Byl to, řekněme, typický součkovský gól.
Běžela 77. minuta, vytáhlý záložník zůstal ve vápně a po přetaženém rohu čekal na další centr. Místo toho se k němu ale odrazil balon, jenž slovenský brankář Dúbravka nedokázal zkrotit po Paquetově technické ráně. Součka trefil přímo do hrudi a ten ani nemohl minout.
„Musíte si takhle naběhnout klidně stokrát. A když to uděláte, jednou nebo dvakrát z toho vzejde podobná šance a dáte gól,“ usmíval se třicetiletý český reprezentant.
Podívejte se na branku Tomáše Součka:
🇨🇿 HOTOVO! Tomáš Souček přepsal historii! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 8, 2025
Kapitán české reprezentace vstřelil svůj 38. gól v Premier League a dorovnal tak dosavadní český rekord Patrika Bergera! 🙌#WHUBUR pic.twitter.com/1fSVxPDUuO
Když se rozvlnila síť, rychlým pohledem zkontroloval sudího, zda nezvedne praporek, pak oběhl branku a začal se svým typickým způsobem točit jako helikoptéra, načež ho obsypali spoluhráči. Mezi nimi byl mimochodem i ex-slávista Malick Diouf.
„Souček again, Souček again!“ neboli „Zase Souček!“ křičel na celý stadion hlasatel.
„V minulosti jsem jako trenér několikrát Tomášovi čelil a pokaždé, když jsem ho analyzoval, měl jsem z toho noční můry,“ smál se kouč West Hamu Nuno Espírito Santo, načež svá slova pro jistotu upřesnil: „Jak ho vůbec máte bránit? Všímá si volného prostoru a vždycky věří, že se k němu balon může odrazit. To by mu většina hráčů mohla závidět. Je vážně dobrý.“
Nejlepší čeští střelci v Premier League
38 - Patrik Berger, Tomáš Souček
Do hry přitom Big Tom, jak mu v Anglii přezdívají, v sobotu naskočil až po hodině hry. Stejně jako před týdnem proti Newcastlu mu to však stačilo, aby se střelecky prosadil.
Druhý gól v této sezoně. Gól s pořadovým číslem 38. Gól rekordní.
Berger, jenž kopal za Liverpool, Portsmouth, Aston Villu či Stoke City, na to potřeboval 225 utkání. Souček 202, navíc z pozice defenzivního záložníka. O to působivější jeho počin je.
202 zápasů pouze v Premier League, celkově jich však napříč všemi soutěžemi za West Ham nasbíral už 250, takže po utkání spolu s Jarrodem Bowenem pózovali se speciálními dresy.
Do kabiny s ním úctyhodný počin přišly oslavit i obě dcery – Tereza s Karolínou. „250 zápasů, to je velká věc. Tomáše prostě musíte respektovat a milovat,“ usmíval se portugalský trenér.
A nechybělo mnoho, aby byl pro Součka sobotní večer ještě výjimečnější. Jeho pokus z dálky v 87. minutě ale gólman Dúbravka vyrazil a míč do sítě poslal až z dorážky jiný náhradník Walker-Peters. Jelikož Burnley zvládlo ještě v závěru snížit na 2:3, právě tahle trefa byla nakonec vítězná.
„Tomáš a Kyle nám ten zápas vyhráli, což ukazuje, že budeme potřebovat úplně každého. Pomalu budujeme tenhle pocit týmovosti,“ chválil oba po zápase Espírito Santo.
Určitě se mu pořádně ulevilo.
Přišel místo Grahama Pottera, ale dlouho se mu nedařilo mužstvo nastartovat. To stejné koneckonců platilo i o Součkovi, jenž se svezl s bídnou formou mužstva.
Tomáš Souček v Premier League
Sezona 2019/20: 13 zápasů, tři góly
V půlce září navíc obdržel třízápasový flastr za červenou kartu v derby s Tottenhamem a po návratu to zkrátka nebylo ono.
Když teď dvakrát po sobě začal zápas mezi náhradníky, dvakrát po nástupu na trávník vstřelil gól a West Ham dvakrát zvítězil.
„Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme,“ zdůraznil. „Čekali jsme na první výhru a od té doby je atmosféra v týmu zcela odlišná.“
Souček je ve West Hamu od zimy 2020, kdy přišel ze Slavie nejprve na hostování, které se posléze proměnilo na trvalý přestup.
Hned jeho první kompletní sezona pro něj byla z osobního hlediska dosud tou vůbec nejúspěšnější, vstřelil v ní deset branek. I v těch následujících se ale prosazoval pravidelně a postupně se Bergerovi přibližoval.
V sobotu se mu ho povedlo vyrovnat.
Kdy ho překoná?