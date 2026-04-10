Domácí tým se před víkendovým programem 32. kola posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.
Wolverhampton pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.
West Ham : Wolverhampton 4:0 (1:0)
Góly:
42. Mavropanos
66. Castellanos
68. Castellanos
83. Mavropanos
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Souček, Fernandes (85. Magassa) – Bowen /C/, Felipe (78. Traoré), Summerville (78. Potts) – Castellanos (82. Wilson).
Sá /C/ – Mosquera (71. Arokodare), S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Bellegarde (61. Mané), Neto, J. Gomes (85. Edozie), H. Bueno – A. Gomes (61. R. Gomes), Armstrong (71. Hwang Hi-čchan).
Náhradníci:
Aréola – Todibo, Scarles, Wan-Bissaka, Kanté.
Bentley – Wolfe, T. Gomes, Lima.
Žluté karty:
32. M. Fernandes, 52. Castellanos
9. Bellegarde, 20. Y. Mosquera
Rozhodčí: Gillett – Wood, Smith
Rozhodčí: Gillett – Wood, Smith
Počet diváků: 62456