Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Autor: ,
  23:26aktualizováno  23:26
Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti, vstřelil Casemiro. Obě trefy hostů zařídil v první půli Noah Okafor. Na Old Trafford zvítězil Leeds v anglické lize poprvé po 45 letech.
Fotbalisté Leedsu slaví výhru nad Manchesterem United. | foto: Reuters

Fotbalisté Leeds United slaví gól, který dal Noah Okafor.
Casemiro z Manchesteru United leží na trávníku během utkání s Leedsem.
Zklamaný Casemiro Manchesteru United.
Fotbalisté Leedsu slaví gól do sítě Manchesteru United.
10 fotografií

Hostující svěřenci trenéra Daniela Farkeho vedli už po půlhodině o dva góly po trefách švýcarského útočníka Okafora, jenž využil nedůrazného bránění Manchesteru. V druhém poločase zbrzdil snahu domácích o obrat Lisandro Martínez, který byl v 56. minutě vyloučen za to, že ve vzdušném souboji zatáhl za vlasy Dominica Calverta-Lewina.

Týmu trenéra Michaela Carricka dal naději na bodový zisk snížením v 69. minutě Casemiro, jeho další nadějnou hlavičku pět minut před koncem řádné hrací doby ale zablokoval na brankové čáře Calvert-Lewin.

Leeds díky výhře získal na patnáctém místě tabulky šestibodový náskok na pásmo sestupu. Manchester zůstal třetí o skóre před Aston Villou.

Premier League
32. kolo 13. 4. 2026 21:00
Manchester United Manchester United : Leeds United Leeds United 1:2 (0:2)
Góly:
69. Casemiro
Góly:
5. Okafor
29. Okafor
Sestavy:
Lammens – Mazráwí (70. Dalot), Yoro, Martínez, Shaw – Casemiro, Ugarte – Diallo (70. Mbeumo), Fernandes /C/, Cunha – Šeško.
Sestavy:
Darlow – Justin, Bijol, Struijk – Bogle, Ampadu /C/, Tanaka (74. Grujev), Gudmundsson – Aaronson (86. Longstaff), Calvert-Lewin, Okafor (74. Gnonto).
Náhradníci:
Bayındır – Heaven, Malacia, Mount, Fletcher, Lacey, Zirkzee.
Náhradníci:
Perri – Byram, Bornauw, Buonanotte, Nmecha, Piroe.
Žluté karty:
18. M. Cunha, 49. Shaw, 64. B. Fernandes
Žluté karty:
39. Justin, 86. Ampadu
Červené karty:
56. L. Martínez
Červené karty:

Rozhodčí: Tierney – West, Ledger

Počet diváků: 73988

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.