Krejčí s Wolverhamptonem přidal další remízu, Haaland rozhodl o výhře City

Autor: ,
  20:31aktualizováno  20:31
Fotbalisté Crystal Palace ztratili jako poslední v Premier League neporazitelnost, když v 7. kole prohráli na hřišti Evertonu 1:2 gólem ve třetí minutě nastavení. Wolverhampton stále čeká na první výhru, doma s Brightonem ztratil vedení pět minut před koncem a po remíze 1:1 zůstává poslední.
Ladislav Krejčí se svými spoluhráči z Wolverhamptonu po remíze s Brightonem

Ladislav Krejčí se svými spoluhráči z Wolverhamptonu po remíze s Brightonem | foto: Reuters

Útočník Jorgen Strand Larsen z Wolverhamptonu (vlevo) v hlavičkovém souboji s...
Brankář Sam Johnstone z Wolverhamptonu zasahuje před Diegem Gomezem z Brightonu.
Jhon Arias z Wolverhamtponu se snaží udržet míč v souboji s Yasinem Ayarim z...
Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu v utkání proti...
6 fotografií

Crystal Palace byl bez porážky celkem 19 zápasů napříč soutěžemi a dokazoval, že jeho překvapivý jarní triumf v Anglickém poháru nebyl náhodný. Po úspěšné čtvrteční premiéře v Konferenční lize začal dobře i na hřišti Evertonu. Kolumbijec Muňoz otevřel skóre a už se zdálo, že domácím připraví první prohru na jejich novém stadionu. Jenže čtvrt hodiny před koncem srovnal z penalty Senegalec Ndiaye a v nastavení strhl vítězství na stranu Evertonu Grealish.

Wolverhamptonu hrozilo, že bude prvním týmem v historii nejvyšší anglické soutěže, který prohraje úvodní čtyři domácí utkání dvě sezony po sobě. Možná i proto jeho portugalský trenér Vítor Pereira ztrácel nervy a už ve 22. minutě byl vykázán na tribunu. Ještě než se na ní stačil usadit, srazil si nizozemský brankář hostů Verbruggen míč odražený od břevna do vlastní sítě. Už to vypadlo na první výhru, ale Nizozemec Van Hecke byl proti. Ladislav Krejčí odehrál v obraně domácích celý zápas.

Brentford po vítězství nad Manchesterem United na jeho městského rivala City nevyzrál. Jediný gól zápasu dal nejlepší střelec Premier League Haaland, který se už v 9. minutě prokličkoval soupeřovou obranou a mezi střelce v lize se zapsal už podeváté. Norský kanonýr se dvěma brankami připomněl také při středeční remíze Manchesteru City 2:2 v Lize mistrů v Monaku.

Aston Villa se po nepodařeném vstupu do sezony probrala a vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Proti nováčkovi z Burnley, který venku ještě nebodoval a pokaždé dostal nejméně tři góly, se dvakrát prosadil Nizozemec Malen. Francouz Ugochukwu v závěru jen zkorigoval výsledek. Burnley pociťuje na vlastní kůži rozdíl proti druhé lize. V ní za celou minulou sezonu inkasoval šestnáct branek, teď jich má na kontě po sedmi zápasech mezi elitou už patnáct.

Útočník Jorgen Strand Larsen z Wolverhamptonu (vlevo) v hlavičkovém souboji s Janem Paulem de Heckem z Brightonu
Brankář Sam Johnstone z Wolverhamptonu zasahuje před Diegem Gomezem z Brightonu.
Jhon Arias z Wolverhamtponu se snaží udržet míč v souboji s Yasinem Ayarim z Brightonu.
Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu v utkání proti Brightonu.
6 fotografií

Newcastle po dvou domácích porážkách brankami v nastavení porazil Nottingham 2:0. Postarali se o to Brazilec Guimaraes a Němec Woltemade z penalty. Australan Postecoglou, který až v průběhu sezony vystřídal na lavičce Nottinghamu Portugalce Nuna, je prvním trenérem za posledních 100 let historie klubu, který v prvních sedmi zápasech na lavičce ani jednou nezvítězil. Už při čtvrteční domácí prohře s dánským Midtjyllandem v Evropské lize žádali fanoušci jeho odvolání.

Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
Wolverhampton Wolverhampton : Brighton Brighton 1:1 (1:0)
Góly:
22. Verbruggen (vla.)
Góly:
86. van Hecke
Sestavy:
Johnstone – Tchatchoua, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno (76. Wolfe) – André, J. Gomes (C) (90+1. Y. Mosquera), Munetsi (90+1. Arokodare) – Arias, Strand Larsen (76. Bellegarde), Hwang Hi-čchan (60. Agbadou).
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer (70. De Cuyper), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (46. Rutter), Ayari – Minteh, Gómez (76. Milner), Gruda (70. Tzimas) – Welbeck.
Náhradníci:
Sá – R. Gomes, Hoever, López.
Náhradníci:
Steele – Watson, Kostoulas, Boscagli, Coppola.
Žluté karty:
51. S. Bueno, 90+7. André
Žluté karty:
20. Baleba, 36. Dunk, 43. Wieffer, 45+2. Welbeck
Červené karty:
21. trenér Pereira
Červené karty:

Rozhodčí: Gillett – Betts, Davies

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
Newcastle United Newcastle United : Nottingham Nottingham 2:0 (0:0)
Góly:
58. Guimarães
84. Woltemade
Góly:
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton (C) (90+2. Miley) – Elanga (70. J. Murphy), Woltemade (90+2. Osula), A. Gordon (70. H. Barnes).
Sestavy:
Sels – Milenković, J. Cunha, Morato (77. Bakwa) – Savona, E. Anderson, Yates (C) (64. Hudson-Odoi), N. Williams – Ndoye (64. Hutchinson), Wood (64. I. Jesus), Gibbs-White.
Náhradníci:
Ramsdale – Krafth, Lascelles, Schär, Willock.
Náhradníci:
Victor – Domínguez, McAtee, Murillo, Sangaré.
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Yates, 34. N. Williams, 68. Morato, 83. E. Anderson

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
Everton Everton : Crystal Palace Crystal Palace 2:1 (0:1)
Góly:
76. Ndiaye
90+2. Grealish
Góly:
37. Muñoz
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane (65. Iroegbunam), Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye (90+10. Coleman), Dibling (46. Alcaráz), Grealish – Barry (46. Beto).
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada (82. Lerma), Mitchell – I. Sarr (88. Uche), Pino (88. Devenny) – Mateta (70. Nketiah).
Náhradníci:
Travers, King – Aznou, McNeil, N. Patterson.
Náhradníci:
Benítez – Canvot, Cardines, Hughes, Sosa.
Žluté karty:
68. Garner, 90+5. Ndiaye
Žluté karty:
68. Pino, 83. Wharton, 87. Muñoz

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Meredith

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
Aston Villa Aston Villa : Burnley FC Burnley FC 2:1 (1:0)
Góly:
25. Malen
63. Malen
Góly:
78. Ugochukwu
Sestavy:
E. Martínez – Cash (84. Lindelöf), Konsa, Torres, Digne – Bogarde (90. Amadou Onana), Kamara – Malen (84. Barkley), McGinn (C) (67. Guessand), Rogers – Watkins (67. Buendía, 90+10. Maatsen).
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Laurent (82. Flemming), Estève (90+10. Worrall), Hartman – Tchaouna (59. Bruun Larsen), Cullen (C), Florentino, Anthony (59. Broja) – Foster (69. Ugochukwu).
Náhradníci:
Bizot – Elliott, Jimoh.
Náhradníci:
Weiß – Edwards, Humphreys, Medžbrí.
Žluté karty:
53. Digne, 90+1. Buendía, 90+3. E. Martínez
Žluté karty:
17. Foster

Rozhodčí: Kitchen – Cook, Taylor.

Počet diváků: 40308

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 17:30
Brentford Brentford : Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
9. Haaland
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer (90+2. Carvalho), van den Berg, Collins (C), Hickey – Jarmoljuk (73. Onyeka), J. Henderson (74. Janelt), Damsgaard (68. Jensen) – Thiago (68. Ouattara), Schade.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Rodri (22. N. González) – Savinho, Reijnders (76. B. Silva), Foden, Bobb (76. Doku) – Haaland.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, Pinnock, Lewis-Potter.
Náhradníci:
Trafford – Stones, Aké, Kovačić, Cherki, Lewis.
Žluté karty:
45+2. Schade, 70. J. Henderson, 84. Ouattara
Žluté karty:
77. M. Nunes, 83. O'Reilly

Rozhodčí: England – Ledger, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.