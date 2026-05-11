Tottenham neudržel vedení a bere jen bod. Proti Leedsu mu pomohl i Kinský

  23:04aktualizováno  23:19
Svůj náskok na sestupovou osmnáctou příčku zvýšili, ale pouze o jeden bod. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 36. kola Premier League remizovali 1:1 s Leedsem, když je do vedení poslal Tel, který pak ale zavinil penaltu, z níž srovnal Calvert-Lewin. V bráně domácích nechyběl český brankář Antonín Kinský, jenž svůj tým několika zákroky podržel.
Dominic Calvert-Lewin z Leedsu proměňuje penaltu proti Antonínu Kinskému a srovnává utkáním s Tottenhamem. | foto: Reuters

Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona. Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.

Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1. Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.

Tottenham je aktuálně sedmnáctý o dva body před West Hamem, který poslední dvě utkání prohrál – naposledy o víkendu v derby s Arsenalem (0:1), a tak se mu záchrana komplikuje.

Spurs pod novým koučem De Zerbim po porážce na Sunderlandu (0:1) získali sedm bodů z devíti možných, před týdnem si poradili s Aston Villou. Proti Leedsu ale vedení neudrželi.

Premier League
36. kolo 11. 5. 2026 21:00
Tottenham Tottenham : Leeds United Leeds United 1:1 (0:0)
Góly:
50. Tel
Góly:
74. Calvert-Lewin
Sestavy:
Kinský – Porro, Danso, van de Ven /C/, Udogie (85. Spence) – Palhinha, Bentancur (81. Bergvall) – Kolo Muani, Gallagher, Tel (85. Maddison) – Richarlison.
Sestavy:
Darlow – Justin, Rodon, Bijol, Struijk (56. Bornauw) – Stach, Ampadu /C/, Tanaka (90+3. Longstaff) – James (63. Gnonto), Calvert-Lewin, Aaronson (63. Nmecha).
Náhradníci:
Austin – Bissouma, Drăgușin, Gray, Sarr, Souza.
Náhradníci:
Perri – Byram, Piroe.
Žluté karty:
41. Danso, 66. Palhinha, 82. Porro, 90+5. De Zerbi (trenér)
Žluté karty:
79. Rodon

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Počet diváků: 61059

