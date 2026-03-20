ONLINE: Předehrávka anglické ligy. United hrají s Bournemouthem po půli smírně

  21:04aktualizováno  21:54
Páteční předehrávkou startuje 31. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester United hraje na půdě Bournemouthu, zápas s výkopem ve 21 hodin můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Bruno Fernandes se diví výroku sudího. | foto: Reuters

United si chtějí upevnit třetí místo, na němž se osamostatnili minulý víkend výhrou 3:1 nad Aston Villou. Pod dočasným trenérem Carrickem mají zatím skvělou formu a jsou favority.

Desátý Bournemouth je však nevyzpytatelný, a zejména na domácí půdě umí být nepříjemný. Jeho zápasy bývají gólové, aktuálně však táhne sérii čtyř remíz, z nichž hned čtyři byly bezbrankové.

Premier League
31. kolo 20. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Manchester United Manchester United 0:0 (0:0)
Sestavy:
Petrović – Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie (C) – Rocha, Tavernier, Adlí – Barbosa.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Mandas – Diakité, Smith, Milosavljević, Brooks, Tóth, Gannon-Doak, Kroupi, Ünal.
Náhradníci:
Bayındır – Heaven, Fredricson, Malacia, Fletcher, Mount, Ugarte, Šeško, Zirkzee.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Casemiro

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Taylor

