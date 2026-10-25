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ONLINE: Horníček udržel nulu a slaví výhru, Liverpool zastavil rozjetý Brighton

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  17:21aktualizováno  17:21
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Brankář Lukáš Horníček z Newcastlu zasahuje proti pokusu Jeana-Philippa Matety...

Brankář Lukáš Horníček z Newcastlu zasahuje proti pokusu Jeana-Philippa Matety z Crystal Palace. | foto: Reuters

Liverpoolský záložník Ryan Gravenberch si hlídá míč v souboji s Chemou Andresem...
Brightonský Pascal Gross hraje míč před Ryanem Gravenberchem z Liverpoolu.
Fotbalisté Liverpoolu se radují z gólu Floriana Wirtze.
Útočník Rayan z Bournemouthu slaví svůj gól v utkání proti Manchesteru United.
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Pěti nedělními zápasy pokračuje program 8. kola anglické fotbalové ligy. Ve šlágru Liverpool porazil Brighton 2:0 a ukončil jeho sérií čtyř vítězství v řadě. Blýskl se i gólman Lukáš Horníček, který pomohl Newcastlu k výhře na hřišti Crystal Palace 2:0. Od 17.30 ještě hraje Sunderland s Leedsem, utkání sledujeme online.

Liverpool na svém stadionu Anfield vyhrál v Premier League poprvé od začátku sezony. Brightonu naopak skončila úspěšná série pěti zápasů, v nichž nastřílel 15 branek a nedostal ani jedinou. Po bezbrankové čtvrteční remíze v Jablonci si náladu nezlepšil. Němec Wirtz vypálil a jeho krajan Gross nešťastně míč tečoval do vlastní sítě, Švéd Isak ještě do přestávky přidal druhý gól.

Nedělní zápasy 8. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

I hosté měli šance, ale když už překonali brazilského brankáře Alissona, zaskočil za něj na čáře uruguayský obránce Araújo. Liverpool poskočil na čtvrté místo a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na jeden bod.

Vítěz Konferenční ligy Crystal Palace nenaplňuje očekávání, má nejslabší obranu v Premier League a francouzský trenér Pierre Sage je po domácí prohře s Newcastlem 0:2 pod stále větším tlakem. Horníček ve dvou posledních venkovních zápasech dostal pokaždé čtyři branky, tentokrát ale udržel podruhé v Premier League čisté konto. Připsal si čtyři úspěšné zákroky. Tři body hostům zařídili Dán Osula a Barnes, další gól neplatil pro těsný ofsajd.

Krize na Old Trafford pokračuje a trenér Manchesteru United Michael Carrick má další problém. Bournemouth tady vyhrál před dvěma lety 3:0, od té doby ale ani jednou neuspěl. Jenže dnes stříleli branky jen hosté. Brazilec Rayan zužitkoval přímý kop Nizozemce Kluiverta a pak Tavernier s Brazilcem Evanilsonem trestali chyby v domácí obraně. Příští soupeř Sparty v Evropské lize vyhrál v Premier League podruhé za sebou a opustil sestupové příčky.

Ligový nováček Hull po skvělém startu do sezony ubral plyn a už šest kol je bez výhry. Nepovedlo se mu zvítězit ani proti Brentfordu, přestože Skot McBurnie proměnil penaltu. Ouattara z Burkiny Faso stanovil remízu 1:1.

Připravujeme podrobnosti...

Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
Liverpool Liverpool : Brighton Brighton 2:0 (2:0)
Góly:
17. Wirtz
21. Isak
Góly:
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez (88. Tsimikas) – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz (65. Nyoni), Barcola (77. Ngumoha) – Isak (77. Koumas).
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu (6. Costinha), Vušković, Dunk (C), Boscagli (46. Hinshelwood) – Groß, Andrés (54. Yalcouyé) – Gómez, Ayari (75. Rutter), De Cuyper – Kostoulas.
Náhradníci:
Mamardašvili – Chiesa, Endó, Gomez, McConnell.
Náhradníci:
Steele – David, Hadžám, O'Riley, Osman.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+3. Boscagli, 73. Costinha

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
Manchester United Manchester United : Bournemouth Bournemouth 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
38. Rayan
43. Tavernier
71. Evanilson
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire (C), Heaven (66. L. Martínez) – Santos, Baleba (72. Zirkzee) – Diallo (78. Lacey), Tielemans (46. M. Cunha), Mount – Mbeumo.
Sestavy:
Petrović – Smith (C) (87. Diakité), Hill, Silva, Truffert – Adams, Cook (75. Christie) – Rayan, Kluivert (63. Gannon-Doak), Tavernier (87. Adlí) – Evanilson (87. Kroupi).
Náhradníci:
Darlow – de Ligt, B. Fernandes, T. Fletcher, Mazráwí.
Náhradníci:
Di Gregorio – Brooks, Rodríguez, Soler.
Žluté karty:
22. Santos, 37. Heaven, 40. Tielemans, 45+3. Maguire
Žluté karty:
27. Adams

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
Crystal Palace Crystal Palace : Newcastle United Newcastle United 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
47. Osula
58. Barnes
Sestavy:
Benítez – C. Richards, Disasi, Canvot – Chalaili, Wharton (C), Kamada, Mitchell – McNeil (63. Osorio), Pino – Mateta (63. Nketiah).
Sestavy:
Horníček – Dedić (90+5. Thiaw), Schär, Burn (C), Hall – González, Joelinton (85. Steur) – Murphy, Willock (77. Ramsey), Barnes (77. Elanga) – Osula (77. Wissa).
Náhradníci:
Matthews – Lerma, W. Hughes, Doucouré, Guessand, Mingueza, Chilwell.
Náhradníci:
Pope – Botman, Bamba, Touré.
Žluté karty:
75. Pino, 79. Chalaili, 90+3. Canvot
Žluté karty:
36. González, 45+1. Schär, 78. Hall

Rozhodčí: Tierney – Long, Stevens

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
Hull City Hull City : Brentford Brentford 1:1 (1:0)
Góly:
24. McBurnie
Góly:
63. D. Ouattara
Sestavy:
Tzolakis – Coyle (C) (66. Norton-Cuffy), Ajayi, Egan, Herrington, Giles (66. Cho) – Bellúmí (86. Gelhardt), Iroegbunam (73. Morita), Slater, Stroud – McBurnie (86. Vaz).
Sestavy:
Kelleher – Kayode, van den Berg, Ajer, Hickey (62. Damsgaard) – Jensen (C), M. Sangaré – D. Ouattara (78. C. Wilson), Schade (62. Anthony), Lewis-Potter (78. Diouf) – Thiago.
Náhradníci:
Phillips – Crooks, McNair, S. Thomas.
Náhradníci:
Valdimarsson – Collins, Fredrick, G. Nunes, Schuster.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. Hickey

Rozhodčí: Jones – Howson, James

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 17:30
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, O'Nien, Mandava – Xhaka (C), Sadiki – N. Angulo, Rigg, Le Fée – Brobbey.
Sestavy:
Trafford – Justin, Bijol, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – H. Wilson, Aaronson – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Ellborg – Methalie, Tálibí, Alderete, Diarra, Ahoka, M. Fofana, J. Angulo, Tutěrov.
Náhradníci:
Zetterer – Longstaff, Nmecha, Stach, Okafor, Bahoya, Bard, Grujev, Cresswell.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

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