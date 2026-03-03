Senzace v Anglii. Krejčí se vrátil do sestavy a poslední Wolves porazili Liverpool

  23:06aktualizováno  23:36
Poté, co si odpykal trest za vyloučení, se český obránce Ladislav Krejčí vrátil zpátky do sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. Poslední celek Premier League se v úterý postaral o pořádné překvapení. Ve vloženém, 29. kole anglické ligy, porazil na domácím hřišti favorizovaný Liverpool 2:1. Už dříve skončily tři jiné zápasy. Bournemouth hrál doma s Brentfordem bez branek, Sunderland uspěl na hřišti Leeds United 1:0 po gólu z penalty. Z vítězství se těší také Everton, který zdolal Burnley 2:0.
Hráči Wolverhamptonu slaví vítězný gól proti favorizovanému Liverpoolu.

Hráči Wolverhamptonu slaví vítězný gól proti favorizovanému Liverpoolu. | foto: AP

Český obránce Ladislav Krejčí se snaží zastavit útočné snažení Salaha z...
Salah z Liverpoolu kouše hořkou porážku na hřišti posledního Wolverhamptonu.
Ladislav Krejčí v souboji s Frimpongem z Liverpoolu.
Jackson Tchatchou z Wolves během zápasem s Liverpoolu.
Wolverhampton po triumfu nad obhájcem titulu vybojoval druhou výhru po sobě. Krejčí při pátečním vítězství 2:0 nad Aston Villou kvůli disciplinárnímu trestu nenastoupil, v úterý odehrál na pozici stopera celý zápas.

Wolves proti Liverpoolu uspěli po šesti porážkách ve vzájemných zápasech. Rozhodla o tom ve čtvrté minutě nastavení branka Brazilce Andrého, jehož tečovaná střela zpoza vápna skončila za zády gólmana Alissona.

Poslední tým tabulky v zápase vedl od 78. minuty, kdy se trefil střídající Rodrigo Gomes. O pět minut později vyrovnal Salah, který vystihl nepřesnou přihrávku Bellegarda na Krejčího a následně přes českého obránce zamířil přesně k bližší tyči.

Liverpool zaváhal po čtyřech soutěžních výhrách a v neúplné tabulce je stále pátý. Přeskočit ho může Chelsea, pokud ve středu zvítězí na hřišti Aston Villy. Wolverhampton ztrácí na záchranu 11 bodů.

Fotbalisté Evertonu po výhře 2:0 nad předposledním Burnley bodovali na domácím hřišti naplno poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech..

Dewsbury-Hall z Evertonu střílí gól Burnley.

Everton nasměroval za vítězstvím stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu. Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.

Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech. Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua.

Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý. Za hosty při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Melker Ellborg.

Hráči Sunderlandu slaví vítězný gól na půdě Leeds United. Z penalty rozhodl Diarra (vpravo).

Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči.

V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.

Premier League
29. kolo 3. 3. 2026 21:15
Wolverhampton Wolverhampton : Liverpool Liverpool 2:1 (0:0)
Góly:
78. R. Gomes
90+4. André
Góly:
83. Saláh
Sestavy:
Sá (C) – Doherty (60. Y. Mosquera), S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, A. Gomes (59. Bellegarde), J. Gomes, André, Wolfe – Mané (70. R. Gomes), A. Armstrong (59. Arokodare).
Sestavy:
Alisson – Frimpong (72. Gomez), Konaté (79. Chiesa), van Dijk (C), Kerkez (65. Robertson) – Gravenberch (46. C. Jones), Mac Allister – Saláh, Szoboszlai, Gakpo (65. Ngumoha) – Ekitiké.
Náhradníci:
Johnstone – H. Bueno, T. Gomes, Hwang Hi-čchan, Lima.
Náhradníci:
Mamardašvili – Morrison, Nyoni, Ramsay.
Žluté karty:
69. J. Gomes, 90. S. Bueno
Žluté karty:
22. Gravenberch

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Nunn

Premier League
29. kolo 3. 3. 2026 20:30
Bournemouth Bournemouth : Brentford Brentford 0:0 (0:0)
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan (75. Adlí), Christie (C) (75. Kroupi), Tavernier – Evanilson (80. Ünal).
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry (21. Ajer) – J. Henderson (62. Jarmoljuk), Jensen – Ouattara (87. Lewis-Potter), Damsgaard, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Mandas – Brooks, Diakité, Milosavljević, Smith, Tóth.
Náhradníci:
Valdimarsson – Bentt, Donovan, Furo, Pinnock, Shield.
Žluté karty:
90+5. Adams
Žluté karty:
60. Jensen

Rozhodčí: Powson – Betts, Wilkes

Premier League
29. kolo 3. 3. 2026 20:30
Leeds United Leeds United : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
70. Diarra
Sestavy:
Darlow – Rodon, Struijk, Justin (74. D. James) – Bogle (84. Piroe), Grujev (62. Nmecha), Ampadu (C), Gudmundsson (84. Bijol) – Stach, Aaronson (74. Gnonto) – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Ellborg – O'Nien (C), Ballard, Alderete – Geertruida (56. Xhaka), Diarra, Sadiki, Hume – Angulo (88. B. Traoré, 90+5. Rigg), Le Fée – Mayenda (56. Isidor).
Náhradníci:
Perri – Bornauw, Longstaff, Tanaka.
Náhradníci:
Moore – Aleksić, H. Jones, J. Jones, Talbi.
Žluté karty:
90. Gnonto
Žluté karty:
45+2. O'Nien, 58. Diarra, 63. Alderete

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Karaivanov

Premier League
29. kolo 3. 3. 2026 20:30
Everton Everton : Burnley FC Burnley FC 2:0 (1:0)
Góly:
32. Tarkowski
60. Dewsbury-Hall
Góly:
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite (83. Keane), Mykolenko – Gueye (87. Iroegbunam), Garner – McNeil (87. George), Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto (83. Barry).
Sestavy:
Dúbravka – Humphreys, Worrall (57. Tchaouna), Estève – Walker (C), Florentino (57. Ward-Prowse), Ugochukwu (83. A. Barnes), Pires – Medžbrí (72. Laurent), Anthony – Foster.
Náhradníci:
Travers – N. Patterson, H. Armstrong, Dibling, Röhl.
Náhradníci:
Weiß – Hartman, Ekdal, Bruun Larsen, McMahon-Brown.
Žluté karty:
Žluté karty:
64. Humphreys

Rozhodčí: Robinson – Burt, Greenhalgh

