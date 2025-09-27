Wolves s Krejčím byli kousek od skalpu Tottenhamu, Liverpool poprvé prohrál

Autor: ,
  22:57aktualizováno  23:15
Fotbalisté Wolverhamptonu mohli slavit první vítězství v nové sezoně Premier League. Na hřišti Tottenhamu v 94. minutě ztratili vedení a remizovali 1:1, Ladislav Krejčí odehrál celý zápas. Úvodní ztrátu v sezoně zapsal Liverpool, který podlehl Crystal Palace 1:2. Manchester United prohrál s Brentfordem 1:3, Chelsea po stejném výsledku nestačila na Brighton. Naopak Manchester City si poradil s Burnley hladce 5:1.
Záložník Xavi Simons z Tottenhamu (vlevo) se snaží odcentrovat přes Andrého z...

Záložník Xavi Simons z Tottenhamu (vlevo) se snaží odcentrovat přes Andrého z Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím před zápasem proti Tottenhamu.
Ladislav Krejčí (číslo 37) oslavuje se svými spoluhráči z Wolverhamptonu gól...
Brankář Wolves Johnstone se raduje ze vstřelené branky na hřišti Tottenhamu.
Igor Thiago z Brentfordu slaví gól do sítě Manchesteru United.
25 fotografií

Fotbalisté Crystal Palace se dostali do vedení po devíti minutách, kdy se po standardní situaci ve vápně nejlépe orientoval Senegalec Sarr a střelou zblízka překonal gólmana Alissona.

Obhájce titulu se zmohl na vyrovnání tři minuty před koncem, o které se postaral střídající Ital Chiesa, nakonec ale nebodoval. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah.

Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace (vlevo) si hlídá míč před Ibrahimou Konatem z Liverpoolu.

Londýnský celek je posledním neporaženým týmem ligy a v tabulce se posunul na druhé místo právě za Liverpool. Ligová neporazitelnost Crystal Palace čítá v součtu s minulou sezonou už 12 zápasů.

Wolverhampton remizoval na hřišti Tottenhamu 1:1 a má první bod. Vítěznou radost překazil hostům ve čtvrté minutě nastavení Portugalec Palhinha přesnou ranou k tyči.

Na vedoucím gólu Wolves měl podíl Ladislav Krejčí, jehož hlavičku pohotovým zákrokem vyrazil brankář Vicario pouze k přesně dorážejícímu Uruguayci Buenovi.

Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím (vlevo) se radují z gólu Joaoa Gomese v zápase proti Tottenhamu.

Krejčí odehrál na postu stopera celý zápas, český brankář Antonín Kinský zůstal na lavičce domácích. Wolverhampton zůstává poslední, Tottenham se posunul na třetí místo o skóre před Sunderland a Bournemouth.

Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley a v tabulce je čtvrtý. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček počtvrté za sebou nevyhrál.

Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. Blues v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou.

Fotbalisté Brightonu se radují z gólu Maxima De Cuypera v utkání proti Chelsea.

Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči, dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.

Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.

Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za hosty Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.

Caoimhin Kelleher chytá penaltu Brunovi Fernandesovi.

Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech.

Nottingham Forest podlehl doma 0:1 Sunderlandu a na výhru čeká už šest soutěžních zápasů. Pět z nich odehrál pod vedením nového kouče Angeho Postecogloua, který tým po odvolání trenéra Nuna zatím výsledkově nepozvedl.

Zápas rozhodl paraguayský stoper Alderete, který skóroval poprvé v Premier League po letním přestupu z Getafe.

Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 13:30
Brentford Brentford : Manchester United Manchester United 3:1 (2:1)
Góly:
9. Thiago
20. Thiago
90+5. Jensen
Góly:
26. Šeško
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey (75. Henry) – J. Henderson (81. Onyeka), Jarmoljuk – Ouattara (75. Lewis-Potter), Damsgaard (81. Janelt), Schade – Thiago (90. Jensen).
Sestavy:
Bayındır – de Ligt, Maguire (66. Yoro), Shaw (81. Mount) – Dalot, Ugarte (66. Mainoo), B. Fernandes (C), Dorgu (85. Zirkzee) – Mbeumo, M. Cunha – Šeško.
Náhradníci:
Valdimarsson – Ajer, Milambo, Pinnock.
Náhradníci:
Heaton, Lammens – Fredricson, Heaven, León.
Žluté karty:
72. Collins, 80. Schade
Žluté karty:
56. B. Fernandes, 85. Dorgu

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

Počet diváků: 17193

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
Manchester City Manchester City : Burnley FC Burnley FC 5:1 (1:1)
Góly:
12. Estève (vla.)
61. M. Nunes
65. Bobb
90. Haaland
90+3. Haaland
Góly:
38. Anthony
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Gvardiol (70. Aké), O'Reilly (83. Lewis) – N. González – Savinho (63. Bobb), Reijnders (83. B. Silva), Foden, Doku – Haaland.
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Laurent, Ekdal, Estève, Hartman (88. Medžbrí) – Tchaouna (62. Bruun Larsen), Cullen (C) (80. Broja), Florentino, Anthony (88. Humphreys) – Foster (80. Ugochukwu).
Náhradníci:
Trafford – Kovačić, Mukasa, Stones.
Náhradníci:
Weiß – Edwards, Flemming, Worrall.
Žluté karty:
82. Foden
Žluté karty:
30. Walker, 64. Anthony

Rozhodčí: Robert Jones

Počet diváků: 52427

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 18:30
Nottingham Nottingham : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
38. Alderete
Sestavy:
Sels – N. Williams, Milenković, Morato, Zinčenko – Domínguez (46. Gibbs-White), Anderson – Bakwa (72. Hutchinson), McAtee (60. I. Jesus), Ndoye (60. Hudson-Odoi) – Wood (C) (90. Kalimuendo).
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku (59. Geertruida) – Rigg (59. B. Traoré), Xhaka (C), Sadiki – Talbi (85. Adingra), Isidor (85. Brobbey), Le Fée (75. Ballard).
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Sangaré, Yates.
Náhradníci:
Patterson – Mayenda, Neil, O'Nien.
Žluté karty:
37. Domínguez, 39. Milenković, 49. N. Williams, 82. E. Anderson
Žluté karty:
9. Sadiki, 31. Masuaku

Rozhodčí: Harrington – Bennett, Scholes

Počet diváků: 30226

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
Crystal Palace Crystal Palace : Liverpool Liverpool 2:1 (1:0)
Góly:
9. I. Sarr
90+7. Nketiah
Góly:
87. Chiesa
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton (62. Hughes), Kamada (90+1. Devenny), Mitchell – I. Sarr (74. Nketiah), Pino (74. Lerma) – Mateta.
Sestavy:
Alisson – Kerkez, van Dijk, Konaté (74. Frimpong), Bradley (46. Gakpo) – Mac Allister (65. C. Jones), Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz (74. Chiesa), Saláh – Isak (84. Ngumoha).
Náhradníci:
Matthews – Canvot, Clyne, Sosa, Cristantus.
Náhradníci:
Mamardašvili – Endō, Gomez, Robertson.
Žluté karty:
78. Nketiah
Žluté karty:
13. Arne Slot, 26. Konaté, 61. van Dijk, 77. Chiesa

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Nunn

Počet diváků: 25118

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : Wolverhampton Wolverhampton 1:1 (0:0)
Góly:
90+4. Palhinha
Góly:
54. S. Bueno
Sestavy:
Vicario – Spence (63. Porro), Romero /C/, van de Ven, Udogie (84. Tel) – Bergvall (78. Sarr), Palhinha, Bentancur (63. Johnson) – Kudus, Richarlison, Simons (78. Odobert).
Sestavy:
Johnstone – Doherty /C/ (46. Agbadou), Krejčí, S. Bueno – Munetsi, Neto, J. Gomes (63. Bellegarde), H. Bueno – Arias (90+2. T. Gomes), Strand Larsen (84. Arokodare), Hwang Hi-čchan (46. Tchatchoua).
Náhradníci:
Kinský – Danso, Gray, Scarlett.
Náhradníci:
Sá – Wolfe, R. Gomes, López.
Žluté karty:
32. Simons, 65. Bergvall, 90+4. Palhinha
Žluté karty:
35. Doherty, 39. J. Gomes

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Meredith

Počet diváků: 60537

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
Leeds United Leeds United : Bournemouth Bournemouth 2:2 (1:1)
Góly:
38. Rodon
54. Longstaff
Góly:
26. Semenyo
90+3. Kroupi
Sestavy:
Darlow – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Stach, Ampadu /C/, Longstaff – Aaronson (87. Tanaka), Calvert-Lewin (90+2. Nmecha), Okafor.
Sestavy:
Petrović – Jiménez (73. Doak), Diakité, Senesi, Truffert – Adams (81. Kroupi), Christie /C/ (60. Tavernier) – Semenyo, Adlí (60. Scott), Kluivert (60. Brooks) – Barbosa.
Náhradníci:
Meslier – Justin, Bijol, Grujev, James, Harrison, Piroe.
Náhradníci:
Dennis – Soler, Hill, Milosavljević.
Žluté karty:
70. Aaronson, 90+2. Ampadu
Žluté karty:
12. Á. Jiménez, 90+3. Kroupi

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Počet diváků: 36574

Přejít na online reportáž
Premier League
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
Chelsea Chelsea : Brighton Brighton 1:3 (1:0)
Góly:
24. Fernández
Góly:
77. Welbeck
90+2. De Cuyper
90+10. Welbeck
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Hato (79. Badiashile), Cucurella – Caicedo, Santos (54. Acheampong) – Estêvão (63. Gusto), Fernández, P. Neto (79. Lavia) – Pedro.
Sestavy:
Verbruggen – Veltman (55. Wieffer), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (67. Gruda), Ayari – Minteh, Gómez (85. De Cuyper), Mitoma (67. Welbeck) – Rutter (85. Tzimas).
Náhradníci:
Jörgensen – Gittens, George, Garnacho, Guiu.
Náhradníci:
Steele – Coppola, Boscagli, Milner.
Žluté karty:
42. Cucurella, 66. R. James, 89. Badiashile, 90. Sánchez
Žluté karty:
9. Veltman, 64. Wieffer, 89. van Hecke, 90. Dunk, 90+11. Welbeck
Červené karty:
53. Chalobah
Červené karty:

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long – Ricardo.

Počet diváků: 39597

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.