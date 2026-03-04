ONLINE: Arsenal zvítězil, City zaváhalo. Newcastle i v deseti vede nad United

Připravujeme podrobnosti..
West Ham s Tomášem Součkem v základní sestavě zvítězil na hřišti Fulhamu 1:0. Newcastle hraje proti Manchesteru United bez vyloučeného Jacoba Ramseyho.
Program vloženého 29. kola uzavře ve čtvrtek zápas Tottenhamu s Crystal Palace.
Aston Villa : Chelsea 1:4 (1:2)
Góly:
3. Luiz
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash (46. Bogarde), Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz (63. Barkley), Amadou Onana – Bailey (63. Alysson), Rogers, Buendía (63. Sancho) – Watkins (72. Abraham).
Sestavy:
Jörgensen – Gusto (75. Lavia), Fofana (80. Adarabioyo), Chalobah, Hato – R. James (C), Caicedo – Palmer (85. Santos), Fernández (80. Cucurella), Garnacho – Pedro (85. Delap).
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Digne, Torres.
Náhradníci:
Sánchez – Badiashile, M. Sarr, Guiu.
Žluté karty:
32. Cash, 58. Rogers, 68. Watkins
Žluté karty:
54. Pedro, 59. Fernández
Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith
Brighton : Arsenal 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
9. Saka
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer (77. Veltman), van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Baleba (78. Ayari), Groß (C) – Gómez (78. Howell), Hinshelwood (69. Welbeck), Mitoma (46. Minteh) – Rutter.
Sestavy:
Raya – Timber, C. Mosquera (64. Calafiori), Magalhães, Hincapié – Zubimendi (80. Nørgaard), Rice – Saka (C), Eze, Martinelli (60. Trossard) – Gyökeres (59. Havertz).
Náhradníci:
Steele – Milner, De Cuyper, O'Riley.
Náhradníci:
Arrizabalaga – G. Jesus, Madueke, Lewis-Skelly, Dowman.
Žluté karty:
52. Gómez, 81. Boscagli, 82. Kadıoğlu, 90+5. Ayari
Žluté karty:
11. C. Mosquera
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin
Manchester City : Nottingham 2:2 (1:0)
Góly:
31. Semenyo
62. Rodri
Góly:
56. Gibbs-White
76. E. Anderson
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Guéhi, Ajt-Núrí (77. Chusanov) – Rodri – Cherki (82. Savinho), B. Silva (C), Foden (77. Doku) – Semenyo, Haaland.
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina, Sangaré, E. Anderson, N. Williams (90. Morato) – Domínguez (63. Hudson-Odoi), Gibbs-White (C) (90. Yates) – I. Jesus (79. Awoniyi).
Náhradníci:
Trafford – Aké, Marmúš, N. González, Reijnders, Stones.
Náhradníci:
Gunn – Hutchinson, McAtee, Ndoye, Netz.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+1. Sangaré, 60. Murillo, 63. Milenković, 90+4. Sels
Rozhodčí: England – Ledger, Howson
Fulham : West Ham 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
65. Summerville
Sestavy:
Leno – Tete (82. Castagne), Diop, Bassey, Robinson – Berge (82. Sessegnon), Iwobi – Chukwueze, Cairney /C/ (61. Bobb), King (61. Smith-Rowe) – Jiménez (61. Muniz).
Sestavy:
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Todibo (90+3. Mavropanos), Diouf – Bowen /C/, Fernandes (90+3. Kanté), Souček, Summerville (88. Traoré) – Wilson (61. Magassa), Castellanos.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Reed, Lukić.
Náhradníci:
Aréola – Walker-Peters, Kilman, Scarles, Lamadrid.
Žluté karty:
90+1. Bassey, 90+9. Robinson
Žluté karty:
17. M. Fernandes, 41. Wan-Bissaka, 90+9. Kanté, 90+10. Bowen
Rozhodčí: Donohue – Wood, Smith
Počet diváků: 27191
Newcastle United : Manchester United 2:1 (1:1)
Góly:
45+6. A. Gordon
90. Osula
Góly:
45+9. Casemiro
Sestavy:
Ramsdale – Trippier (C), Thiaw, Burn, Hall – J. Ramsey, Tonali (90+7. Botman), Joelinton – Elanga (84. J. Murphy), A. Gordon (85. Osula), H. Barnes (46. Willock).
Sestavy:
Lammens – Mazráwí (85. Malacia), Yoro, Maguire, Shaw (61. Ugarte) – Casemiro (61. Dalot), Mainoo (76. Diallo) – Mbeumo (77. Zirkzee), B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
Náhradníci:
Pope – A. Murphy, Neave, Shahar, Wissa.
Náhradníci:
Bayındır – T. Fletcher, Heaven, Kukonki.
Žluté karty:
26. J. Ramsey, 38. Joelinton, 80. Trippier
Žluté karty:
37. Mbeumo, 39. Shaw, 64. Mazráwí
Červené karty:
45+2. J. Ramsey
Červené karty:
Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus