ONLINE: Liverpool v potížích, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

  21:47aktualizováno  22:28
Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl velké překvapení. Nováček ze Sunderlandu zvítězil na hřišti Chelsea 2:1 a v průběžné tabulce je druhý. Newcastle si stejným výsledkem poradil s Fulhamem, Manchester United přetlačil Brighton 4:2. Ve 21 hodin Liverpool vyzve Brentford, utkání sledujeme v podrobných online reportážích.
Igor Thiago a Kevin Schade z Brentfordu se radují po gólu Danga Ouattary na...

Igor Thiago a Kevin Schade z Brentfordu se radují po gólu Danga Ouattary na začátku utkání s Liverpoolem.

Bryan Mbeumo se raduje z gólu proti Brightonu.
Chemsdine Talbi ze Sunderlandu se raduje se spoluhráčem Noahem Sadikiem po gólu...
Fotbalisté Newcastlu se radují z vítězné trefy proti Fulhamu.
Fotbalisté Sunderlandu slaví se svými fanoušky vítězství nad Chelsea.
Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v novém působišti radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United.

Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal.

Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

Fotbalisté Sunderlandu slaví se svými fanoušky vítězství nad Chelsea.

Manchester United zvítězil potřetí v řadě a posunul se na čtvrté místo. Doma se dostal do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu.

Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.

Casemiro (vlevo) se raduje se spoluhráči z gólu do sítě Brightonu.

Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Svěřenci kouče Howea nakonec slavili výhru, když v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky.

Jacob Murphy z Newcastlu slaví gól do sítě Fulhamu.

Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

Ve 21 hodin program uzavře Liverpool, který v lize prohrál už třikrát v řadě a klesl z prvního místa na třetí. V týdnu nicméně deklasoval Frankfurt v Lize mistrů 5:1 a proti Brenfordu na to chce navázat.

V páteční předehrávce West Ham padl na půdě Leedsu a prohrál potřetí v řadě.

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 16:00
Chelsea Chelsea : Sunderland AFC Sunderland AFC 1:2 (1:1)
Góly:
4. Garnacho
Góly:
22. Isidor
90+3. Talbi
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Acheampong (76. Adarabioyo), Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto (85. Santos), Pedro (85. George), Garnacho (58. Estêvão) – Guiu (76. Gittens).
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume – B. Traoré (65. Talbi), Sadiki, Xhaka (C), Le Fée (75. Rigg) – Isidor (75. Brobbey).
Náhradníci:
Jörgensen – Hato, Fofana, Lavia.
Náhradníci:
A. Patterson – Masuaku, Neil, O'Nien, H. Jones, Mayenda.
Žluté karty:
88. Santos
Žluté karty:
70. Le Fée

Rozhodčí: Madley – Hopton, Taylor

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 16:00
Newcastle United Newcastle United : Fulham Fulham 2:1 (1:0)
Góly:
18. J. Murphy
90. H. Barnes
Góly:
56. Lukić
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman (61. Schär), Burn – Joelinton, Guimarães (C), Miley (61. Tonali) – J. Murphy (61. H. Barnes), Woltemade (86. Osula), A. Gordon (76. Elanga).
Sestavy:
Leno (C) – Tete (90+2. Castagne), Diop, Bassey, Sessegnon – Lukić (85. Cairney), Berge – A. Traoré (76. J. King), Smith Rowe (46. Kevin), Iwobi (90+2. Kusi-Asare) – R. Jiménez.
Náhradníci:
Ramsdale – Krafth, J. Ramsey, Willock.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Cuenca, Reed.
Žluté karty:
Žluté karty:
3. Tete, 66. Iwobi

Rozhodčí: Bankes – Smart, Meredith

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 18:30
Manchester United Manchester United : Brighton Brighton 4:2 (2:0)
Góly:
25. M. Cunha
35. Casemiro
62. Mbeumo
90+7. Mbeumo
Góly:
75. Welbeck
90+3. Kostoulas
Sestavy:
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw (67. Heaven) – Diallo (71. Dorgu), Casemiro (71. Mainoo), B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, M. Cunha (82. Ugarte) – Šeško (82. Zirkzee).
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer (88. Tzimas), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (60. Milner), Ayari (61. Gómez) – Minteh, Rutter, De Cuyper (60. Watson) – Welbeck.
Náhradníci:
Bayındır – Mount, Malacia, Mazráwí.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, Kostoulas, Oriola.
Žluté karty:
74. Dorgu, 81. Šeško
Žluté karty:
42. Baleba

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – Ward

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Liverpool Liverpool 3:1 (2:1)
Góly:
5. Ouattara
45. Schade
60. Thiago
Góly:
45+5. Kerkez
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Ajer – J. Henderson, Jarmoljuk (29. Janelt) – Schade, Damsgaard, Ouattara – Thiago.
Sestavy:
Mamardašvili – Bradley (62. Mac Allister), Konaté, van Dijk (C), Kerkez (62. Robertson) – Szoboszlai, C. Jones – Saláh, Wirtz, Gakpo (62. Chiesa) – Ekitiké.
Náhradníci:
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.
Náhradníci:
Woodman – Endō, Gomez, Ngumoha, Nyoni, Morrison.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Kerkez

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

