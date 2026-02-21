ONLINE: Chelsea hraje s Burnley, Aston Villa s Leedsem. Pak v akci West Ham i City

Mezi sedmým Brentfordem a třetí Aston Villou je pouhých sedm bodů. Bojuje se i o čelo, kde Arsenal v týdnu ztratil v zápase s posledním Wolverhamptonem (2:2) a má už jen pětibodový náskok a o zápas méně.
Toho bude chtít využít jak Aston Villa, tak druhý Manchester City, který se může přiblížit na pouhé dva body.
O udržení na druhé straně bojuje West Ham, který čeká důležitý souboj s devátým Bournemouthem. Z posledních pěti ligových zápasů prohrál tým s Tomášem Součkem pouze jednou.
Chelsea : Burnley FC 1:0 (1:0)
Góly:
4. Pedro
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Chalobah, Fofana, R. James – Caicedo, Santos – P. Neto, Fernández, Palmer – Pedro.
Sestavy:
Dúbravka – Estève, Worrall, Laurent – Humphreys, Medžbrí, Ugochukwu (57. Ward-Prowse), Walker – Edwards – Flemming, Anthony.
Náhradníci:
Slonina – Acheampong, Adarabioyo, Delap, Garnacho, Guiu, Hato, Lavia, M. Sarr.
Náhradníci:
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Ekdal, Florentino, Hartman, Pires, Tchaouna.
Žluté karty:
34. Fofana
31. Medžbrí
Rozhodčí: Lewis Smith (ENG)Přejít na online reportáž
Aston Villa : Leeds United 0:1 (0:1)
Góly:
31. Stach
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz, Amadou Onana – Bailey, Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Darlow – Justin, Ampadu (C), Struijk, Rodon, Gudmundsson (46. Bijol) – Bogle, Grujev, Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Wright – Lindelöf, Barkley, Digne, Torres, García, Abraham, Sancho, Bogarde.
Náhradníci:
Perri – D. James, Longstaff, Piroe, Nmecha, Gnonto, Bornauw, Tanaka.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
Brentford : Brighton 0:2 (0:2)
Góly:
30. Gómez
45. Welbeck
Sestavy:
Kelleher – Hickey (45. Collins), Ajer, van den Berg, Henry – J. Henderson, Janelt (46. Jarmoljuk) – Ouattara, Jensen, Lewis-Potter (46. Schade) – Thiago.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Hinshelwood, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Náhradníci:
Valdimarsson – Damsgaard, Donovan, Furo, Nelson, Pinnock.
Náhradníci:
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Howell, Kostoulas, Minteh, Rutter, Veltman.
Žluté karty:
12. Wieffer, 54. Kadıoğlu
West Ham : Bournemouth 0:0 (-:-)
Rozhodčí: Barrott – Wood, SmithPřejít na online reportáž
Manchester City : Newcastle United 0:0 (-:-)Přejít na online reportáž