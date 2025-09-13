ONLINE: Arsenal čelí Nottinghamu, dočká se Krejčí debutu proti Newcastlu?

  13:46aktualizováno  13:49
První utkání proseděl na lavičce, dostane se tentokrát český obránce Ladislav Krejčí do hry? Ještě než fotbalisté Wolverhamptonu rozehrají utkání čtvrtého kola Premier League v Newcastlu, bojuje doma Arsenal s Nottinghamem. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Callum Hudson-Odoi (vpravo) z Nottinghamu proti přesile hráčů Arsenalu. Strká ho Noni Madueke. | foto: Reuters

Na první Krejčího minuty v Premier League se čeká už od konce srpna, nicméně šanci proti Evertonu (2:3) nedostal kvůli nečekanému zranění jiného spoluhráče.

Do hry by se tak mohl dostat v Newcastlu, kde se Wolves pokusí o první ligové body, dosud třikrát padli.

Krejčí během reprezentační pauzy odehrál celý duel v Černé Hoře (2:0), na přípravný zápas se Saúdskou Arábií (1:1) dostal od trenérů volno.

Dohromady se v sobotu hraje osm utkání nejvyšší anglické ligy. Kromě dvou zmíněných jde do akce také West Ham proti Tottenhamu s Čechy Tomášem Součkem na jedné straně a Antonínem Kinským na druhé.

Představí se také Fulham s Leedsem, Everton s Aston Villou, Crystal Palace se Sunderlandem, Bournemouth s Brightonem a večer také Brentford s Chelsea.

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 13:30
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C) (18. Nwaneri), Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Sestavy:
Sels – N. Williams, Murillo, Milenković, Morato – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Náhradníci:
Arrizabalaga – White, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Dowman, Martinelli, Trossard.
Náhradníci:
Boly, Savona, Luiz, Hutchinson, Yates, McAtee, Kalimuendo.

Rozhodčí: England – Ledger, Greenhalgh

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Newcastle United FC Newcastle United FC : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 18:30
West Ham West Ham : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Everton Everton : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long – Kitchen

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Smart, Wilkes

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Fulham Fulham : Leeds United FC Leeds United FC 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Crystal Palace Crystal Palace : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 21:00
Brentford Brentford : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

