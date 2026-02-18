ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Autor: ,
  21:14
Kvůli účasti ve finále Ligového poháru s předstihem nastupují k zápasu 31. kola Premier League. Fotbalisté Arsenalu, lídři soutěže, hrají na půdě Wolverhamptonu, v jehož sestavě nechybí český obránce Ladislav Krejčí. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Fotogalerie2

Fotbalisté Arsenalu slaví gól v utkání Premier League proti Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Původním termínem byl 21. březen, o den později však Arsenal ve finále Ligového poháru vyzve Manchester City, a tak se musel kalendář upravit.

Arsenal tak může alespoň dočasně zvýšit svůj náskok na čele tabulky na sedm bodů právě před druhým Manchesterem City, jehož odložený zápas s Crystal Palace zatím nový termín nemá.

Arsenal chce zároveň napravit ztrátu z minulého týdne, kdy pouze remizoval 1:1 na hřišti Brentfordu.

Proti poslednímu Wolverhamptonu, jenž nasbíral pouhých devět bodů a je beznadějně poslední, je jasným favoritem.

Premier League
31. kolo 18. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Saka
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, A. Gomes (22. Arokodare), André, H. Bueno – Mané, Bellegarde – A. Armstrong.
Sestavy:
Raya – Timber, Magalhães, Saliba, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Saka (C), Martinelli – Gyökeres.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, J. Gomes, R. Gomes, Edozie, Rawlings, Lima, Wolfe.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Calafiori, Eze, G. Jesus, Lewis-Skelly, Nørgaard, C. Mosquera, Trossard, White.

Rozhodčí: Tierney – West, Scholes

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.