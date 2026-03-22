ONLINE: Newcastle hraje se Sunderlandem, pak v akci West Ham i Tottenham

  12:59aktualizováno  12:59
Dlouhých deset let čekala Premier League na severské derby mezi Newcastlem a Sunderlandem, teď je na řadě odveta. Na podzim byli úspěšnější dnešní hosté, kdo ovládne důležitý zápas 31. kola? Sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin. Poté se do akce pustí West Ham či Tottenham.

Útočník Newcastlu Woltemade (v modrém) se snaží prodrat k míči. | foto: ČTK

Oba kluby budou potřebovat body, protože je v boji o záchranu dělí jediný.

Dohromady jsou kolem první sestupové pozice namočení jak West Ham, tak Tottenham i s jeho nedělním soupeřem Nottinghamem. Kdo z nich zvítězí, uzme velkou výhodu do poslední části soutěže.

Vedle toho West Ham, za který pravidelně nastupuje český záložník Tomáš Souček, prohrál jediný z posledních pěti ligových zápasů a naposledy remizoval 1:1 s Manchesterem City. Vyšlápne si i na čtvrtou Aston Villu?

Je dost možné, že se jméno na 18. pozici po neděli změní.

Premier League
31. kolo 22. 3. 2026 13:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ramsdale – Trippier (C), Botman, Burn, Hall – J. Ramsey, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes – Woltemade.
Sestavy:
Ellborg – Geertruida, O'Nien, Alderete, Hume – Xhaka (C) – Rigg, Diarra, Sadiki, Talbi – Brobbey.
Náhradníci:
Pope – Wissa, Thiaw, Livramento, Osula, J. Murphy, Willock, A. Murphy, Neave.
Náhradníci:
Moore – Cirkin, Mayenda, Mandava, Isidor, Mukiele, Le Fée, H. Jones, Jenson Jones.

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
31. kolo 22. 3. 2026 15:15
Aston Villa Aston Villa : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Tierney P. (Eng)

Premier League
31. kolo 22. 3. 2026 15:15
Tottenham Tottenham : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, James Mainwaring

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

