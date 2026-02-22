ONLINE: V akci Wolverhampton, Liverpool i Fulham, pak hraje Arsenal na Tottenhamu

Jelikož si Arsenal v týdnu předehrál duel 31. kola s posledním Wolverhamptonem (2:2), má před derby na Tottenhamu stejný počet zápasů jako City. Arsenal z posledních pěti duelů vyhrál jen dva a jeho komfortní náskok je pryč.
Jeho rival Tottenham by s ním však jistě měnil, bojuje o záchranu, na sestupovou příčku má náskok jen čtyři body. V Premier League nevyhrál osm zápasů a nedávno měnil trenéra, kdy Thomase Franka nahradil Igor Tudor. Ten si odbude premiéru.
Tottenham : Arsenal 0:0 (-:-)Přejít na online reportáž
Nottingham : Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ortega – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Sestavy:
Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, C. Jones, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci:
Gunn – Morato, Ndoye, Domínguez, Lucca, Yates, J. Cunha, McAtee, Bakwa.
Náhradníci:
Woodman, Mamardašvili – Gomez, Chiesa, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.
Žluté karty:
20. Gibbs-White
Žluté karty:
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž
Sunderland AFC : Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Ballard, Mukiele (12. Geertruida), Alderete, Hume (C) – Sadiki – Ta Bi, Diarra, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Iwobi, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Kevin – R. Jiménez.
Náhradníci:
Ellborg – O'Nien, Rigg, Xhaka, Mayenda, Mundle, Isidor, Talbi.
Náhradníci:
Lecomte – Castagne, Diop, Cuenca, Cairney, Reed, J. King, Bobb, Muniz.
Rozhodčí: C. Pawson – L. Betts, M. WilkesPřejít na online reportáž
Crystal Palace : Wolverhampton 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson (C) – Canvot, C. Richards, Rijád – Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell – I. Sarr, Pino – Strand Larsen.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Bellegarde, André, H. Bueno – Arokodare, Mané – A. Armstrong.
Náhradníci:
Benítez – Johnson, Uche, Clyne, Kamada, Sosa, Guessand, Devenny, Cardines.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, J. Gomes, Lima, R. Gomes, T. Gomes, A. Gomes, Edozie.
Žluté karty:
15. Hughes
Žluté karty:
Rozhodčí: Kirk – Bennett, DaviesPřejít na online reportáž