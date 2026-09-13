ONLINE: Brighton hraje na Coventry, pak následuje derby o Manchester

City jsou zatím v novém ročníku stoprocentní a chtějí tuhle bilanci udržet. Naproti tomu United mají jen čtyři body a zatím nedokázali navázat na jarní výkony.
Nedělní zápasy 4. kola Premier League ONLINE
Čtyři body má také Brighton, který sice do nového ročníku vstoupil vysokou výhrou nad Aston Villou, ale pak prohrál na půdě Chelsea a remizoval s Leedsem. Proti Coventry je však jasným favoritem.
Program 4. kola uzavře pondělní dohrávka mezi Leedsem a Newcastlem.
Manchester United : Manchester City 0:0 (-:-)Přejít na online reportáž
Coventry City : Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rushworth – Pinnock, B. Thomas, Amenda – Jay Dasilva, Grimes (C), Onyeka, van Ewijk – Mason-Clark, Rudoni – Awoniyi.
Rushworth – Pinnock, B. Thomas, Amenda – Jay Dasilva, Grimes (C), Onyeka, van Ewijk – Mason-Clark, Rudoni – Awoniyi.
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Ayari – Gómez, Yalcouyé, De Cuyper – Kostoulas.
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Ayari – Gómez, Yalcouyé, De Cuyper – Kostoulas.
Náhradníci:
Bentley – Sakamoto, Yirenkyi, Tchaouna, Thomas-Asante, Torp, Hamer, Cherif, Mfuni.
Bentley – Sakamoto, Yirenkyi, Tchaouna, Thomas-Asante, Torp, Hamer, Cherif, Mfuni.
Náhradníci:
Steele – Hadžám, Struijk, David, Andrés, Osman, Costinha, O'Riley, Ibrahim.
Steele – Hadžám, Struijk, David, Andrés, Osman, Costinha, O'Riley, Ibrahim.
Rozhodčí: Harrington – Holmes, WilkesPřejít na online reportáž