. Newcastle zvítězil v Premier League po čtyřech zápasech a posunul se na desáté místo neúplné tabulky. O záchranu bojující Tottenham čeká na výhru už osm kol.
Bournemouth uspěl na stadionu Evertonu 2:1, přestože prohrával. Ve druhé půli ale Rayan s Adlím mezi 61. až 64. minutou dokonali obrat a domácí poté dohrávali bez vyloučeného O’Briena. Bournemouth se díky výhře bodově dotáhl na svého soupeře, jemuž patří osmá pozice.
50. Souček
90+6. Šeško
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf (80. Scarles) – Bowen (C) (90. Walker-Peters), Souček, Potts (79. Magassa), Summerville (90. A. Traoré) – M. Fernandes – Castellanos (69. C. Wilson).
Lammens – Dalot (82. Zirkzee), Maguire (68. Yoro), L. Martínez, Shaw – Mainoo, Casemiro – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha (69. Šeško) – Mbeumo.
Aréola – Kanté, Kilman, Mayers.
Bayındır – Malacia, Heaven, T. Fletcher, Ugarte, Mazráwí.
70. M. Fernandes
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž
24. Pedro
58. Palmer
67. Nmecha
73. Okafor
Sánchez – Gusto, Acheampong (79. Fofana), Chalobah, Cucurella (46. Hato) – Caicedo, Santos (79. Delap) – Palmer, Fernández (C), Estêvão (64. P. Neto) – Pedro.
Darlow – Rodon, Bornauw (55. Okafor), Bijol – Justin, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Bogle, Aaronson (90+5. Longstaff) – Nmecha (82. D. James).
Sharman-Lowe – Badiashile, Garnacho, Guiu, M. Sarr.
Perri – Buonanotte, Byram, Gnonto, Piroe, Tanaka.
8. Gusto, 15. Acheampong, 67. Palmer
19. Gudmundsson, 22. Bornauw, 45. Justin, 90+6. Longstaff
Rozhodčí: Jones – Smith, GreenhalghPřejít na online reportáž
64. A. Gray
45+5. Thiaw
67. J. Ramsey
Vicario – A. Gray, Drăgușin, van de Ven (C), Spence – Gallagher (69. Kolo Muani), Bissouma (46. Palhinha), P. Sarr – Odobert (35. Tel), Solanke, Simons.
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Willock (88. Woltemade), Guimarães (C) (90. Hall), J. Ramsey (75. J. Murphy) – Elanga (75. Tonali), A. Gordon (88. Osula), H. Barnes.
Kinský – Souza, Olusesi, Williams-Barnett, Rowswell.
Ramsdale – Wissa, A. Murphy, Shahar.
41. P. Sarr, 62. Spence, 66. Simons
59. Burn, 89. Guimarães
Rozhodčí: Anthony TaylorPřejít na online reportáž
42. Ndiaye
61. Rayan
64. Adlí
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko (90+3. Keane) – Garner, Gueye – George (62. H. Armstrong), Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry (62. Beto).
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Tóth (58. Ünal) – Rayan (90+3. Smith), Christie (C) (80. Cook), Adlí (80. Brooks) – Evanilson (58. Kroupi).
Travers – Alcaráz, Dibling, Iroegbunam, N. Patterson, Röhl.
Mandas – Adams, Diakité, Milosavljević.
66. Beto
81. Brooks, 90+6. Á. Jiménez
69. O'Brien
Rozhodčí: Madley – Scholes, TaylorPřejít na online reportáž