ONLINE: Liverpool hostí Arsenal. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse. O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.
Hosté zpečetili své vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.
Norský kanonýr Haaland oslavil jubilejní start 88. gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu tref za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.
Citizens přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty po ruce Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League. Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.
Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.
Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Aston Villa a Crystal Palace, které ve čtvrtek postoupilo do hlavní fáze Konferenční ligy. Naopak Aston Villa se zatím trápí a v prvních dvou ligových zápasech nevstřelila jediný gól.
Povinnost v sobotu splnila Chelsea, která zdolala Fulham 2:0, i Manchester United, jenž penaltou v závěru porazil Burnley 3:2. Bournemouth zaskočil Tottenham (1:0) a Ladislav Krejčí pouze z lavičky přihlížel porážce Wolverhamptonu s Evertonem (2:3).
84. Bowen
88. Paquetá
90+1. C. Wilson
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré (90. Kalimuendo), E. Anderson – Ndoye (58. McAtee), Gibbs-White (C), Hudson-Odoi (89. Hutchinson) – Wood (73. I. Jesus).
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf – Ward-Prowse (75. Irving), Souček – Bowen (C), Fernandes (82. Summerville), Paquetá – Füllkrug (64. C. Wilson).
Gunn – Boly, Luiz, Yates, Morato.
Aréola – Potts, Rodríguez, Scarles, Todibo, Wan-Bissaka.
Rozhodčí: Pawson – Bennett, RobathanPřejít na online reportáž
67. Milner
89. Gruda
34. Haaland
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Hinshelwood (61. Ayari), Baleba (61. Milner) – Minteh (90+5. Coppola), Gómez (61. Gruda), Mitoma – Welbeck (61. Rutter).
Trafford – M. Nunes (84. Lewis), Chusanov (84. Dias), Stones, Ajt-Núrí – B. Silva (C) (72. O'Reilly), Rodri, Reijnders – Bobb, Haaland, Marmúš (72. Doku).
Steele – Boscagli, Kadıoğlu, O'Riley.
Ederson – Akanji, Aké, Gündoğan, N. González.
16. van Hecke, 77. Veltman
63. Chusanov, 69. Ajt-Núrí
Rozhodčí: England – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Raya – Timber, Saliba (5. C. Mosquera), Magalhães, Calafiori – Merino, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Mamardašvili – Bradley, Elliott, Endō, Chiesa, C. Jones, Gomez, Robertson, Ngumoha.
Arrizabalaga – Dowman, Lewis-Skelly, Nwaneri, Trossard, Ødegaard, Eze, Harriman-Annous.
29. Gravenberch
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Smith – BarrottPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, HoptonPřejít na online reportáž