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ONLINE: City nestačilo na Aston Villu. Hraje i Arsenal, pak derby Chelsea-Tottenham

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  17:41
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Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který vstřelil Ezri Konsa.

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který vstřelil Ezri Konsa. | foto: Reuters

Nicolas Jackson (uprostřed) slaví se spoluhráči z Aston Villy svůj druhý gól...
Útočník Nicolas Jackson z Aston Villy přechází s míčem přes Abdukodira...
Fotbalisté Leon Goretzka, Boubacar Kamara a Ibrahim Mbaye se radují z vítězství.
Zklamaní fotbalisté Manchesteru City po prohře s Aston Villou
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Čtyři zápasy nabízí sobotní program 8. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City prohrál na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratili body. Dvěma góly se blýskl Nicolas Jackson. Arsenal porazil Everton 2:0 a bodově se tak dotáhl na čelo tabulky. Fulham slaví nad Coventry. V 18.30 následuje londýnské derby mezi Chelsea a Tottenham. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Už v šesté minutě obránce hostů Guéhi ztratil míč před vlastním vápnem, McGinn jej posunul na Jacksona a senegalský útočník zblízka rozvlnil síť Donnarummovy branky. City vyrovnalo sedm minut po přestávce, po centru Ndiayeho se podeváté v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Haaland.

Chvíli poté mohli hosté dokonce slavit obrat, ale Gvardiolovu nebezpečnou střelu vytěsnil Suzuki na břevno.

Sobotní program 8. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Nerozhodný stav opět prolomili domácí. Na konci týmové akce od vlastního vápna byl opět zakončující Jackson, tentokrát procpal míč do sítě pod rukou padajícího brankáře Donnarummy.

Hosté se vybičovali k velkému závěrečnému tlaku, Aston Villu ale několikrát podržel brankář Suzuki a v největší šanci na brankové čáře vyhlavičkoval Haalandův pokus obránce Maatsen.

Nicolas Jackson (uprostřed) slaví se spoluhráči z Aston Villy svůj druhý gól proti Manchesteru City.

Pro Aston Villu jde o páté vítězství v posledních sedmi vzájemných zápasech a čtvrtá domácí výhra nad City v řadě, zatímco lídr tabulky dal příležitost druhému Arsenalu, aby se na něj po sobotním utkání s Evertonem bodově dotáhl.

Obhájce titulu Arsenal je o tři body za City a proti Evertonu si nepřipouští žádné zaváhání.

Zápas mezi Fulhamem a Coventry je soubojem dvou týmů ze spodku tabulky – Fulham je v pásmu sestupu, ale ztrácí na nováčka pouhý bod, takže ho nutně potřebuje porazit.

Ve spodku tabulky je také Tottenham, který chce zaskočit Chelsea, která táhne sérii dvou vítězství v řadě.

Premier League
8. kolo 24. 10. 2026 13:30
Aston Villa Aston Villa : Manchester City Manchester City 2:1 (1:0)
Góly:
6. Jackson
60. Jackson
Góly:
53. Haaland
Sestavy:
Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Gomes (82. Goretzka) – Alysson (59. Mbaye), Manzambi (66. Buendía), McGinn (C) (66. Barkley) – Jackson (82. Madjo).
Sestavy:
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Guéhi (46. Lewis), Gvardiol – Anderson, Fernández – Ndiaye (69. McAidoo), Cherki (46. Foden), Doku – Haaland.
Náhradníci:
Bizot – Mings, Bogarde, Hemmings.
Náhradníci:
Rulli – Kovačić, Ajt-Núrí, Reis, Búaddí, N. O'Reilly.
Žluté karty:
54. Manzambi, 55. Cash, 83. Madjo, 90+5. Buendía
Žluté karty:
32. Guéhi, 38. Cherki, 74. Anderson, 76. McAidoo

Rozhodčí: Bankes – Beswick, Antrobus

Počet diváků: 36743

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Premier League
8. kolo 24. 10. 2026 16:00
Arsenal Arsenal : Everton Everton 2:0 (1:0)
Góly:
7. Konsa
68. Magalhães
Góly:
Sestavy:
Raya – White, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly (68. Calafiori) – Rice (80. Zubimendi), Merino (68. Guimarães) – Madueke, Ødegaard (C), Eze (80. Dowman) – Gyökeres (68. Havertz).
Sestavy:
Pickford – Röhl, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko (74. Hackney) – Armstrong, Garner – Brennan Johnson (72. Dibling), Dewsbury-Hall (86. Alcaráz), George – Barry.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Hincapié, Mosquera, J. Timber.
Náhradníci:
T. King, Travers – Graham, Keane, Maitland-Niles, Nørgaard.
Žluté karty:
59. Lewis-Skelly
Žluté karty:
45+2. Mykolenko, 66. Garner, 79. Tarkowski

Rozhodčí: Harrington – Holmes, Betts

Počet diváků: 60207

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Premier League
8. kolo 24. 10. 2026 16:00
Coventry City Coventry City : Fulham Fulham 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
80. Bobb
Sestavy:
Rushworth – van Ewijk, B. Thomas (60. Mfuni), Pinnock, Jay Dasilva – Grimes (C), Yirenkyi (68. Onyeka) – Sakamoto (86. Hamer), Rudoni, Thomas-Asante (68. Mason-Clark) – Cherif (68. Awoniyi).
Sestavy:
Leno – Castagne, Larsson (63. Berge), Affengruber, Bassey (C) – Robinson, Charles – Bobb (81. Tete), J. King (81. Cairney), Iwobi (74. Muniz) – García (74. C. Palacios).
Náhradníci:
Bentley – Gboho, Kesler-Hayden, Torp.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Kevin, Ángel.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Charles, 82. Robinson

Rozhodčí: Herczeg – Burt, Mainwaring

Počet diváků: 31449

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Premier League
8. kolo 24. 10. 2026 18:30
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Penders – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, Caicedo (C), J. Henderson, Hato – C. Palmer, Quenda – Rogers.
Sestavy:
Kinský – A. Gray, van Hecke, van de Ven (C), Robertson – M. Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison, Tel – Marmúš.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Barco, Estêvão, W. Fofana, Gusto, Nicoll-Jazuli, Lavia, Palestra, Welbeck.
Náhradníci:
Dúbravka – B. Davies, Gallagher, Kulusevski, Olusesi, Porro, Senesi, Solanke, Williams-Barnett.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

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