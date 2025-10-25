ONLINE: Liverpool v potížích, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v novém působišti radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United.
Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal.
Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.
Manchester United zvítězil potřetí v řadě a posunul se na čtvrté místo. Doma se dostal do vedení zásluhou Brazilce Cunhy, jenž se v novém angažmá trefil poprvé od letního přestupu z Wolverhamptonu.
Na Cunhovu trefu zanedlouho navázal jeho krajan Casemiro a po hodině hry zvýšil už na 3:0 Mbeumo.
Hosté dokázali zdánlivě rozhdonuté střetnutí ještě zdramatizovat, když se brankami Welbecka a Kostoulase dostali na rozdíl jedné branky, ale Mbeumo v závěru dalším gólem rozhodl o tom, že tři body ze vzájemného utkání s Brightonem zůstaly poprvé od února 2022 na Old Trafford.
V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Svěřenci kouče Howea nakonec slavili výhru, když v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky.
Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.
Ve 21 hodin program uzavře Liverpool, který v lize prohrál už třikrát v řadě a klesl z prvního místa na třetí. V týdnu nicméně deklasoval Frankfurt v Lize mistrů 5:1 a proti Brenfordu na to chce navázat.
V páteční předehrávce West Ham padl na půdě Leedsu a prohrál potřetí v řadě.
4. Garnacho
22. Isidor
90+3. Talbi
Sánchez – R. James (C), Acheampong (76. Adarabioyo), Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto (85. Santos), Pedro (85. George), Garnacho (58. Estêvão) – Guiu (76. Gittens).
Roefs – Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume – B. Traoré (65. Talbi), Sadiki, Xhaka (C), Le Fée (75. Rigg) – Isidor (75. Brobbey).
Jörgensen – Hato, Fofana, Lavia.
A. Patterson – Masuaku, Neil, O'Nien, H. Jones, Mayenda.
88. Santos
70. Le Fée
Rozhodčí: Madley – Hopton, TaylorPřejít na online reportáž
18. J. Murphy
90. H. Barnes
56. Lukić
Pope – Trippier, Thiaw, Botman (61. Schär), Burn – Joelinton, Guimarães (C), Miley (61. Tonali) – J. Murphy (61. H. Barnes), Woltemade (86. Osula), A. Gordon (76. Elanga).
Leno (C) – Tete (90+2. Castagne), Diop, Bassey, Sessegnon – Lukić (85. Cairney), Berge – A. Traoré (76. J. King), Smith Rowe (46. Kevin), Iwobi (90+2. Kusi-Asare) – R. Jiménez.
Ramsdale – Krafth, J. Ramsey, Willock.
Lecomte – Andersen, Cuenca, Reed.
3. Tete, 66. Iwobi
Rozhodčí: Bankes – Smart, MeredithPřejít na online reportáž
25. M. Cunha
35. Casemiro
62. Mbeumo
90+7. Mbeumo
75. Welbeck
90+3. Kostoulas
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw (67. Heaven) – Diallo (71. Dorgu), Casemiro (71. Mainoo), B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, M. Cunha (82. Ugarte) – Šeško (82. Zirkzee).
Verbruggen – Wieffer (88. Tzimas), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (60. Milner), Ayari (61. Gómez) – Minteh, Rutter, De Cuyper (60. Watson) – Welbeck.
Bayındır – Mount, Malacia, Mazráwí.
Steele – Boscagli, Coppola, Kostoulas, Oriola.
74. Dorgu, 81. Šeško
42. Baleba
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – WardPřejít na online reportáž
5. Ouattara
45. Schade
60. Thiago
45+5. Kerkez
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Ajer – J. Henderson, Jarmoljuk (29. Janelt) – Schade, Damsgaard, Ouattara – Thiago.
Mamardašvili – Bradley (62. Mac Allister), Konaté, van Dijk (C), Kerkez (62. Robertson) – Szoboszlai, C. Jones – Saláh, Wirtz, Gakpo (62. Chiesa) – Ekitiké.
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.
Woodman – Endō, Gomez, Ngumoha, Nyoni, Morrison.
33. Kerkez
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž