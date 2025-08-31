ONLINE: Liverpool hostí Arsenal. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

  17:13aktualizováno  17:31
Překvapení na úvod nedělního programu třetího kola Premier League. Manchester City znovu vyšel naprázdno, proti Brightonu neudržel vedení a prohrál 1:2. První tři body v nové sezoně si naopak připsal West Ham, který díky skvělému závěru porazil Nottingham 3:0. Jak dopadne souboj mezi Liverpoolem a Arsenalem? Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Ryan Gravenberch (v červeném) v souboji o míč s Martínem Zubimendim.

Ryan Gravenberch (v červeném) v souboji o míč s Martínem Zubimendim. | foto: Reuters

Dan Ndoye z Nottinghamu si kryje míč před Maximilianem Kilmanem z West Hamu.
Záložník Jarrod Bowen z West Hamu obchází s míčem Morgana Gibbse-Whitea z...
Záložník Tomáš Souček z West Hamu se snaží zastavit průnik Murilla z...
Obránce Malick Diouf z West Hamu (vpravo) a Morgan Gibbs-White z Nottinghamu
13 fotografií

V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse. O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.

Nedělní zápasy 3. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Hosté zpečetili své vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.

Norský kanonýr Haaland oslavil jubilejní start 88. gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu tref za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.

Obránce Malick Diouf z West Hamu (vpravo) a Morgan Gibbs-White z Nottinghamu

Citizens přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty po ruce Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League. Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.

Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.

Fotbalisté Brightonu po zápase slaví vítězství nad Manchesterem City.

Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Aston Villa a Crystal Palace, které ve čtvrtek postoupilo do hlavní fáze Konferenční ligy. Naopak Aston Villa se zatím trápí a v prvních dvou ligových zápasech nevstřelila jediný gól.

Povinnost v sobotu splnila Chelsea, která zdolala Fulham 2:0, i Manchester United, jenž penaltou v závěru porazil Burnley 3:2. Bournemouth zaskočil Tottenham (1:0) a Ladislav Krejčí pouze z lavičky přihlížel porážce Wolverhamptonu s Evertonem (2:3).

Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 15:00
Nottingham Nottingham : West Ham West Ham 0:3 (0:0)
Góly:
Góly:
84. Bowen
88. Paquetá
90+1. C. Wilson
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré (90. Kalimuendo), E. Anderson – Ndoye (58. McAtee), Gibbs-White (C), Hudson-Odoi (89. Hutchinson) – Wood (73. I. Jesus).
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf – Ward-Prowse (75. Irving), Souček – Bowen (C), Fernandes (82. Summerville), Paquetá – Füllkrug (64. C. Wilson).
Náhradníci:
Gunn – Boly, Luiz, Yates, Morato.
Náhradníci:
Aréola – Potts, Rodríguez, Scarles, Todibo, Wan-Bissaka.

Rozhodčí: Pawson – Bennett, Robathan

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 15:00
Brighton Brighton : Manchester City Manchester City 2:1 (0:1)
Góly:
67. Milner
89. Gruda
Góly:
34. Haaland
Sestavy:
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Hinshelwood (61. Ayari), Baleba (61. Milner) – Minteh (90+5. Coppola), Gómez (61. Gruda), Mitoma – Welbeck (61. Rutter).
Sestavy:
Trafford – M. Nunes (84. Lewis), Chusanov (84. Dias), Stones, Ajt-Núrí – B. Silva (C) (72. O'Reilly), Rodri, Reijnders – Bobb, Haaland, Marmúš (72. Doku).
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Kadıoğlu, O'Riley.
Náhradníci:
Ederson – Akanji, Aké, Gündoğan, N. González.
Žluté karty:
16. van Hecke, 77. Veltman
Žluté karty:
63. Chusanov, 69. Ajt-Núrí

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 17:30
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Arsenal Arsenal 0:0 (0:0)
Sestavy:
Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba (5. C. Mosquera), Magalhães, Calafiori – Merino, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Náhradníci:
Mamardašvili – Bradley, Elliott, Endō, Chiesa, C. Jones, Gomez, Robertson, Ngumoha.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Dowman, Lewis-Skelly, Nwaneri, Trossard, Ødegaard, Eze, Harriman-Annous.
Žluté karty:
29. Gravenberch
Žluté karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Smith – Barrott

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 20:00
Aston Villa Aston Villa : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

