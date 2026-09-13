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ONLINE: Brighton hraje na Coventry, pak následuje derby o Manchester

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  14:55aktualizováno  14:55
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Fotbalisté Brightonu oslavují gól Lewise Dunka. | foto: Reuters

Vrcholem nedělního programu anglické fotbalové ligy je derby mezi Manchester United a Manchesterem City, které má výkop v 17.30. Ještě předtím od 15 hodin nastupuje Brighton na půdě nováčka z Coventry. Oba zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

City jsou zatím v novém ročníku stoprocentní a chtějí tuhle bilanci udržet. Naproti tomu United mají jen čtyři body a zatím nedokázali navázat na jarní výkony.

Nedělní zápasy 4. kola Premier League ONLINE

Čtyři body má také Brighton, který sice do nového ročníku vstoupil vysokou výhrou nad Aston Villou, ale pak prohrál na půdě Chelsea a remizoval s Leedsem. Proti Coventry je však jasným favoritem.

Program 4. kola uzavře pondělní dohrávka mezi Leedsem a Newcastlem.

Premier League
4. kolo 13. 9. 2026 17:30
Manchester United Manchester United : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
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Premier League
4. kolo 13. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Coventry City Coventry City : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rushworth – Pinnock, B. Thomas, Amenda – Jay Dasilva, Grimes (C), Onyeka, van Ewijk – Mason-Clark, Rudoni – Awoniyi.
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Ayari – Gómez, Yalcouyé, De Cuyper – Kostoulas.
Náhradníci:
Bentley – Sakamoto, Yirenkyi, Tchaouna, Thomas-Asante, Torp, Hamer, Cherif, Mfuni.
Náhradníci:
Steele – Hadžám, Struijk, David, Andrés, Osman, Costinha, O'Riley, Ibrahim.

Rozhodčí: Harrington – Holmes, Wilkes

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