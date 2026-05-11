Tottenham neudržel vedení a bere jen bod. Proti Leedsu mu pomohl i Kinský

Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona. Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.
Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1. Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.
Tottenham je aktuálně sedmnáctý o dva body před West Hamem, který poslední dvě utkání prohrál – naposledy o víkendu v derby s Arsenalem (0:1), a tak se mu záchrana komplikuje.
Spurs pod novým koučem De Zerbim po porážce na Sunderlandu (0:1) získali sedm bodů z devíti možných, před týdnem si poradili s Aston Villou. Proti Leedsu ale vedení neudrželi.
50. Tel
74. Calvert-Lewin
Kinský – Porro, Danso, van de Ven /C/, Udogie (85. Spence) – Palhinha, Bentancur (81. Bergvall) – Kolo Muani, Gallagher, Tel (85. Maddison) – Richarlison.
Darlow – Justin, Rodon, Bijol, Struijk (56. Bornauw) – Stach, Ampadu /C/, Tanaka (90+3. Longstaff) – James (63. Gnonto), Calvert-Lewin, Aaronson (63. Nmecha).
Austin – Bissouma, Drăgușin, Gray, Sarr, Souza.
Perri – Byram, Piroe.
41. Danso, 66. Palhinha, 82. Porro, 90+5. De Zerbi (trenér)
79. Rodon
Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith
Počet diváků: 61059