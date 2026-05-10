Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Ještě předtím se odehrály další tři zápasy. Aston Villa jen remizovala na Burnley 2:2, stejný výsledek viděli i fanoušci v utkání Crystal Palace vs. Everton. Po bodu si za skóre 1:1 rozdělily také Nottingham s Newcastlem.
Arsenal po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atlético Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého jej dělí dva vyhrané zápasy - doma proti Burnley a na hřišti Crystal Palace.
West Ham se stal prvním týmem v historii Premier League, který v jedné sezoně prohrál šest domácích londýnských derby po sobě a zůstává dvě kola před koncem v sestupovém pásmu. Na sedmnáctý Tottenham, který má k dobru pondělní dohrávku s Leedsem, ztrácí bod.
Aston Villa zůstává v tabulce pátá o skóre za Liverpoolem, který v sobotu také ztratil při remíze 1:1 s Chelsea. Na brzký vedoucí gól Burnley v úvodní desetiminutovce odpověděla v závěru poločasu, kdy se po McGinnovu rohovém kopu trefil hlavou záložník Barkley. Svěřenci trenéra Unaie Emeryho v 56. minutě skóre zápasu otočili, když se prosadil útočník Watkins po asistenci argentinského gólmana Martíneze.
Vedení Aston Villy ale vydrželo jen tři minuty, než se do levého horního rohu brány trefil domácí Flemming a tím uzavřel skóre. K jistotě účasti v Lize mistrů v příští sezoně stačí Aston Ville ovládnout Evropskou ligu nebo uhájit v závěrečných dvou kolech čtyřbodový náskok před Bournemouthem.
83. Trossard
Hermansen – Todibo, Mavropanos, Disasi (85. C. Wilson) – Wan-Bissaka, Souček, M. Fernandes, Diouf – Bowen, Castellanos (66. Felipe), Summerville.
Raya – White (28. Zubimendi, 67. Havertz), Saliba, Magalhães, Calafiori (46. C. Mosquera) – Rice, Lewis-Skelly – Saka (C) (80. Madueke), Eze (67. Ødegaard), Trossard – Gyökeres.
Aréola – Kanté, Kilman, Magassa, Potts, Scarles, Walker-Peters.
Arrizabalaga – Dowman, Hincapié, Martinelli.
34. Castellanos, 38. Summerville, 68. Todibo
77. Saka, 89. Saliba, 90+1. Trossard
Rozhodčí: Chris Kavanagh – Dan Cook, Ian Hussin
8. Anthony
58. Flemming
42. Barkley
56. Watkins
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Florentino (87. Ward-Prowse), Ugochukwu (79. Laurent), Tchaouna – Medžbrí (69. Foster), Anthony (87. Bruun Larsen), Flemming (79. Amdouni).
E. Martínez – Cash (80. Bogarde), Konsa, Mings, Maatsen (74. Digne) – Lindelöf (74. Buendía), Barkley (80. Luiz) – McGinn (C) (85. Bailey), Tielemans, Rogers – Watkins.
Dúbravka – Hartman, Humphreys, Broja.
Bizot – Torres, Abraham, Sancho.
60. Flemming
49. Mings
Rozhodčí: Anthony Taylor. Asistenti: Gary Beswick, Adam Nunn. Čtvrtý rozhodčí: Leigh Doughty. VAR: Jarred Gillett. AVAR: Adrian Holmes.
Počet diváků: 21196
88. E. Anderson
74. H. Barnes
Sels – J. Cunha, Milenković, Morato – N. Williams, E. Anderson, Domínguez (46. Yates), Netz (83. McAtee) – Bakwa (64. Hutchinson), I. Jesus (83. Lucca) – Awoniyi (73. Wood).
Pope – Hall, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (90+5. Trippier), Tonali, Joelinton – J. Murphy (61. H. Barnes), Woltemade (61. J. Ramsey), Osula (71. Wissa).
Ortega – da Silva Moreira, Sinclair, Whitehall.
Ramsdale – Elanga, A. Gordon, A. Murphy, Willock.
49. I. Jesus, 55. Yates
34. I. Sarr
77. Mateta
6. Tarkowski
47. Beto
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Johnson (80. Lerma), I. Sarr – Strand Larsen (65. Mateta).
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Röhl (80. George), Dewsbury-Hall (90+4. Alcaráz), I. Ndiaye – Beto (70. Barry).
Benítez – Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Pino, Rijád.
Travers – H. Armstrong, Coleman, Dibling, McNeil, N. Patterson.
30. Garner, 45. Mykolenko
Rozhodčí: Bramall – Long, Masseyová-Ellisová
Počet diváků: 24958