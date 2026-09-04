ONLINE: Ipswich - Liverpool 0:2, zdařilá úvodní desetiminutovka, Isak pálí podruhé

Autor: ,
  21:24aktualizováno  21:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.

Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi. | foto: Reuters

Alexander Isak z Liverpoolu střílí gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
5 fotografií
Nezdá se to, ale před předehrávkou třetího kola anglické Premier League mají o bod více fotbalisté Ipswiche. Proti favoritovi z Liverpoolu bojují o další zisk, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Nováček z Ipswiche zapsal tři body už v prvním kole, kdy doma porazil 2:1 Southampton. Ve druhém kole však padl vysoko 2:5 s Manchesterem United.

Liverpool zatím neprohrál, ale ani nezvítězil.

Ze dvou kol vytěžil dvakrát výsledek 2:2, nejprve na Newcastlu, kde ho zachraňoval z penalty Szoboszlai, a poté s Nottinghamem, kdy se osm minut před koncem trefil Muňoz.

Premier League
3. kolo 4. 9. 2026 21:00
zápas probíhá
Ipswich Town Ipswich Town : Liverpool Liverpool 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Isak
9. Isak
Sestavy:
Scherpen – O'Shea (C), Diop, Greaves, Davis – Lukić, E. Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, V. Muñoz – Isak.
Náhradníci:
Walton – Clarke, Furlong, Florentino, Núñez, McAteer, Kipré, A. Ouattara, Flemming.
Náhradníci:
Mamardašvili – Barcola, Endó, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.

Rozhodčí: England – West, Holmes

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.