ONLINE: Arsenal ve šlágru se City bleskově srovnává. Liverpool rozhodl derby v závěru

Arsenal si v minulém kole zavařil. Doma podlehl Bournemouthu, a tak se jeho náskok v čele tabulky snížil na šest bodů. Oproti druhému Manchesteru City má navíc odehraný o zápas víc.
V neděli večer jdou oba týmy proti sobě. Pokud City zvítězí a v týdnu se mu podaří vyzrát na Burnley, může nakonec náskok Arsenalu vymazat úplně. Šlágr a možná nejdůležitější zápas sezony sledujte od 17.30.
Everton měl v derby s Liverpoolem od úvodního hvizdu navrch, ale při gólu Ndiayeho odhalil videorozhodčí ofsajd a hned za dvě minuty se na druhé straně prosadil Salah.
Egyptský křídelník zužitkoval Gakpovu precizní přihrávku a ve svém posledním „Merseyside derby“ před avizovaným letním odchodem z klubu vstřelil Evertonu už devátý gól a vyrovnal rekord Stevena Gerrarda.
Po přestávce ale vyrovnal Beto, navíc Liverpool musel chvíli poté vystřídat zraněného brankáře Mamardašviliho, který už tak zaskakoval za jedničku Alissona. Ve 29 letech si proto odbyl ligový debut v klubu Frederick Woodman a nakonec to byla vítězná premiéra. Van Dijk si v závěru dlouhého nastavení našel centr Szoboszlaie a zařídil Liverpoolu na páté příčce zaručující Ligu mistrů sedmibodový náskok před Chelsea.
Burnley šlo v Nottinghamu do vedení v nastavení prvního poločasu, kdy se podeváté v sezoně trefil nejlepší týmový střelec Flemming. Gibbs-White ale nejprve v 62. minutě srovnal, o sedm minut později stav otočil a třináct minut před koncem završil hattrick. Konečný výsledek v nastavení stanovil Igor Jesus.
Čtvrtá Aston Villa udržela před Liverpoolem tříbodový náskok po vítězné sedmigólové přestřelce se Sunderlandem (4:3). Domácí po dvou brankách Watkinse vyhráli poločas 2:1, další gól přidal hned po změně stran Rogers, ale v závěru během dvou minut soupeř vyrovnal. Poslední slovo měl však ve třetí nastavené minutě Abraham.
54. Beto
29. Saláh
90+10. van Dijk
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite (87. Keane), Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil (80. George), Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto (73. Barry).
Mamardašvili (58. Woodman) – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Robertson (86. Kerkez) – Gravenberch, C. Jones – Saláh, Wirtz (84. Mac Allister), Gakpo (84. Frimpong) – Isak (73. Ngumoha).
Travers – Alcaráz, Dibling, Iroegbunam, N. Patterson, Röhl.
Pécsi – Chiesa, Nyoni.
23. Pickford, 90+12. Garner
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Mainwaring
2. Watkins
36. Watkins
46. Rogers
90+3. Abraham
9. Rigg
86. Hume
87. Isidor
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen (70. Digne) – Amadou Onana, Tielemans – Rogers, Barkley (70. Buendía), McGinn (C) (80. Sancho) – Watkins (80. Abraham).
Roefs – Mukiele, O'Nien, Alderete (63. Ballard), Mandava (63. Hume) – Sadiki, Xhaka (C) – Rigg (63. Talbi), Diarra, Le Fée – Brobbey (84. Isidor).
Bizot – Lindelöf, Luiz, Bogarde, Bailey.
Ellborg – Cirkin, Geertruida, H. Jones, Mayenda.
90+8. Amadou Onana
66. Sadiki, 90+5. Mukiele, 90+8. Ballard
Rozhodčí: S. Barrott – T. Wood, R. West
Počet diváků: 42599
63. Gibbs-White
69. Gibbs-White
77. Gibbs-White
90+8. I. Jesus
45+2. Flemming
Sels – Aina, Milenković, Murillo (42. J. Cunha), N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson (88. Domínguez), Gibbs-White (C) (88. Morato), Bakwa (46. I. Jesus) – Wood (76. Yates).
Dúbravka – Walker (C), Ekdal, Estève, Hartman – Ward-Prowse, Florentino (84. Laurent) – Edwards (64. Foster), Ugochukwu (76. Bruun Larsen), Anthony (84. Tchaouna) – Flemming (84. Broja).
Ortega – Awoniyi, McAtee, Netz.
Weiß – Worrall, Humphreys, Trésor.
76. Florentino, 80. Walker
Rozhodčí: Kirk – Perry, Long
Počet diváků: 29458
16. Cherki
18. Havertz
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – B. Silva (C), Rodri – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Raya – C. Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Eze.
Trafford – Ajt-Núrí, Aké, Foden, Marmúš, N. González, Reijnders, Savinho, Stones.
Arrizabalaga – Dowman, G. Jesus, Gyökeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Nørgaard, Trossard, White.
36. C. Mosquera
Rozhodčí: Anthony Taylor – Gary Beswick, Ian Hussin