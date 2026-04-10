Součkova radost, Krejčího zmar. West Ham v záchranářském duelu rozdrtil Wolves

Autor: ,
  23:06
Fotbalisté West Hamu si polepšili v boji o záchranu v anglické lize. V předehrávce 32. kola rozdrtili poslední Wolverhampton 4:0, po dvou gólech dali obránce Mavropanos a útočník Castellanos. Celé utkání odehráli i dva čeští reprezentanti. Za vítěze Tomáš Souček, za poražené Ladislav Krejčí.
Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad...

Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad Wolverhamptonem. | foto: Reuters

Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.
Yerson Mosquera se snaží obejít El Hadjiho Malicka Dioufa.
Konstantinos Mavropanos oslavuje svůj gól proti Wolverhamptonu.
Joao Gomes (vlevo) a Jarrod Bowen.
8 fotografií

Domácí tým se před víkendovým programem 32. kola posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.

Wolverhampton pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.

Premier League
32. kolo 10. 4. 2026 21:00
West Ham West Ham : Wolverhampton Wolverhampton 4:0 (1:0)
Góly:
42. Mavropanos
66. Castellanos
68. Castellanos
83. Mavropanos
Góly:
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Souček, Fernandes (85. Magassa) – Bowen /C/, Felipe (78. Traoré), Summerville (78. Potts) – Castellanos (82. Wilson).
Sestavy:
Sá /C/ – Mosquera (71. Arokodare), S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Bellegarde (61. Mané), Neto, J. Gomes (85. Edozie), H. Bueno – A. Gomes (61. R. Gomes), Armstrong (71. Hwang Hi-čchan).
Náhradníci:
Aréola – Todibo, Scarles, Wan-Bissaka, Kanté.
Náhradníci:
Bentley – Wolfe, T. Gomes, Lima.
Žluté karty:
32. M. Fernandes, 52. Castellanos
Žluté karty:
9. Bellegarde, 20. Y. Mosquera

Rozhodčí: Gillett – Wood, Smith

Počet diváků: 62456

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.