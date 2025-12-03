ONLINE: Arsenal hostí Brentford, Liverpool hraje se Sunderlandem, Chelsea v Leedsu

Už v úterý Manchesteru City vyhrál na Fulhamu, Newcastle porazil Tottenham a Bournemouth podlehl doma Evertonu. Vložené kolo se dohraje ve čtvrtek duelem Manchester United – West Ham.
Beznadějně poslední Wolverhampton, v jehož kádru je i český obránce Ladislav Krejčí, hostí Nottingham. Wolverhampton od začátku sezony ve třinácti duelech získal jen dva body za remízy.
Arsenal : Brentford 1:0 (-:-)
Góly:
11. Merino
Góly:
Sestavy:
Raya – White, C. Mosquera (44. Timber), Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Rice, Ødegaard (C) – Madueke, Merino, Martinelli.
Sestavy:
Kelleher – Ajer, van den Berg, Pinnock – Kayode, Jarmoljuk, Janelt, Jensen (C), Henry – Ouattara, Schade.
Náhradníci:
Arrizabalaga – G. Jesus, Saka, Gyökeres, Nørgaard, Eze, Nwaneri, Lewis-Skelly.
Náhradníci:
Valdimarsson – J. Henderson, Thiago, Onyeka, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Arthur, Donovan.
Rozhodčí: Harrington – Meredith, Massey-EllisPřejít na online reportáž
Liverpool : Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Becker – Gomez, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, MacAllister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, Xhaka (C), Sadiki, Le Fée – Brobbey.
Náhradníci:
Mamardašvili – Kerkez, Endō, Jones, Nyoni, Saláh, Chiesa, Ekitiké, Ngumoha.
Náhradníci:
Patterson – O'Nien, Geertruida, Neil, Adingra, Mundle, Traoré, Mayenda, Isidor.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, HolmesPřejít na online reportáž
Burnley FC : Crystal Palace 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
44. Muñoz
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Tchaouna, Cullen (C), Florentino, Anthony – Flemming, Foster.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Kamada, Pino – Mateta.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Bruun Larsen, Ugochukwu, Edwards, Pires, Broja, Medžbrí, Laurent.
Náhradníci:
Matthews, Benítez – Nketiah, Uche, Clyne, Hughes, Esse, Canvot, Devenny.
Rozhodčí: Kirk – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
Brighton : Aston Villa 2:1 (-:-)
Góly:
9. van Hecke
29. Torres (vla.)
9. van Hecke
Góly:
37. Watkins
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Gómez – Minteh, Gruda, De Cuyper – Tzimas (24. Hinshelwood).
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Guessand – Watkins.
Náhradníci:
Steele – Veltman, Coppola, Knight, Oriola, Welbeck, Kostoulas, Boscagli.
Náhradníci:
Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendía, Malen, Sancho, García.
Rozhodčí: A. Madley – N. Hopton, C. TaylorPřejít na online reportáž
Wolverhampton : Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Johnstone – Y. Mosquera, Agbadou, T. Gomes (C) – Tchatchoua, André, J. Gomes, Wolfe – Arias, Strand Larsen, Bellegarde.
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Morato, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Náhradníci:
Sá – Doherty, S. Bueno, Hoever, Munetsi, Chirewa, Hwang Hi-čchan, Arokodare, Mané.
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Boly, Z. Abbott, Hudson-Odoi, Domínguez, Yates, McAtee, Kalimuendo.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Milenković
Rozhodčí: Robinson – West, Scholes.Přejít na online reportáž
Leeds United : Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Perri – Bijol, Rodon, Struijk – Bogle, Tanaka, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Sestavy:
Sánchez – Chalobah, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella – Santos, Fernández (C) – Estêvão, Pedro, Gittens – Delap.
Náhradníci:
Darlow – Piroe, Aaronson, Okafor, Harrison, Bornauw, Justin, Gnonto, Grujev.
Náhradníci:
Jörgensen – P. Neto, Palmer, Hato, R. James, Gusto, Acheampong, Guiu, Garnacho.
Rozhodčí: England – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž