ONLINE: Arsenal ve šlágru se City bleskově srovnává. Liverpool rozhodl derby v závěru

  17:52
Je to zápas, který možná rozhodne o titulu. Ještě než však fotbalisté vedoucího Arsenalu od 17.30 rozehráli utkání proti druhému Manchesteru City, nabídla nedělní porce 33. kola anglické Premier League výhru Liverpoolu v derby na Evertonu (2:1). Aston Villa v přestřelce udolala Sunderland 4:3, Nottingham si poradil s Burnley 4:1. Šlágr v Manchesteru sledujte v podrobné online reportáži.
Liverpoolský stoper Virgil van Dijk (vpravo) slaví vítězný gól v nastaveném čase s Curtisem Jonesem. | foto: Reuters

Arsenal si v minulém kole zavařil. Doma podlehl Bournemouthu, a tak se jeho náskok v čele tabulky snížil na šest bodů. Oproti druhému Manchesteru City má navíc odehraný o zápas víc.

V neděli večer jdou oba týmy proti sobě. Pokud City zvítězí a v týdnu se mu podaří vyzrát na Burnley, může nakonec náskok Arsenalu vymazat úplně. Šlágr a možná nejdůležitější zápas sezony sledujte od 17.30.

Everton měl v derby s Liverpoolem od úvodního hvizdu navrch, ale při gólu Ndiayeho odhalil videorozhodčí ofsajd a hned za dvě minuty se na druhé straně prosadil Salah.

Egyptský křídelník zužitkoval Gakpovu precizní přihrávku a ve svém posledním „Merseyside derby“ před avizovaným letním odchodem z klubu vstřelil Evertonu už devátý gól a vyrovnal rekord Stevena Gerrarda.

Po přestávce ale vyrovnal Beto, navíc Liverpool musel chvíli poté vystřídat zraněného brankáře Mamardašviliho, který už tak zaskakoval za jedničku Alissona. Ve 29 letech si proto odbyl ligový debut v klubu Frederick Woodman a nakonec to byla vítězná premiéra. Van Dijk si v závěru dlouhého nastavení našel centr Szoboszlaie a zařídil Liverpoolu na páté příčce zaručující Ligu mistrů sedmibodový náskok před Chelsea.

Burnley šlo v Nottinghamu do vedení v nastavení prvního poločasu, kdy se podeváté v sezoně trefil nejlepší týmový střelec Flemming. Gibbs-White ale nejprve v 62. minutě srovnal, o sedm minut později stav otočil a třináct minut před koncem završil hattrick. Konečný výsledek v nastavení stanovil Igor Jesus.

Čtvrtá Aston Villa udržela před Liverpoolem tříbodový náskok po vítězné sedmigólové přestřelce se Sunderlandem (4:3). Domácí po dvou brankách Watkinse vyhráli poločas 2:1, další gól přidal hned po změně stran Rogers, ale v závěru během dvou minut soupeř vyrovnal. Poslední slovo měl však ve třetí nastavené minutě Abraham.

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
Everton Everton : Liverpool Liverpool 1:2 (0:1)
Góly:
54. Beto
Góly:
29. Saláh
90+10. van Dijk
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite (87. Keane), Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil (80. George), Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto (73. Barry).
Sestavy:
Mamardašvili (58. Woodman) – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Robertson (86. Kerkez) – Gravenberch, C. Jones – Saláh, Wirtz (84. Mac Allister), Gakpo (84. Frimpong) – Isak (73. Ngumoha).
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, Dibling, Iroegbunam, N. Patterson, Röhl.
Náhradníci:
Pécsi – Chiesa, Nyoni.
Žluté karty:
23. Pickford, 90+12. Garner
Žluté karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Mainwaring

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
Aston Villa Aston Villa : Sunderland AFC Sunderland AFC 4:3 (2:1)
Góly:
2. Watkins
36. Watkins
46. Rogers
90+3. Abraham
Góly:
9. Rigg
86. Hume
87. Isidor
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen (70. Digne) – Amadou Onana, Tielemans – Rogers, Barkley (70. Buendía), McGinn (C) (80. Sancho) – Watkins (80. Abraham).
Sestavy:
Roefs – Mukiele, O'Nien, Alderete (63. Ballard), Mandava (63. Hume) – Sadiki, Xhaka (C) – Rigg (63. Talbi), Diarra, Le Fée – Brobbey (84. Isidor).
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Luiz, Bogarde, Bailey.
Náhradníci:
Ellborg – Cirkin, Geertruida, H. Jones, Mayenda.
Žluté karty:
90+8. Amadou Onana
Žluté karty:
66. Sadiki, 90+5. Mukiele, 90+8. Ballard

Rozhodčí: S. Barrott – T. Wood, R. West

Počet diváků: 42599

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
Nottingham Nottingham : Burnley FC Burnley FC 4:1 (0:1)
Góly:
63. Gibbs-White
69. Gibbs-White
77. Gibbs-White
90+8. I. Jesus
Góly:
45+2. Flemming
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo (42. J. Cunha), N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson (88. Domínguez), Gibbs-White (C) (88. Morato), Bakwa (46. I. Jesus) – Wood (76. Yates).
Sestavy:
Dúbravka – Walker (C), Ekdal, Estève, Hartman – Ward-Prowse, Florentino (84. Laurent) – Edwards (64. Foster), Ugochukwu (76. Bruun Larsen), Anthony (84. Tchaouna) – Flemming (84. Broja).
Náhradníci:
Ortega – Awoniyi, McAtee, Netz.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Humphreys, Trésor.
Žluté karty:
Žluté karty:
76. Florentino, 80. Walker

Rozhodčí: Kirk – Perry, Long

Počet diváků: 29458

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 17:30
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Arsenal Arsenal 1:1 (-:-)
Góly:
16. Cherki
Góly:
18. Havertz
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – B. Silva (C), Rodri – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Sestavy:
Raya – C. Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Eze.
Náhradníci:
Trafford – Ajt-Núrí, Aké, Foden, Marmúš, N. González, Reijnders, Savinho, Stones.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Dowman, G. Jesus, Gyökeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Nørgaard, Trossard, White.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. C. Mosquera

Rozhodčí: Anthony Taylor – Gary Beswick, Ian Hussin

