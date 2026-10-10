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ONLINE: Vrací se Premier League. Arsenal hostí Leeds, pak v akci Chelsea či United

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  13:37aktualizováno  13:37
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Záložník Bruno Guimaraes z Arsenalu se raduje ze svého gólu společně s Declanem Ricem. | foto: Reuters

Po dlouhé třítýdenní přestávce se vrací nejsledovanější fotbalová soutěž světa. Šesté kolo anglické Premier League vykopává mistrovský Arsenal, jenž doma hostí překvapivě pátý Leeds. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Anglie však při restartu své nejvyšší soutěže žije daleko rozsáhlejší událostí. Manchester City, aktuálně vedoucí tým tabulky, byl nezávislou komisí uznán vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.

Klub se proti rozhodnutí odvolal. City se chystají na první utkání v neděli proti Liverpoolu.

Sobotní nabídku po úvodním zápase Arsenalu doplní Chelsea proti Bournemouthu, Aston Villa proti Brentfordu, Fulham proti Ipswichi či Sunderland proti Brightonu, všechna utkání startují v 16 hodin.

Večer pak uzavře duel mezi Manchesterem United a Tottenhamem, za který chytá český gólman Antonín Kinský.

Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 13:30
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – White, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Madueke – Havertz.
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Stach, Okafor – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Guimarães, Dowman, Eze, Gyökeres, Hincapié, Merino, J. Timber, Zubimendi.
Náhradníci:
Zetterer – Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, Grujev, Longstaff, Nmecha, H. Wilson.

Rozhodčí: Tierney – West, Meredith

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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Chelsea Chelsea : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Aston Villa Aston Villa : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Ipswich Town Ipswich Town : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 18:30
Manchester United Manchester United : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick Hopton

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