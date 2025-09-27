Wolves s Krejčím byli kousek od skalpu Tottenhamu, Liverpool poprvé prohrál

Fotbalisté Crystal Palace se dostali do vedení po devíti minutách, kdy se po standardní situaci ve vápně nejlépe orientoval Senegalec Sarr a střelou zblízka překonal gólmana Alissona.
Obhájce titulu se zmohl na vyrovnání tři minuty před koncem, o které se postaral střídající Ital Chiesa, nakonec ale nebodoval. Domácí rozhodli v sedmé minutě nastaveného času, kdy se trefil střídající Eddie Nketiah.
Londýnský celek je posledním neporaženým týmem ligy a v tabulce se posunul na druhé místo právě za Liverpool. Ligová neporazitelnost Crystal Palace čítá v součtu s minulou sezonou už 12 zápasů.
Wolverhampton remizoval na hřišti Tottenhamu 1:1 a má první bod. Vítěznou radost překazil hostům ve čtvrté minutě nastavení Portugalec Palhinha přesnou ranou k tyči.
Na vedoucím gólu Wolves měl podíl Ladislav Krejčí, jehož hlavičku pohotovým zákrokem vyrazil brankář Vicario pouze k přesně dorážejícímu Uruguayci Buenovi.
Krejčí odehrál na postu stopera celý zápas, český brankář Antonín Kinský zůstal na lavičce domácích. Wolverhampton zůstává poslední, Tottenham se posunul na třetí místo o skóre před Sunderland a Bournemouth.
Manchester City si poradil jednoznačně 5:1 s Burnley a v tabulce je čtvrtý. K vysokému vítězství svěřencům trenéra Pepa Guardioly pomohly dva vlastní góly francouzského stopera Estévea a dvě Haalandovy trefy v závěrečných minutách. Trefil se také Portugalec Nunes. Nováček počtvrté za sebou nevyhrál.
Chelsea podlehla 1:3 Brightonu a potřetí za sebou na ligové scéně nezvítězila. Blues v zápase přišli o vedení a stejně jako při minulé porážce s Manchesterem United si zápas zkomplikovali červenou kartou.
Brighton totiž po vyloučení stopera Chalobaha otočil v závěrečných 13 minutách skóre. O všechny góly se postarali střídající hráči, dvakrát se trefil Welbeck a jednou De Cuyper.
Fotbalisté Brentfordu zvítězili 3:1 nad Manchesterem United, který má po šesti kolech na kontě už tři porážky. Dvěma góly se pod výhru podepsal Brazilec Igor Thiago, který skóroval dvakrát v úvodních 20 minutách.
Ve 26. minutě snížil premiérovou brankou za hosty Slovinec Šeško, letní posila z Lipska. V závěrečné čtvrthodině mohl vyrovnat z penalty Fernandes, ale jeho úmysl vystihl gólman Kelleher. Vítězství Brentfordu v šesté minutě nastavení pečetil střídající Dán Jensen.
Manchester United nevyhrál v osmém ligovém zápase na hřišti soupeře po sobě, což se mu stalo po šesti letech.
Nottingham Forest podlehl doma 0:1 Sunderlandu a na výhru čeká už šest soutěžních zápasů. Pět z nich odehrál pod vedením nového kouče Angeho Postecogloua, který tým po odvolání trenéra Nuna zatím výsledkově nepozvedl.
Zápas rozhodl paraguayský stoper Alderete, který skóroval poprvé v Premier League po letním přestupu z Getafe.
9. Thiago
20. Thiago
90+5. Jensen
26. Šeško
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey (75. Henry) – J. Henderson (81. Onyeka), Jarmoljuk – Ouattara (75. Lewis-Potter), Damsgaard (81. Janelt), Schade – Thiago (90. Jensen).
Bayındır – de Ligt, Maguire (66. Yoro), Shaw (81. Mount) – Dalot, Ugarte (66. Mainoo), B. Fernandes (C), Dorgu (85. Zirkzee) – Mbeumo, M. Cunha – Šeško.
Valdimarsson – Ajer, Milambo, Pinnock.
Heaton, Lammens – Fredricson, Heaven, León.
72. Collins, 80. Schade
56. B. Fernandes, 85. Dorgu
Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes
Počet diváků: 17193Přejít na online reportáž
12. Estève (vla.)
61. M. Nunes
65. Bobb
90. Haaland
90+3. Haaland
38. Anthony
Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Gvardiol (70. Aké), O'Reilly (83. Lewis) – N. González – Savinho (63. Bobb), Reijnders (83. B. Silva), Foden, Doku – Haaland.
Dúbravka – Walker, Laurent, Ekdal, Estève, Hartman (88. Medžbrí) – Tchaouna (62. Bruun Larsen), Cullen (C) (80. Broja), Florentino, Anthony (88. Humphreys) – Foster (80. Ugochukwu).
Trafford – Kovačić, Mukasa, Stones.
Weiß – Edwards, Flemming, Worrall.
82. Foden
30. Walker, 64. Anthony
Rozhodčí: Robert Jones
Počet diváků: 52427Přejít na online reportáž
38. Alderete
Sels – N. Williams, Milenković, Morato, Zinčenko – Domínguez (46. Gibbs-White), Anderson – Bakwa (72. Hutchinson), McAtee (60. I. Jesus), Ndoye (60. Hudson-Odoi) – Wood (C) (90. Kalimuendo).
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku (59. Geertruida) – Rigg (59. B. Traoré), Xhaka (C), Sadiki – Talbi (85. Adingra), Isidor (85. Brobbey), Le Fée (75. Ballard).
Victor – J. Cunha, Sangaré, Yates.
Patterson – Mayenda, Neil, O'Nien.
37. Domínguez, 39. Milenković, 49. N. Williams, 82. E. Anderson
9. Sadiki, 31. Masuaku
Rozhodčí: Harrington – Bennett, Scholes
Počet diváků: 30226Přejít na online reportáž
9. I. Sarr
90+7. Nketiah
87. Chiesa
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton (62. Hughes), Kamada (90+1. Devenny), Mitchell – I. Sarr (74. Nketiah), Pino (74. Lerma) – Mateta.
Alisson – Kerkez, van Dijk, Konaté (74. Frimpong), Bradley (46. Gakpo) – Mac Allister (65. C. Jones), Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz (74. Chiesa), Saláh – Isak (84. Ngumoha).
Matthews – Canvot, Clyne, Sosa, Cristantus.
Mamardašvili – Endō, Gomez, Robertson.
78. Nketiah
13. Arne Slot, 26. Konaté, 61. van Dijk, 77. Chiesa
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Nunn
Počet diváků: 25118Přejít na online reportáž
90+4. Palhinha
54. S. Bueno
Vicario – Spence (63. Porro), Romero /C/, van de Ven, Udogie (84. Tel) – Bergvall (78. Sarr), Palhinha, Bentancur (63. Johnson) – Kudus, Richarlison, Simons (78. Odobert).
Johnstone – Doherty /C/ (46. Agbadou), Krejčí, S. Bueno – Munetsi, Neto, J. Gomes (63. Bellegarde), H. Bueno – Arias (90+2. T. Gomes), Strand Larsen (84. Arokodare), Hwang Hi-čchan (46. Tchatchoua).
Kinský – Danso, Gray, Scarlett.
Sá – Wolfe, R. Gomes, López.
32. Simons, 65. Bergvall, 90+4. Palhinha
35. Doherty, 39. J. Gomes
Rozhodčí: Salisbury – Perry, Meredith
Počet diváků: 60537Přejít na online reportáž
38. Rodon
54. Longstaff
26. Semenyo
90+3. Kroupi
Darlow – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Stach, Ampadu /C/, Longstaff – Aaronson (87. Tanaka), Calvert-Lewin (90+2. Nmecha), Okafor.
Petrović – Jiménez (73. Doak), Diakité, Senesi, Truffert – Adams (81. Kroupi), Christie /C/ (60. Tavernier) – Semenyo, Adlí (60. Scott), Kluivert (60. Brooks) – Barbosa.
Meslier – Justin, Bijol, Grujev, James, Harrison, Piroe.
Dennis – Soler, Hill, Milosavljević.
70. Aaronson, 90+2. Ampadu
12. Á. Jiménez, 90+3. Kroupi
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
Počet diváků: 36574Přejít na online reportáž
24. Fernández
77. Welbeck
90+2. De Cuyper
90+10. Welbeck
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Hato (79. Badiashile), Cucurella – Caicedo, Santos (54. Acheampong) – Estêvão (63. Gusto), Fernández, P. Neto (79. Lavia) – Pedro.
Verbruggen – Veltman (55. Wieffer), van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba (67. Gruda), Ayari – Minteh, Gómez (85. De Cuyper), Mitoma (67. Welbeck) – Rutter (85. Tzimas).
Jörgensen – Gittens, George, Garnacho, Guiu.
Steele – Coppola, Boscagli, Milner.
42. Cucurella, 66. R. James, 89. Badiashile, 90. Sánchez
9. Veltman, 64. Wieffer, 89. van Hecke, 90. Dunk, 90+11. Welbeck
53. Chalobah
Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long – Ricardo.
Počet diváků: 39597Přejít na online reportáž