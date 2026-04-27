ONLINE: Manchester United v dohrávce anglické ligy vedou nad Brentfordem

  20:53aktualizováno  21:15
Pokud zvítězí, mohou se osamostatnit na třetím místě v tabulce anglické Premier League. Fotbalisté Manchesteru United hostí v pondělní dohrávce 34. kola devátý Brentford. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu, který v utkání proti Chelsea vstřelil Matheus Cunha. | foto: Reuters

United pod dočasným koučem Michaelem Carrickem dále šlapou.

Třetí místo a Liga mistrů jsou nadále vysněným cílem, v minulém kole jeho svěřenci zvítězili 1:0 na Chelsea. V tabulce mají stejně bodů jako čtvrtý Liverpool, nicméně mají právě pondělní dohrávku k dobru.

Devátý Brentford remizoval pětkrát v řadě a dál útočí na účast v evropských pohárech. Na pozici zajišťující kvalifikaci Konferenční ligy ztrácí jediný bod. Naposledy uhrál bezgólovou remízu na Fulhamu.

Premier League
34. kolo 27. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Brentford Brentford 1:0 (-:-)
Góly:
11. Casemiro
Góly:
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), Mbeumo – Šeško.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, van den Berg, Collins (C), Lewis-Potter – Jarmoljuk, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Mazráwí, Yoro, Dorgu, Mount, Lacey, Ugarte, Zirkzee.
Náhradníci:
Valdimarsson – Hickey, Pinnock, Ajer, Dasilva, Nelson, Donovan, Furo, Shield.
Žluté karty:
6. Shaw
Žluté karty:

Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, I. Hussin

