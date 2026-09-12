Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Chelsea hraje proti Hullu, Fulham na Liverpoolu. Pak v akci Tottenham

Autor: ,
  16:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Fotbalisté Chelsea se radují z gólu Morgana Rogerse.

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu Morgana Rogerse. | foto: Reuters

Záložník Morgan Rogers z Chelsea střílí gól v utkání proti Hullu.
Záložník Cole Palmer z Chelsea se snaží s míčem odpoutat od Regana Slatera z...
Záložník Shea Charles z Fulhamu (vlevo) a Jeremy Jacquet z Liverpoolu
Útočník Gonzalo García z Fulhamu v šanci před liverpoolským brankářem Alisonem...
6 fotografií
Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hrají například Chelsea nebo Liverpool, v 18.30 pak nastoupí Tottenham proti Evertonu a ve 21 hodin půjde do akce Arsenal na půdě Sunderlandu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Chelsea minulý víkend nezvládla derby s Arsenalem a poprvé v novém ročníku ztratila. Teď čelí Hullu, který je z nováčků největším překvapením – ještě neinkasoval a se sedmi body je třetí.

Sobotní zápasy 4. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Liverpool zatím ještě neprohrál, hned dvakrát ale remizoval a s pěti body je šestý. Proti předposlednímu Fulhamu je jasným favoritem.

V 16 hodin nastupuje také Aston Villa proti Nottinghamu, další nováček Ipswich na půdě Crystal Palace a Bournemouth vyzývá Brentford.

V 18.30 jde do akce Tottenham, který se zatím trápí a s jediným získaným bodem se nachází v pásmu sestupu. Jak si povede proti nepříjemnému Evertonu?

Sobotní program pak uzavře zápas mistrovského a dosud stoprocentního Arsenalu na hřišti Nottinghamu.

Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Hull City Hull City 1:2 (-:-)
Góly:
7. Rogers
Góly:
28. Bellúmí
34. Bellúmí
Sestavy:
E. Martínez – Hato, W. Fofana, Colwill – Neto, R. James (C), Lavia, Gusto – C. Palmer, Pedro, Rogers.
Sestavy:
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Bellúmí, Crooks, Slater, Stroud – McBurnie.
Náhradníci:
Penders – Acheampong, Barco, Chavarría, Estêvão, Lacroix, Gittens, Quenda, Welbeck.
Náhradníci:
Phillips – Cho, Gourna-Douath, Herrington, Norton-Cuffy, Targett, S. Thomas, Vaz, Iroegbunam.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. McBurnie

Rozhodčí: Hallam – Bettes, Long

Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Tsimikas – Szoboszlai, Gravenberch – V. Muñoz, Wirtz, Barcola – Isak.
Sestavy:
Leno – Castagne, Affengruber, Bassey (C), Robinson – Berge, Charles – Bobb, J. King, Iwobi – García.
Náhradníci:
Mamardašvili – Endó, Frimpong, Gakpo, Kerkez, Koumas, Mac Allister, Ngumoha, Nyoni.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Kevin, Larsson, Ángel, C. Palacios, Muniz, Smith Rowe, Tete.

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres (25. Mings), Maatsen – Kamara, Barkley – McGinn (C), Buendía, Hemmings – Jackson.
Sestavy:
Sels – Aina, Diomande, Murillo – Muñoz, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – Delap.
Náhradníci:
Bizot – Abraham, Alysson, Bogarde, Garnacho, Manzambi, Mbaye, Ruggeri.
Náhradníci:
Victor – Domínguez, Hudson-Odoi, I. Jesus, Kalimuendo, Netz, I. Sangaré, Wood, Yates.

Rozhodčí: Madley – Hatzidakis, West

Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Brentford Brentford 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
34. Schade
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Kelleher – Hickey, Schuster, Ajer, Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt (C) – Anthony, Jarmoljuk, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Di Gregorio – Cook, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Tóth, Rodríguez.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, D. Ouattara, C. Wilson, Carvalho, Damsgaard, Diouf, Kayode, G. Nunes.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Ipswich Town Ipswich Town 1:1 (-:-)
Góly:
14. Chalaili
Góly:
23. Emersonn
Sestavy:
Benítez – Ahanor, Disasi, C. Richards – Chalaili, Mitchell, Wharton (C), Q. Timber – Pino, Kamada – Strand Larsen.
Sestavy:
Scherpen – Davis, Greaves, Diop, O'Shea – E. Palacios, Lukić – Clarke, Enciso, Fatawu – Emersonn.
Náhradníci:
Matthews – Doucouré, Chilwell, W. Hughes, Lerma, Gozo, Mingueza, McNeil, Tomijasu.
Náhradníci:
Walton – Flemming, Akpom, Florentino, Kipré, Núñez, Maeda, A. Ouattara, Philogene.
Červené karty:
35. Disasi
Červené karty:

Rozhodčí: Chris Kavanagh

Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 18:30
Tottenham Tottenham : Everton Everton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 21:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Brooks – Mainwaring, Smith

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.