ONLINE: City nestačilo na Aston Villu. Hraje i Arsenal, pak derby Chelsea-Tottenham

Už v šesté minutě obránce hostů Guéhi ztratil míč před vlastním vápnem, McGinn jej posunul na Jacksona a senegalský útočník zblízka rozvlnil síť Donnarummovy branky. City vyrovnalo sedm minut po přestávce, po centru Ndiayeho se podeváté v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Haaland.
Chvíli poté mohli hosté dokonce slavit obrat, ale Gvardiolovu nebezpečnou střelu vytěsnil Suzuki na břevno.
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Nerozhodný stav opět prolomili domácí. Na konci týmové akce od vlastního vápna byl opět zakončující Jackson, tentokrát procpal míč do sítě pod rukou padajícího brankáře Donnarummy.
Hosté se vybičovali k velkému závěrečnému tlaku, Aston Villu ale několikrát podržel brankář Suzuki a v největší šanci na brankové čáře vyhlavičkoval Haalandův pokus obránce Maatsen.
Pro Aston Villu jde o páté vítězství v posledních sedmi vzájemných zápasech a čtvrtá domácí výhra nad City v řadě, zatímco lídr tabulky dal příležitost druhému Arsenalu, aby se na něj po sobotním utkání s Evertonem bodově dotáhl.
Obhájce titulu Arsenal je o tři body za City a proti Evertonu si nepřipouští žádné zaváhání.
Zápas mezi Fulhamem a Coventry je soubojem dvou týmů ze spodku tabulky – Fulham je v pásmu sestupu, ale ztrácí na nováčka pouhý bod, takže ho nutně potřebuje porazit.
Ve spodku tabulky je také Tottenham, který chce zaskočit Chelsea, která táhne sérii dvou vítězství v řadě.
6. Jackson
60. Jackson
53. Haaland
Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Gomes (82. Goretzka) – Alysson (59. Mbaye), Manzambi (66. Buendía), McGinn (C) (66. Barkley) – Jackson (82. Madjo).
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Guéhi (46. Lewis), Gvardiol – Anderson, Fernández – Ndiaye (69. McAidoo), Cherki (46. Foden), Doku – Haaland.
Bizot – Mings, Bogarde, Hemmings.
Rulli – Kovačić, Ajt-Núrí, Reis, Búaddí, N. O'Reilly.
54. Manzambi, 55. Cash, 83. Madjo, 90+5. Buendía
32. Guéhi, 38. Cherki, 74. Anderson, 76. McAidoo
Rozhodčí: Bankes – Beswick, Antrobus
Počet diváků: 36743Přejít na online reportáž
7. Konsa
68. Magalhães
Raya – White, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly (68. Calafiori) – Rice (80. Zubimendi), Merino (68. Guimarães) – Madueke, Ødegaard (C), Eze (80. Dowman) – Gyökeres (68. Havertz).
Pickford – Röhl, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko (74. Hackney) – Armstrong, Garner – Brennan Johnson (72. Dibling), Dewsbury-Hall (86. Alcaráz), George – Barry.
Arrizabalaga – Hincapié, Mosquera, J. Timber.
T. King, Travers – Graham, Keane, Maitland-Niles, Nørgaard.
59. Lewis-Skelly
45+2. Mykolenko, 66. Garner, 79. Tarkowski
Rozhodčí: Harrington – Holmes, Betts
Počet diváků: 60207Přejít na online reportáž
80. Bobb
Rushworth – van Ewijk, B. Thomas (60. Mfuni), Pinnock, Jay Dasilva – Grimes (C), Yirenkyi (68. Onyeka) – Sakamoto (86. Hamer), Rudoni, Thomas-Asante (68. Mason-Clark) – Cherif (68. Awoniyi).
Leno – Castagne, Larsson (63. Berge), Affengruber, Bassey (C) – Robinson, Charles – Bobb (81. Tete), J. King (81. Cairney), Iwobi (74. Muniz) – García (74. C. Palacios).
Bentley – Gboho, Kesler-Hayden, Torp.
Lecomte – Andersen, Kevin, Ángel.
36. Charles, 82. Robinson
Rozhodčí: Herczeg – Burt, Mainwaring
Počet diváků: 31449Přejít na online reportáž
Penders – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, Caicedo (C), J. Henderson, Hato – C. Palmer, Quenda – Rogers.
Kinský – A. Gray, van Hecke, van de Ven (C), Robertson – M. Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison, Tel – Marmúš.
Sharman-Lowe – Barco, Estêvão, W. Fofana, Gusto, Nicoll-Jazuli, Lavia, Palestra, Welbeck.
Dúbravka – B. Davies, Gallagher, Kulusevski, Olusesi, Porro, Senesi, Solanke, Williams-Barnett.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, HussinPřejít na online reportáž