Krejčí s Wolverhamptonem přidal další remízu, Haaland rozhodl o výhře City

Crystal Palace byl bez porážky celkem 19 zápasů napříč soutěžemi a dokazoval, že jeho překvapivý jarní triumf v Anglickém poháru nebyl náhodný. Po úspěšné čtvrteční premiéře v Konferenční lize začal dobře i na hřišti Evertonu. Kolumbijec Muňoz otevřel skóre a už se zdálo, že domácím připraví první prohru na jejich novém stadionu. Jenže čtvrt hodiny před koncem srovnal z penalty Senegalec Ndiaye a v nastavení strhl vítězství na stranu Evertonu Grealish.
Wolverhamptonu hrozilo, že bude prvním týmem v historii nejvyšší anglické soutěže, který prohraje úvodní čtyři domácí utkání dvě sezony po sobě. Možná i proto jeho portugalský trenér Vítor Pereira ztrácel nervy a už ve 22. minutě byl vykázán na tribunu. Ještě než se na ní stačil usadit, srazil si nizozemský brankář hostů Verbruggen míč odražený od břevna do vlastní sítě. Už to vypadlo na první výhru, ale Nizozemec Van Hecke byl proti. Ladislav Krejčí odehrál v obraně domácích celý zápas.
Brentford po vítězství nad Manchesterem United na jeho městského rivala City nevyzrál. Jediný gól zápasu dal nejlepší střelec Premier League Haaland, který se už v 9. minutě prokličkoval soupeřovou obranou a mezi střelce v lize se zapsal už podeváté. Norský kanonýr se dvěma brankami připomněl také při středeční remíze Manchesteru City 2:2 v Lize mistrů v Monaku.
Aston Villa se po nepodařeném vstupu do sezony probrala a vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Proti nováčkovi z Burnley, který venku ještě nebodoval a pokaždé dostal nejméně tři góly, se dvakrát prosadil Nizozemec Malen. Francouz Ugochukwu v závěru jen zkorigoval výsledek. Burnley pociťuje na vlastní kůži rozdíl proti druhé lize. V ní za celou minulou sezonu inkasoval šestnáct branek, teď jich má na kontě po sedmi zápasech mezi elitou už patnáct.
Newcastle po dvou domácích porážkách brankami v nastavení porazil Nottingham 2:0. Postarali se o to Brazilec Guimaraes a Němec Woltemade z penalty. Australan Postecoglou, který až v průběhu sezony vystřídal na lavičce Nottinghamu Portugalce Nuna, je prvním trenérem za posledních 100 let historie klubu, který v prvních sedmi zápasech na lavičce ani jednou nezvítězil. Už při čtvrteční domácí prohře s dánským Midtjyllandem v Evropské lize žádali fanoušci jeho odvolání.
22. Verbruggen (vla.)
86. van Hecke
Johnstone – Tchatchoua, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno (76. Wolfe) – André, J. Gomes (C) (90+1. Y. Mosquera), Munetsi (90+1. Arokodare) – Arias, Strand Larsen (76. Bellegarde), Hwang Hi-čchan (60. Agbadou).
Verbruggen – Wieffer (70. De Cuyper), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (46. Rutter), Ayari – Minteh, Gómez (76. Milner), Gruda (70. Tzimas) – Welbeck.
Sá – R. Gomes, Hoever, López.
Steele – Watson, Kostoulas, Boscagli, Coppola.
51. S. Bueno, 90+7. André
20. Baleba, 36. Dunk, 43. Wieffer, 45+2. Welbeck
21. trenér Pereira
Rozhodčí: Gillett – Betts, DaviesPřejít na online reportáž
58. Guimarães
84. Woltemade
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton (C) (90+2. Miley) – Elanga (70. J. Murphy), Woltemade (90+2. Osula), A. Gordon (70. H. Barnes).
Sels – Milenković, J. Cunha, Morato (77. Bakwa) – Savona, E. Anderson, Yates (C) (64. Hudson-Odoi), N. Williams – Ndoye (64. Hutchinson), Wood (64. I. Jesus), Gibbs-White.
Ramsdale – Krafth, Lascelles, Schär, Willock.
Victor – Domínguez, McAtee, Murillo, Sangaré.
32. Yates, 34. N. Williams, 68. Morato, 83. E. Anderson
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž
76. Ndiaye
90+2. Grealish
37. Muñoz
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane (65. Iroegbunam), Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye (90+10. Coleman), Dibling (46. Alcaráz), Grealish – Barry (46. Beto).
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada (82. Lerma), Mitchell – I. Sarr (88. Uche), Pino (88. Devenny) – Mateta (70. Nketiah).
Travers, King – Aznou, McNeil, N. Patterson.
Benítez – Canvot, Cardines, Hughes, Sosa.
68. Garner, 90+5. Ndiaye
68. Pino, 83. Wharton, 87. Muñoz
Rozhodčí: Salisbury – Perry, MeredithPřejít na online reportáž
25. Malen
63. Malen
78. Ugochukwu
E. Martínez – Cash (84. Lindelöf), Konsa, Torres, Digne – Bogarde (90. Amadou Onana), Kamara – Malen (84. Barkley), McGinn (C) (67. Guessand), Rogers – Watkins (67. Buendía, 90+10. Maatsen).
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Laurent (82. Flemming), Estève (90+10. Worrall), Hartman – Tchaouna (59. Bruun Larsen), Cullen (C), Florentino, Anthony (59. Broja) – Foster (69. Ugochukwu).
Bizot – Elliott, Jimoh.
Weiß – Edwards, Humphreys, Medžbrí.
53. Digne, 90+1. Buendía, 90+3. E. Martínez
17. Foster
Rozhodčí: Kitchen – Cook, Taylor.
Počet diváků: 40308Přejít na online reportáž
9. Haaland
Kelleher – Kayode, Ajer (90+2. Carvalho), van den Berg, Collins (C), Hickey – Jarmoljuk (73. Onyeka), J. Henderson (74. Janelt), Damsgaard (68. Jensen) – Thiago (68. Ouattara), Schade.
Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Rodri (22. N. González) – Savinho, Reijnders (76. B. Silva), Foden, Bobb (76. Doku) – Haaland.
Valdimarsson – Henry, Pinnock, Lewis-Potter.
Trafford – Stones, Aké, Kovačić, Cherki, Lewis.
45+2. Schade, 70. J. Henderson, 84. Ouattara
77. M. Nunes, 83. O'Reilly
Rozhodčí: England – Ledger, GreenhalghPřejít na online reportáž