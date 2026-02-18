ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Původním termínem byl 21. březen, o den později však Arsenal ve finále Ligového poháru vyzve Manchester City, a tak se musel kalendář upravit.
Arsenal tak může alespoň dočasně zvýšit svůj náskok na čele tabulky na sedm bodů právě před druhým Manchesterem City, jehož odložený zápas s Crystal Palace zatím nový termín nemá.
Arsenal chce zároveň napravit ztrátu z minulého týdne, kdy pouze remizoval 1:1 na hřišti Brentfordu.
Proti poslednímu Wolverhamptonu, jenž nasbíral pouhých devět bodů a je beznadějně poslední, je jasným favoritem.
5. Saka
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, A. Gomes (22. Arokodare), André, H. Bueno – Mané, Bellegarde – A. Armstrong.
Raya – Timber, Magalhães, Saliba, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Saka (C), Martinelli – Gyökeres.
Johnstone – Doherty, J. Gomes, R. Gomes, Edozie, Rawlings, Lima, Wolfe.
Arrizabalaga – Calafiori, Eze, G. Jesus, Lewis-Skelly, Nørgaard, C. Mosquera, Trossard, White.
Rozhodčí: Tierney – West, ScholesPřejít na online reportáž