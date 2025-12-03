ONLINE: Arsenal hostí Brentford, Liverpool hraje se Sunderlandem, Chelsea v Leedsu

Autor: ,
  20:48aktualizováno  20:55
Šest zápasů je ve středu večer na programu ve vloženém 14. kola fotbalové Premier League. Vedoucí Arsenal hostí Brentford, po úterní výhře Manchesteru City na Fulhamu má už jen dvoubodový náskok. Třetí Chelsea se představí na hřišti nováčka v Leedsu, mistrovský Liverpool hraje proti dalšímu z noviců Sunderlandu. Utkání můžete sledovat v online reportážích, začíná se od 20.30.
Fotogalerie4

Mikel Merino dává první branku Arsenalu proti Brentfordu. | foto: Reuters

Už v úterý Manchesteru City vyhrál na Fulhamu, Newcastle porazil Tottenham a Bournemouth podlehl doma Evertonu. Vložené kolo se dohraje ve čtvrtek duelem Manchester United – West Ham.

Beznadějně poslední Wolverhampton, v jehož kádru je i český obránce Ladislav Krejčí, hostí Nottingham. Wolverhampton od začátku sezony ve třinácti duelech získal jen dva body za remízy.

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Brentford Brentford 1:0 (-:-)
Góly:
11. Merino
Góly:
Sestavy:
Raya – White, C. Mosquera (44. Timber), Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Rice, Ødegaard (C) – Madueke, Merino, Martinelli.
Sestavy:
Kelleher – Ajer, van den Berg, Pinnock – Kayode, Jarmoljuk, Janelt, Jensen (C), Henry – Ouattara, Schade.
Náhradníci:
Arrizabalaga – G. Jesus, Saka, Gyökeres, Nørgaard, Eze, Nwaneri, Lewis-Skelly.
Náhradníci:
Valdimarsson – J. Henderson, Thiago, Onyeka, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Arthur, Donovan.

Rozhodčí: Harrington – Meredith, Massey-Ellis

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 21:15
Liverpool Liverpool : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Becker – Gomez, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, MacAllister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, Xhaka (C), Sadiki, Le Fée – Brobbey.
Náhradníci:
Mamardašvili – Kerkez, Endō, Jones, Nyoni, Saláh, Chiesa, Ekitiké, Ngumoha.
Náhradníci:
Patterson – O'Nien, Geertruida, Neil, Adingra, Mundle, Traoré, Mayenda, Isidor.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Holmes

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Crystal Palace Crystal Palace 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
44. Muñoz
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Tchaouna, Cullen (C), Florentino, Anthony – Flemming, Foster.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Kamada, Pino – Mateta.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Bruun Larsen, Ugochukwu, Edwards, Pires, Broja, Medžbrí, Laurent.
Náhradníci:
Matthews, Benítez – Nketiah, Uche, Clyne, Hughes, Esse, Canvot, Devenny.

Rozhodčí: Kirk – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Brighton Brighton : Aston Villa Aston Villa 2:1 (-:-)
Góly:
9. van Hecke
29. Torres (vla.)
Góly:
37. Watkins
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Gómez – Minteh, Gruda, De Cuyper – Tzimas (24. Hinshelwood).
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Guessand – Watkins.
Náhradníci:
Steele – Veltman, Coppola, Knight, Oriola, Welbeck, Kostoulas, Boscagli.
Náhradníci:
Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendía, Malen, Sancho, García.

Rozhodčí: A. Madley – N. Hopton, C. Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Johnstone – Y. Mosquera, Agbadou, T. Gomes (C) – Tchatchoua, André, J. Gomes, Wolfe – Arias, Strand Larsen, Bellegarde.
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Morato, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Náhradníci:
Sá – Doherty, S. Bueno, Hoever, Munetsi, Chirewa, Hwang Hi-čchan, Arokodare, Mané.
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Boly, Z. Abbott, Hudson-Odoi, Domínguez, Yates, McAtee, Kalimuendo.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Milenković

Rozhodčí: Robinson – West, Scholes.

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 21:15
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Perri – Bijol, Rodon, Struijk – Bogle, Tanaka, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Sestavy:
Sánchez – Chalobah, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella – Santos, Fernández (C) – Estêvão, Pedro, Gittens – Delap.
Náhradníci:
Darlow – Piroe, Aaronson, Okafor, Harrison, Bornauw, Justin, Gnonto, Grujev.
Náhradníci:
Jörgensen – P. Neto, Palmer, Hato, R. James, Gusto, Acheampong, Guiu, Garnacho.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.