ONLINE: Liverpool hraje na Brightonu, pak se představí Chelsea na Evertonu

Autor: ,
  13:58aktualizováno  13:58
Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho vykopne Liverpool na půdě Brightonu, v 16 hodin pak nastoupí Fulham doma s Burnley, od 18.30 Chelsea vyzve Everton a na závěr se ve 21 hodin střetně Leeds s Brentfordem. Každé utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu slaví trefu v zápase Ligy mistrů s Galatasaray. | foto: Reuters

Liverpool se v posledních týdnech vydrápal zpět na vyšší příčky a aktuálně je dva body za čtvrtou Aston Villou. Proti Brightonu by rád navázal na středeční drtivé vítězství 4:0 v osmifinále Ligy mistrů s Galatasarayem.

Zápasy 31. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

O umístění v nejlepší čtyřce usiluje kromě Liverpoolu také aktuálně šestá Chelsea, která v týdnu pro změnu v Lize mistrů skončila po porážce 0:3 (celkově 2:8) s PSG, na které ve čtvrtfinále narazí právě Liverpool.

Překvapením je, že Everton se nachází na osmé příčce jen pět bodů za Chelsea. Dokáže jí zaskočit a své postavení ještě vylepšit?

Vysoko v tabulce je také Brentford, který sobotní program uzavírá zápasem proti Leedsu. A ještě předtím nastoupí jiný nováček, předposlední Burnley, proti Fulhamu.

V páteční předehrávce Bournemouth doma remizoval 2:2 s Manchesterem United. Další tři zápasy jsou na programu v neděli, kdy se hraje také finále Ligového poháru mezi City a Arsenalem.

Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 13:45
zápas probíhá
Brighton Brighton : Liverpool Liverpool 1:0 (-:-)
Góly:
14. Welbeck
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Groß – Gómez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck.
Sestavy:
Mamardašvili – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (8. C. Jones).
Náhradníci:
Steele – Ayari, Baleba, Boscagli, De Cuyper, Kostoulas, Mitoma, Rutter, Veltman.
Náhradníci:
Woodman – Chiesa, Gomez, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson.
Žluté karty:
25. Minteh
Žluté karty:

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 16:00
Fulham Fulham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 18:30
Everton Everton : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 21:00
Leeds United Leeds United : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.