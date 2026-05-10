Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Autor: ,
  20:09
Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bylo londýnské derby mezi West Hamem a Arsenalem. Hostům vystřelil výhru 1:0 Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o zablokování tečoval ve skluzu Tomáš Souček. Gól domácího Calluma Wilsona kvůli faulu neplatil.
Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+ | foto: Reuters

Matty Cash z Aston Villy (čelem) a Lucas Pires z Burnley
Křídelník Jaidon Anthony z Burnley překonává Emiliana Martíneze v bráně Aston...
Křídelník Jaidon Anthony z Burnley se raduje z gólu.
Obránce Kyle Walker z Burnley (vlevo) a Morgan Rogers z Aston Villy
18 fotografií

Ještě předtím se odehrály další tři zápasy. Aston Villa jen remizovala na Burnley 2:2, stejný výsledek viděli i fanoušci v utkání Crystal Palace vs. Everton. Po bodu si za skóre 1:1 rozdělily také Nottingham s Newcastlem.

Arsenal po úterním postupu do finále Ligy mistrů přes Atlético Madrid udělal důležitý krok v cestě za titulem, od kterého jej dělí dva vyhrané zápasy - doma proti Burnley a na hřišti Crystal Palace.

West Ham se stal prvním týmem v historii Premier League, který v jedné sezoně prohrál šest domácích londýnských derby po sobě a zůstává dvě kola před koncem v sestupovém pásmu. Na sedmnáctý Tottenham, který má k dobru pondělní dohrávku s Leedsem, ztrácí bod.

Útočník Leandro Trossard slaví vstřelený gól.

Aston Villa zůstává v tabulce pátá o skóre za Liverpoolem, který v sobotu také ztratil při remíze 1:1 s Chelsea. Na brzký vedoucí gól Burnley v úvodní desetiminutovce odpověděla v závěru poločasu, kdy se po McGinnovu rohovém kopu trefil hlavou záložník Barkley. Svěřenci trenéra Unaie Emeryho v 56. minutě skóre zápasu otočili, když se prosadil útočník Watkins po asistenci argentinského gólmana Martíneze.

Vedení Aston Villy ale vydrželo jen tři minuty, než se do levého horního rohu brány trefil domácí Flemming a tím uzavřel skóre. K jistotě účasti v Lize mistrů v příští sezoně stačí Aston Ville ovládnout Evropskou ligu nebo uhájit v závěrečných dvou kolech čtyřbodový náskok před Bournemouthem.

Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 17:30
West Ham West Ham : Arsenal Arsenal 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
83. Trossard
Sestavy:
Hermansen – Todibo, Mavropanos, Disasi (85. C. Wilson) – Wan-Bissaka, Souček, M. Fernandes, Diouf – Bowen, Castellanos (66. Felipe), Summerville.
Sestavy:
Raya – White (28. Zubimendi, 67. Havertz), Saliba, Magalhães, Calafiori (46. C. Mosquera) – Rice, Lewis-Skelly – Saka (C) (80. Madueke), Eze (67. Ødegaard), Trossard – Gyökeres.
Náhradníci:
Aréola – Kanté, Kilman, Magassa, Potts, Scarles, Walker-Peters.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Dowman, Hincapié, Martinelli.
Žluté karty:
34. Castellanos, 38. Summerville, 68. Todibo
Žluté karty:
77. Saka, 89. Saliba, 90+1. Trossard
Červené karty:
88.
Červené karty:

Rozhodčí: Chris Kavanagh – Dan Cook, Ian Hussin

Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Burnley FC Burnley FC : Aston Villa Aston Villa 2:2 (1:1)
Góly:
8. Anthony
58. Flemming
Góly:
42. Barkley
56. Watkins
Sestavy:
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Florentino (87. Ward-Prowse), Ugochukwu (79. Laurent), Tchaouna – Medžbrí (69. Foster), Anthony (87. Bruun Larsen), Flemming (79. Amdouni).
Sestavy:
E. Martínez – Cash (80. Bogarde), Konsa, Mings, Maatsen (74. Digne) – Lindelöf (74. Buendía), Barkley (80. Luiz) – McGinn (C) (85. Bailey), Tielemans, Rogers – Watkins.
Náhradníci:
Dúbravka – Hartman, Humphreys, Broja.
Náhradníci:
Bizot – Torres, Abraham, Sancho.
Žluté karty:
60. Flemming
Žluté karty:
49. Mings

Rozhodčí: Anthony Taylor. Asistenti: Gary Beswick, Adam Nunn. Čtvrtý rozhodčí: Leigh Doughty. VAR: Jarred Gillett. AVAR: Adrian Holmes.

Počet diváků: 21196

Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Nottingham Nottingham : Newcastle United Newcastle United 1:1 (0:0)
Góly:
88. E. Anderson
Góly:
74. H. Barnes
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Milenković, Morato – N. Williams, E. Anderson, Domínguez (46. Yates), Netz (83. McAtee) – Bakwa (64. Hutchinson), I. Jesus (83. Lucca) – Awoniyi (73. Wood).
Sestavy:
Pope – Hall, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (90+5. Trippier), Tonali, Joelinton – J. Murphy (61. H. Barnes), Woltemade (61. J. Ramsey), Osula (71. Wissa).
Náhradníci:
Ortega – da Silva Moreira, Sinclair, Whitehall.
Náhradníci:
Ramsdale – Elanga, A. Gordon, A. Murphy, Willock.
Žluté karty:
49. I. Jesus, 55. Yates
Žluté karty:
Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Crystal Palace Crystal Palace : Everton Everton 2:2 (1:1)
Góly:
34. I. Sarr
77. Mateta
Góly:
6. Tarkowski
47. Beto
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Johnson (80. Lerma), I. Sarr – Strand Larsen (65. Mateta).
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Röhl (80. George), Dewsbury-Hall (90+4. Alcaráz), I. Ndiaye – Beto (70. Barry).
Náhradníci:
Benítez – Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Pino, Rijád.
Náhradníci:
Travers – H. Armstrong, Coleman, Dibling, McNeil, N. Patterson.
Žluté karty:
Žluté karty:
30. Garner, 45. Mykolenko

Rozhodčí: Bramall – Long, Masseyová-Ellisová

Počet diváků: 24958

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Lotyšský ministr obrany rezignoval kvůli selhání protidronové ochrany

Ilustrační foto: dlouhodosahé ukrajinské drony An&#8209;196 Ljutyj stojí...

Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+

Ústava odmítá označování za parazity nebo méněcenné, řekl Vystrčil na pietním aktu

Pietní akt uctil památku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, který...

Íránu je nutné vzít obohacený uran, válka neskončila, míní Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (28. října 2023)

Doporučujeme

Budování socialismu na střeše světa. Jak stále funguje čínská propaganda v Tibetu

Premium
Čínští turisté se fotí v „tibetských“ kostýmech na posvátném okruhu Barkor v...

Začala evakuace lodi s hantavirem. Španělé už odletěli, další budou Nizozemci

Španělsko začalo evakuovat cestující z výletní lodi MV Hondius. (10. května...

Magnier opět kraloval hromadnému finiši na Giru, ve spurtu porazil Milana

Francouzský cyklista Paul Magnier vítězí v hromadném dojezdu třetí etapy Gira.

Schodiště

Ustavičné brblání, znevažování a ostouzení od starších mladé lidi nezajímá

Ilustrační snímek

Okolnosti policejního zásahu: Slavia o něj nežádala, i když už fanoušci vtrhli na hřiště

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Schröder jako zprostředkovatel míru? V Berlíně mají o návrhu Putina pochybnosti

Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na...

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.