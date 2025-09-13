ONLINE: Arsenal čelí Nottinghamu, dočká se Krejčí debutu proti Newcastlu?

Na první Krejčího minuty v Premier League se čeká už od konce srpna, nicméně šanci proti Evertonu (2:3) nedostal kvůli nečekanému zranění jiného spoluhráče.
Do hry by se tak mohl dostat v Newcastlu, kde se Wolves pokusí o první ligové body, dosud třikrát padli.
Krejčí během reprezentační pauzy odehrál celý duel v Černé Hoře (2:0), na přípravný zápas se Saúdskou Arábií (1:1) dostal od trenérů volno.
Dohromady se v sobotu hraje osm utkání nejvyšší anglické ligy. Kromě dvou zmíněných jde do akce také West Ham proti Tottenhamu s Čechy Tomášem Součkem na jedné straně a Antonínem Kinským na druhé.
Představí se také Fulham s Leedsem, Everton s Aston Villou, Crystal Palace se Sunderlandem, Bournemouth s Brightonem a večer také Brentford s Chelsea.
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C) (18. Nwaneri), Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Sels – N. Williams, Murillo, Milenković, Morato – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Arrizabalaga – White, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Dowman, Martinelli, Trossard.
Boly, Savona, Luiz, Hutchinson, Yates, McAtee, Kalimuendo.
Rozhodčí: England – Ledger, GreenhalghPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Gillett – Davies, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long – KitchenPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bankes – Smart, WilkesPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, HoptonPřejít na online reportáž