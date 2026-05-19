ONLINE: City se vzdaluje šance na titul, Tottenham se může zachránit

Musejí vyhrát, aby ještě udrželi šanci na zisk titulu. Fotbalisté Manchesteru City v předposledním kole anglické Premier League hrají v Bournemouthu a na vedoucí Arsenal aktuálně ztrácejí pět bodů, potřebují se tedy dotáhnout na dva. Zároveň bojuje Tottenham na Chelsea, a pokud získá bod, zachrání se na úkor West Hamu. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Antoine Semenyo z Manchesteru City a Adrien Truffert (vlevo) z Bournemouthu. | foto: Reuters

Erling Haaland si chystá míč v utkání na hřišti Bournemouthu.
Evanilson z Bournemouthu zahazuje šanci v utkání proti Manchesteru City.
Pep Guardiola diriguje fotbalisty City v utkání na hřišti Bournemouthu.
Jako první jde na řadu City, které hraje už od 20:30.

Arsenal v pondělí porazil Burnley 1:0 a navýšil náskok v čele. Titul po dlouhých dvaadvaceti letech získá večer ve chvíli, kdy Manchester City jakkoli ztratí body. Trenér Pep Guardiola má ještě šanci získat sedmý titul než po sezoně odejde, jak informovala anglická média.

Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským zase stačí remíza na Chelsea (start 21:15), aby zůstal před posledním kolem jistě zachráněný díky lepšímu skóre. Do druhé ligy by tak spadl West Ham se záložníkem Tomášem Součkem.

Bude už večer definitivně rozhodnuto?

Premier League
37. kolo 19. 5. 2026 20:30
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Manchester City Manchester City 1:0 (1:0)
Góly:
39. Kroupi
Góly:
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo, Kovačić, B. Silva (C), Doku – Haaland.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Brooks, Cook, Gannon-Doak, Kluivert, Diakité, Tóth, Ünal.
Náhradníci:
Trafford – Dias, Foden, Cherki, Reijnders, Gvardiol, Marmúš, Savinho, Stones.
Žluté karty:
37. Adams
Žluté karty:

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
37. kolo 19. 5. 2026 21:15
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Tottenham Tottenham 1:0 (-:-)
Góly:
18. Fernández
Góly:
Sestavy:
Sánchez – Fofana, Acheampong, Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Sestavy:
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie – Palhinha, Bentancur – Kolo Muani, Gallagher, Tel – Richarlison.
Náhradníci:
Jörgensen – Chalobah, Derry, Essugo, Garnacho, R. James, Kavuma–McQueen, Mheuka, M. Sarr.
Náhradníci:
Vicario – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, A. Gray, Maddison, P. Sarr, Souza, Spence.

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick Greenhalgh

