Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Hostující svěřenci trenéra Daniela Farkeho vedli už po půlhodině o dva góly po trefách švýcarského útočníka Okafora, jenž využil nedůrazného bránění Manchesteru. V druhém poločase zbrzdil snahu domácích o obrat Lisandro Martínez, který byl v 56. minutě vyloučen za to, že ve vzdušném souboji zatáhl za vlasy Dominica Calverta-Lewina.
Týmu trenéra Michaela Carricka dal naději na bodový zisk snížením v 69. minutě Casemiro, jeho další nadějnou hlavičku pět minut před koncem řádné hrací doby ale zablokoval na brankové čáře Calvert-Lewin.
Leeds díky výhře získal na patnáctém místě tabulky šestibodový náskok na pásmo sestupu. Manchester zůstal třetí o skóre před Aston Villou.
69. Casemiro
5. Okafor
29. Okafor
Lammens – Mazráwí (70. Dalot), Yoro, Martínez, Shaw – Casemiro, Ugarte – Diallo (70. Mbeumo), Fernandes /C/, Cunha – Šeško.
Darlow – Justin, Bijol, Struijk – Bogle, Ampadu /C/, Tanaka (74. Grujev), Gudmundsson – Aaronson (86. Longstaff), Calvert-Lewin, Okafor (74. Gnonto).
Bayındır – Heaven, Malacia, Mount, Fletcher, Lacey, Zirkzee.
Perri – Byram, Bornauw, Buonanotte, Nmecha, Piroe.
18. M. Cunha, 49. Shaw, 64. B. Fernandes
39. Justin, 86. Ampadu
56. L. Martínez
Rozhodčí: Tierney – West, Ledger
Počet diváků: 73988