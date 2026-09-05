ONLINE: Horníček dvakrát inkasoval, ale Newcastle snižuje. Do akce půjde také City

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  14:01aktualizováno  14:07
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Marcus Tavernier z Bournemouthu překonává Lukáše Horníčka. | foto: Lee SmithReuters

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už od 13.30 hraje Newcastle i s českým gólmanem Lukášem Horníčkem doma proti Bournemouthu, v 16 hodin se představí například Manchester City či Tottenham a od 18.30 půjde do akce Aston Villa. Každé utkání sledujeme v podrobné online reportáži.

Newcastle naposledy porazil 2:0 Tottenham a teď ho čeká Bournemouth, jenž má zatím v tabulce jeden bod.

Zápasy 3. kola anglické Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Na úvod sezony prohrál s Manchesterem City, který je zatím stoprocentní a teď chce splnit povinnost proti nováčkovi z Coventry.

O první body v sezoně naopak usiluje Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským, který čeká zápas proti Nottinghamu.

Od 16 hodin pak hraje také Brighton proti Leedsu a Sunderland na půdě Brentfordu. V 18.30 Aston Villa vyzve Hull City.

Liverpool už v pátek porazil Ipswich 2:0. Zbylé dva zápasy 3. kola jsou na programu v neděli – Manchester United hraje na Evertonu a vrcholem bude londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea.

Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 13:30
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Bournemouth Bournemouth 1:2 (1:2)
Góly:
37. Barnes
Góly:
9. Tavernier
35. Thiaw (vla.)
Sestavy:
Horníček – Dedić, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Miley – Elanga, Willock, Barnes – Wissa.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Pope – Livramento, Schär, Bamba, Steur, Touré, Fernandez-Pardo, Murphy, Ramsey.
Náhradníci:
Di Gregorio – Cook, J. Sánchez, Diakité, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Jebbison.
Žluté karty:
28. Elanga
Žluté karty:

Rozhodčí: Jones – Greenhalgh, Nelson

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Manchester City Manchester City : Coventry City Coventry City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Tierney – Ledger, Dallison

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Nottingham Nottingham : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Brighton Brighton : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Brentford Brentford : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Fulham Fulham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 18:30
Hull City Hull City : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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