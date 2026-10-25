ONLINE: Horníček udržel nulu a slaví výhru, Liverpool zastavil rozjetý Brighton

Liverpool na svém stadionu Anfield vyhrál v Premier League poprvé od začátku sezony. Brightonu naopak skončila úspěšná série pěti zápasů, v nichž nastřílel 15 branek a nedostal ani jedinou. Po bezbrankové čtvrteční remíze v Jablonci si náladu nezlepšil. Němec Wirtz vypálil a jeho krajan Gross nešťastně míč tečoval do vlastní sítě, Švéd Isak ještě do přestávky přidal druhý gól.
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I hosté měli šance, ale když už překonali brazilského brankáře Alissona, zaskočil za něj na čáře uruguayský obránce Araújo. Liverpool poskočil na čtvrté místo a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na jeden bod.
Vítěz Konferenční ligy Crystal Palace nenaplňuje očekávání, má nejslabší obranu v Premier League a francouzský trenér Pierre Sage je po domácí prohře s Newcastlem 0:2 pod stále větším tlakem. Horníček ve dvou posledních venkovních zápasech dostal pokaždé čtyři branky, tentokrát ale udržel podruhé v Premier League čisté konto. Připsal si čtyři úspěšné zákroky. Tři body hostům zařídili Dán Osula a Barnes, další gól neplatil pro těsný ofsajd.
Krize na Old Trafford pokračuje a trenér Manchesteru United Michael Carrick má další problém. Bournemouth tady vyhrál před dvěma lety 3:0, od té doby ale ani jednou neuspěl. Jenže dnes stříleli branky jen hosté. Brazilec Rayan zužitkoval přímý kop Nizozemce Kluiverta a pak Tavernier s Brazilcem Evanilsonem trestali chyby v domácí obraně. Příští soupeř Sparty v Evropské lize vyhrál v Premier League podruhé za sebou a opustil sestupové příčky.
Ligový nováček Hull po skvělém startu do sezony ubral plyn a už šest kol je bez výhry. Nepovedlo se mu zvítězit ani proti Brentfordu, přestože Skot McBurnie proměnil penaltu. Ouattara z Burkiny Faso stanovil remízu 1:1.
Připravujeme podrobnosti...
17. Wirtz
21. Isak
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez (88. Tsimikas) – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz (65. Nyoni), Barcola (77. Ngumoha) – Isak (77. Koumas).
Verbruggen – Kadıoğlu (6. Costinha), Vušković, Dunk (C), Boscagli (46. Hinshelwood) – Groß, Andrés (54. Yalcouyé) – Gómez, Ayari (75. Rutter), De Cuyper – Kostoulas.
Mamardašvili – Chiesa, Endó, Gomez, McConnell.
Steele – David, Hadžám, O'Riley, Osman.
45+3. Boscagli, 73. Costinha
Rozhodčí: Barrott – Nunn, SmithPřejít na online reportáž
38. Rayan
43. Tavernier
71. Evanilson
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire (C), Heaven (66. L. Martínez) – Santos, Baleba (72. Zirkzee) – Diallo (78. Lacey), Tielemans (46. M. Cunha), Mount – Mbeumo.
Petrović – Smith (C) (87. Diakité), Hill, Silva, Truffert – Adams, Cook (75. Christie) – Rayan, Kluivert (63. Gannon-Doak), Tavernier (87. Adlí) – Evanilson (87. Kroupi).
Darlow – de Ligt, B. Fernandes, T. Fletcher, Mazráwí.
Di Gregorio – Brooks, Rodríguez, Soler.
22. Santos, 37. Heaven, 40. Tielemans, 45+3. Maguire
27. Adams
Rozhodčí: Gillett – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž
47. Osula
58. Barnes
Benítez – C. Richards, Disasi, Canvot – Chalaili, Wharton (C), Kamada, Mitchell – McNeil (63. Osorio), Pino – Mateta (63. Nketiah).
Horníček – Dedić (90+5. Thiaw), Schär, Burn (C), Hall – González, Joelinton (85. Steur) – Murphy, Willock (77. Ramsey), Barnes (77. Elanga) – Osula (77. Wissa).
Matthews – Lerma, W. Hughes, Doucouré, Guessand, Mingueza, Chilwell.
Pope – Botman, Bamba, Touré.
75. Pino, 79. Chalaili, 90+3. Canvot
36. González, 45+1. Schär, 78. Hall
Rozhodčí: Tierney – Long, StevensPřejít na online reportáž
24. McBurnie
63. D. Ouattara
Tzolakis – Coyle (C) (66. Norton-Cuffy), Ajayi, Egan, Herrington, Giles (66. Cho) – Bellúmí (86. Gelhardt), Iroegbunam (73. Morita), Slater, Stroud – McBurnie (86. Vaz).
Kelleher – Kayode, van den Berg, Ajer, Hickey (62. Damsgaard) – Jensen (C), M. Sangaré – D. Ouattara (78. C. Wilson), Schade (62. Anthony), Lewis-Potter (78. Diouf) – Thiago.
Phillips – Crooks, McNair, S. Thomas.
Valdimarsson – Collins, Fredrick, G. Nunes, Schuster.
23. Hickey
Rozhodčí: Jones – Howson, JamesPřejít na online reportáž
Roefs – Hume, Mukiele, O'Nien, Mandava – Xhaka (C), Sadiki – N. Angulo, Rigg, Le Fée – Brobbey.
Trafford – Justin, Bijol, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – H. Wilson, Aaronson – Calvert-Lewin.
Ellborg – Methalie, Tálibí, Alderete, Diarra, Ahoka, M. Fofana, J. Angulo, Tutěrov.
Zetterer – Longstaff, Nmecha, Stach, Okafor, Bahoya, Bard, Grujev, Cresswell.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, HoptonPřejít na online reportáž