ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

  21:11aktualizováno  21:11
Bez českého obránce Ladislava Krejčího, jenž pyká za vyloučení v minulém kole, se musí obejít fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 28. kola Premier League. Od 21 hodin hrají doma s Aston Villou a zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Český obránce Ladislav Krejčí (vlevo) z Wolverhamptonu ve dostává červenou kartu po druhé žluté v zápase anglické ligy na Crystalu Palace. | foto: AP

Krejčí byl minulý víkend vyloučen po dvou žlutých kartách během tří minut, z nichž druhou dostal za odkopnutí míče v přerušené hře. Wolverhampton nakonec v oslabení prohrál 0:1 na půdě Crystal Palace.

S 10 body tak zůstává na poslední příčce a je jen otázkou času, než se definitivně potvrdí jeho sestup do druhé ligy.

I proti Aston Ville je jasným outsiderem. Klub z Birminghamu sice z posledních čtyř utkání vyhrál jediné, pořád však zůstává na třetí příčce. Pokud zvítězí, minimálně do soboty se přiblíží druhému Manchesteru City na dva body.

Premier League
28. kolo 27. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sá (C) – Mosquera, S. Bueno, T. Gomes – Tchatchoua, J. Gomes, Neto, H. Bueno – Bellegarde, Mané – Armstrong.
Sestavy:
Martínez – Cash, Konsa (C), Torres, Digne – Onana, Luiz – Sancho, Rogers, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Lima, Olagunju, R. Gomes, A. Gomes, Arokodare, Edozie.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen, Barkley, Bogarde, Abraham, Franco, Bailey.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

