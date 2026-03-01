ONLINE: United ztrácejí s Crystal Palace, v akci i Tottenham. Pak Arsenal - Chelsea

  15:06
Od konce prosince hájí ligovou neporazitelnost a teď i čtvrté místo. Fotbalisté Manchesteru United hrají ve 28. kole Premier League s Crystal Palace. V akci je také Tottenham na Fulhamu či Brighton s Nottinghamem. V podvečer je na programu šlágr Arsenal - Chelsea. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu. | foto: AP

United pod dočasným koučem Michaelem Carrickem šlapou, vyhráli pětkrát z posledních šesti zápasů, naposledy 1:0 na Evertonu a posunuli se na místo zajišťující účast v základní fázi Champions League.

Teď hostí třináctý Crystal Palace, anglického zástupce v aktuální sezoně Konferenční ligy, který v týdnu postoupil do osmifinále.

Šestnáctý Tottenham se potřebuje vyhnout sestupovým příčkám, na které má čtyřbodový náskok. Sedmnáctý Nottingham, jenž hraje v Brightonu, má jen o dva body méně.

Od 17:30 se utká lídr tabulky Arsenal v městském derby s Chelsea, která je šestá. Domácí náskok na čele je dvoubodový před Manchesterem City, po neděli bude mít však Arsenal o zápas navíc.

Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Crystal Palace Crystal Palace 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
4. Lacroix
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Johnson.
Náhradníci:
Bayındır – Mazráwí, Zirkzee, Malacia, Diallo, Ugarte, Heaven, T. Fletcher, Moorhouse.
Náhradníci:
Benítez – Pino, Uche, Clyne, Hughes, Sosa, Guessand, Rijád, Devenny.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Kamada

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Fulham Fulham : Tottenham Tottenham 1:0 (-:-)
Góly:
7. H. Wilson
Góly:
Sestavy:
Leno – Tete, Bassey, Diop, Sessegnon – Berge, Iwobi – H. Wilson, Smith Rowe, Bobb – R. Jiménez.
Sestavy:
Vicario – van de Ven, Drăgușin, Porro – A. Gray, Bissouma, Palhinha, Gallagher – Simons – Solanke, Kolo Muani.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Castagne, Robinson, Reed, Cairney, Muniz, Chukwueze.
Náhradníci:
Kinský, Austin – Danso, Souza, Rowswell, P. Sarr, Olusesi, Richarlison, Tel.

Rozhodčí: T. Bramall – A. Holmes, S. Long

Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Nottingham Nottingham 2:1 (-:-)
Góly:
6. Gómez
15. Welbeck
Góly:
13. Gibbs-White
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Hinshelwood, Milner, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Kostoulas, March, Minteh, Rutter, Veltman.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Bakwa, J. Cunha, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Yates.

Rozhodčí: Madley – Benett, Taylor

Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 17:30
Arsenal Arsenal : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
