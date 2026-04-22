ONLINE: City vede v Burnley, může dohnat první Arsenal. V akci i Bournemouth

Pokud zvítězí, docvaknou se na vedoucí Arsenal. Fotbalisté druhého Manchesteru City hrají ve vloženém kole anglické Premier League v Burnley. Souběžně bojuje také devátý Bournemouth s patnáctým Leedsem. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích od 21 hodin.

Erling Haaland posílá míč do brány Burnley a zařizuje City vedení. | foto: Reuters

Bitva o anglický titul vrcholí.

O víkendu se oba celky v čele tabulky střetly a zvítězil Manchester City, díky čemuž dohnal vedoucí Arsenal na rozdíl tří bodů. Vzhledem k tomu, že má o zápas méně, teď může mezeru smazat.

Do konce soutěže bude po středeční dohrávce zbývat pět zápasů.

City se do závodu o titul vrátili poté, co Arsenal nejprve doma padl s Bournemouthem 1:2, pak ve vzájemném zápase nestačil stejným rozdílem.

Na ligové prvenství čeká od roku 2004. Na druhém místě skončil v posledních třech sezonách. City mohou znovu vyhrát ligu po jednoleté pauze, během níž triumfoval Liverpool, předtím si City podmanili nejsledovanější soutěž čtyřikrát v řadě.

Udělají další krok?

Premier League
34. kolo 22. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
6. Haaland
Sestavy:
Dúbravka – Walker (C), Ekdal, Humphreys, Estève, Hartman – Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony – Flemming.
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, Ajt-Núrí – B. Silva (C), O'Reilly – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Náhradníci:
Weiß – Broja, Florentino, Edwards, Pires, Trésor, Worrall, Ugochukwu, Foster.
Trafford – Marmúš, Foden, Aké, Kovačić, N. González, Stones, Reijnders, Savinho.

Rozhodčí: Madley – Meredith, Taylor

Premier League
34. kolo 22. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Leeds United Leeds United 0:0 (0:0)
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie – Brooks (C), Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Darlow – Justin, Bijol, Struijk – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Aaronson, Okafor – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Mandas – Gannon-Doak, Adams, Smith, Diakité, Adlí, Ünal, Rayan, Tóth.
Perri – Rodon, D. James, Longstaff, Piroe, Nmecha, Bornauw, Gnonto, Buonanotte.
Žluté karty:
25. Kroupi, 41. Á. Jiménez
Žluté karty:

Rozhodčí: Michael Salisbury – Marc Perry, Nick Greenhalgh

