ONLINE: Chelsea prohrává a je mimo příčky pro poháry. Sestoupí Kinský, či Souček?

Autor: ,
  16:54aktualizováno  17:43
Tottenham s Antonínem Kinský, nebo West Ham s Tomášem Součkem? Jeden ze slavných londýnských klubů sestoupí do druhé ligy, rozhodne se v závěrečném dějství Premier League. Na souboji Manchesteru City s Aston Villou záleží, kolik týmů vyšle Anglie do Ligy mistrů. Všech deset zápasů 38. kola můžete od 17.00 sledovat v online reportáži.
Kevin Danso z Tottenhamu hlavičkuje přes O’Briena z Evertonu. | foto: AP

V Premier League nastupují tři čeští reprezentanti, z nichž dva se svými týmy sestoupí. Už dřív bylo jasno o pádu zoufalého Wolverhamptonu, kde působí Ladislav Krejčí.

Kdo ho bude následovat? Blíž k neradostnému osudu má Tomáš Souček. West Ham musí porazit Leeds a doufat, že Tottenham doma podlehne Evertonu, jehož trenérem je David Moyes, nedávný a velmi úspěšný kouč West Hamu.

Tottenhamu, který má před West Hamem dvoubodový náskok a o dvanáct branek lepší rozdíl skóre, stačí k záchraně remíza.

Na opačné straně tabulky je jasno o tom, že Arsenal je mistr, Manchester City druhý a jeho rivalové z United třetí. Na tom závěrečné dějství nic nezmění. Dál už je to zajímavé.

Pokud Aston Villa udrží čtvrtou příčku před pátým Liverpoolem, Anglie přijde o případný šestý tým v Lize mistrů. Aston Villa totiž ve středu triumfovala ve finále Evropské ligy, jejíž vítěz má zajištěnou účast v Champions League. Jenže tím pádem by tuto možnost nevyužila a šla tam jako čtvrtý tým Premier League.

Jiná situace by nastala, pokud na City prohraje a Liverpool zvítězí nad Brentfordem. Pak by Aston Villa jako pátý tým Premier League využila pozici obhájce a na šestého v pořadí by připadla bonusová pozice Champions League, kterou anglické kluby společně vykopaly v současném ročníku.

Šestý je Bournemouth o tři body před Brightonem. Takže oba kluby z jižního pobřeží země fandí City. Bournemouth hraje v Nottinghamu a Brighton hostí Manchester United.

Osmá Chelsea hájí v přímém souboji v Sunderlandu účast v předkole Konferenční ligy. Pokud by přeskočila Brighton, posune se do Evropské ligy. Naději na poháry živí také Brentford.

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
42. G. Jesus
Sestavy:
D. Henderson (C) – Clyne, Lerma, Rijád – Muñoz, Kamada, Hughes, Cardines – I. Sarr, Devenny – Strand Larsen.
Sestavy:
Arrizabalaga – Nørgaard, C. Mosquera, Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Lewis-Skelly – Madueke, Dowman, Martinelli – G. Jesus (C).
Náhradníci:
Benítez – Mitchell, Lacroix, Pino, Johnson, Mateta, Wharton, Canvot, Guessand.
Náhradníci:
Setford – Magalhães, Saka, Ødegaard, Eze, Gyökeres, Merino, Havertz, Rice.

Rozhodčí: Hallam – Perry, Wilkes

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Fulham Fulham : Newcastle United Newcastle United 1:0 (-:-)
Góly:
20. Diop
Góly:
Sestavy:
Leno (C) – Castagne, Diop, Bassey, Robinson – Berge, Iwobi – Bobb, Smith Rowe, Kevin – Muniz.
Sestavy:
Pope – Hall, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali – J. Murphy, Woltemade, J. Ramsey – Osula.
Náhradníci:
Lecomte – Tete, Reed, R. Jiménez, H. Wilson, Cairney, Cuenca, J. King, Sessegnon.
Náhradníci:
Ramsdale – Trippier, Wissa, A. Gordon, H. Barnes, Elanga, Willock, A. Murphy, Neave.

Rozhodčí: Robert Jones. Asistenti: Nick Greenhalgh, Sian Massey-Ellis. Čtvrtý rozhodčí: Sam Allison. VAR: James Bell. AVAR: Peter Wright

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Bournemouth Bournemouth 1:0 (-:-)
Góly:
34. Gibbs-White
Góly:
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Morato, Milenković, N. Williams – Hutchinson, Sangaré, E. Anderson, Gibbs-White (C) – I. Jesus, Wood.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Tóth, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Ortega – Z. Abbott, Awoniyi, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Sillah, Yates.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Brooks, Cook, Diakité, Gannon-Doak, Kluivert, Scott, Ünal.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Hill

Rozhodčí: Pawson – Betts, Nelson

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Everton Everton 1:0 (-:-)
Góly:
43. Palhinha
Góly:
Sestavy:
Kinský – Udogie, van de Ven, Danso, Porro – Palhinha, Bentancur – Tel, Gallagher, Spence – Richarlison.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Garner, Iroegbunam – Röhl, Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Barry.
Žluté karty:
Žluté karty:
13. O'Brien

Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, James Mainwarin

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Manchester United Manchester United 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
33. Dorgu
44. Mbeumo
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Groß – Gómez, Hinshelwood, De Cuyper – Welbeck.
Sestavy:
Lammens – Mazráwí, Maguire, L. Martínez, Shaw – Mainoo, Mount – Diallo, B. Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo.
Náhradníci:
Steele – March, Rutter, Minteh, Baleba, Kostoulas, Boscagli, O'Riley, Veltman.
Náhradníci:
Bayındır – M. Cunha, Zirkzee, Malacia, Yoro, Ugarte, Heaven, T. Fletcher, Lacey.

Rozhodčí: Barrott – Bennett, Antrobus.

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Chelsea Chelsea 1:0 (-:-)
Góly:
25. Hume
Góly:
Sestavy:
Roefs – Geertruida, Mukiele, O'Nien, Mandava – Xhaka (C), Sadiki – Hume, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Sestavy:
Sánchez – Fofana, Colwill, Hato – Gusto, Fernández (C), Caicedo, Cucurella – Palmer, Neto – Pedro.
Náhradníci:
Ellborg – Alderete, Cirkin, Rigg, Ta Bi, Diarra, Isidor, Traoré, Mayenda.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, James, Chalobah, Essugo, Santos, Garnacho, Delap, Derry.
Žluté karty:
42. Angulo
Žluté karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
West Ham West Ham : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Felipe, Summerville – Castellanos.
Sestavy:
Darlow – Rodon, Bijol, Struijk – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Justin – Aaronson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Náhradníci:
Aréola – Kilman, Wan-Bissaka, Scarles, Lamadrid, Magassa, Potts, Kanté, C. Wilson.
Náhradníci:
Perri – Byram, Bornauw, Aaron Cresswell, Chadwick-Chaplin, Buonanotte, D. James, Gnonto, Piroe.
Žluté karty:
Žluté karty:
10. Bijol, 25. Aaronson

Rozhodčí: A. Taylor – G. Beswick, A. Nunn

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – C. Jones, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Lewis-Potter – J. Henderson, Janelt – Ouattara, Jensen, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Endō, Kerkez, Wirtz, Isak, Chiesa, Frimpong, Nyoni.
Náhradníci:
Valdimarsson – Hickey, Pinnock, Dasilva, Nelson, Ajer, Damsgaard, Donovan, Furo.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson.

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Wolverhampton Wolverhampton 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
6. A. Armstrong
Sestavy:
Weiß – Pires, Humphreys, Tuanzebe, Walker (C) – Ugochukwu, Florentino – Anthony, Medžbrí, Tchaouna – Flemming.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – R. Gomes, A. Gomes, André, Wolfe – Hwang Hi-čchan, Mané – A. Armstrong.
Náhradníci:
Dúbravka – Amdouni, A. Barnes, Bruun Larsen, Edwards, Ekdal, Laurent, C. Roberts, Ward-Prowse.
Náhradníci:
Bentley – Abbey, Arokodare, H. Bueno, Edozie, Lima, Sunderland, Tchatchoua, T. Gomes.
Žluté karty:
Žluté karty:
42. Hwang Hi-čchan

Rozhodčí: Kitchen A.

Premier League
38. kolo 24. 5. 2026 17:00
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Aston Villa Aston Villa 1:0 (-:-)
Góly:
23. Semenyo
Góly:
Sestavy:
Trafford – Lewis, Stones, Dias, Aké – Reijnders, N. González – Savinho, B. Silva (C) – Semenyo, Foden.
Sestavy:
Bizot – García, Lindelöf, Mings (C), Maatsen – Bogarde, Barkley – Bailey, Luiz, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Bettinelli – Ajt-Núrí, Alleyne, Cherki, Doku, Gvardiol, Kovačić, Marmúš, M. Nunes.
Náhradníci:
J. Wright – Burrowes, Cash, Digne, Hemmings, McGinn, Amadou Onana, Tielemans, Torres.

Rozhodčí: Madley – West, Long

