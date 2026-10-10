ONLINE: Vrací se Premier League. Arsenal hostí Leeds, pak v akci Chelsea či United

Anglie však při restartu své nejvyšší soutěže žije daleko rozsáhlejší událostí. Manchester City, aktuálně vedoucí tým tabulky, byl nezávislou komisí uznán vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.
Klub se proti rozhodnutí odvolal. City se chystají na první utkání v neděli proti Liverpoolu.
Sobotní nabídku po úvodním zápase Arsenalu doplní Chelsea proti Bournemouthu, Aston Villa proti Brentfordu, Fulham proti Ipswichi či Sunderland proti Brightonu, všechna utkání startují v 16 hodin.
Večer pak uzavře duel mezi Manchesterem United a Tottenhamem, za který chytá český gólman Antonín Kinský.
Raya – White, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Madueke – Havertz.
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Stach, Okafor – Calvert-Lewin.
Arrizabalaga – Guimarães, Dowman, Eze, Gyökeres, Hincapié, Merino, J. Timber, Zubimendi.
Zetterer – Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, Grujev, Longstaff, Nmecha, H. Wilson.
Rozhodčí: Tierney – West, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bramall – Beswick, TaylorPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick HoptonPřejít na online reportáž