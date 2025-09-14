ONLINE: Liverpool čelí nováčkovi, pak šlágr Manchester City proti United

Nejdřív Liverpool promarnil dvougólové vedení nad Bournemouthem (4:2), pak si nechal vzít náskok i na Newcastlu (3:2). Oba zápasy nakonec rozsekl v posledních minutách nastavení.
Jen zápas s Arsenalem (1:0) měl trochu klidnější průběh. Přesto může být mistr za devět bodů víc než rád.
Teď ho čeká zápas s Burnley, jedním ze tří nováčků, které má zatím tři body díky vítězství nad Sunderlandem (2:0), dalším postupujícím ze druhé ligy.
V podvečerním utkání přijde na řadu městský šlágr mezi Manchesterem City a sousedním United. Právě klub s rudým ďáblem ve znaku má v tabulce o bod více. Svěřenci kouče Pepa Guardioly vyhráli jen úvodní utkání ve Wolverhamptonu (4:0), jenže pak nezvládli duely s Tottenhamem (0:2) i v Brightonu (1:2).
Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Cullen (C), Ugochukwu – Tchaouna, Laurent, Anthony – Foster.
Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Kerkez (38. Robertson) – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Weiß – Worrall, Humphreys, Pires, Flemming, Medžbrí, Edwards, Florentino, Broja.
Mamardašvili – Frimpong, Gomez, Bradley, Endō, Nyoni, Ngumoha, Chiesa.
16. Ugochukwu
22. Kerkez
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž