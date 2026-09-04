ONLINE: Ipswich - Liverpool 0:2, zdařilá úvodní desetiminutovka, Isak pálí podruhé

Nováček z Ipswiche zapsal tři body už v prvním kole, kdy doma porazil 2:1 Southampton. Ve druhém kole však padl vysoko 2:5 s Manchesterem United.
Liverpool zatím neprohrál, ale ani nezvítězil.
Ze dvou kol vytěžil dvakrát výsledek 2:2, nejprve na Newcastlu, kde ho zachraňoval z penalty Szoboszlai, a poté s Nottinghamem, kdy se osm minut před koncem trefil Muňoz.
Ipswich Town : Liverpool 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Isak
9. Isak
6. Isak
9. Isak
Sestavy:
Scherpen – O'Shea (C), Diop, Greaves, Davis – Lukić, E. Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Scherpen – O'Shea (C), Diop, Greaves, Davis – Lukić, E. Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, V. Muñoz – Isak.
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, V. Muñoz – Isak.
Náhradníci:
Walton – Clarke, Furlong, Florentino, Núñez, McAteer, Kipré, A. Ouattara, Flemming.
Walton – Clarke, Furlong, Florentino, Núñez, McAteer, Kipré, A. Ouattara, Flemming.
Náhradníci:
Mamardašvili – Barcola, Endó, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Mamardašvili – Barcola, Endó, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Rozhodčí: England – West, HolmesPřejít na online reportáž