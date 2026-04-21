ONLINE: Trápení Chelsea trvá. Od úvodu předehrávky prohrává na půdě Brightonu

  21:06aktualizováno  21:06
Čtyřikrát v řadě prohráli, teď se chtějí dobře naladit na víkendové semifinále FA Cupu. Fotbalisté Chelsea v předehrávce 34. kola Premier League bojují na Brightonu, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Skleslí fotbalisté Chelsea po inkasované brance v utkání s Manchesterem City. | foto: Isabel InfantesReuters

Chelsea navíc při zmíněných čtyřech porážkách v řadě nevstřelila ani jednu branku.

Naposledy doma prohrála 0:1 s Manchesterem United a komplikuje si boj o Ligu mistrů. Aktuálně je šestá, na pátý Liverpool však ztrácí pět kol před koncem už sedm bodů.

Stejně bodů jako Chelsea má pak Bournemouth s Brentfordem a o bod za nimi je na deváté příčce Brighton. Ten si tak v případě úspěchu v předehrávce může významně polepšit.

Ve středu se hrají další dva zápasy 34. kola – Manchester City na Burnley a zmíněný Bournemouth proti Leedsu.

Právě s Leedsem bude hrát Chelsea o víkendu semifinále FA Cupu, City vyzvou druholigový Southampton.

Premier League
34. kolo 21. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Chelsea Chelsea 1:0 (-:-)
Góly:
3. Kadıoğlu
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Baleba, Groß (C) – Minteh, Hinshelwood, Mitoma – Rutter.
Sestavy:
Sánchez – Chalobah, Fofana, Hato – Gusto, Caicedo, Lavia, Cucurella – Fernández (C) – P. Neto, Delap.
Náhradníci:
Steele – De Cuyper, Dunk, Ayari, Julio, Kostoulas, Welbeck, Veltman, O'Riley.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Adarabioyo, Acheampong, Santos, Garnacho, Essugo, Guiu, M. Sarr, Derry.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Smart

