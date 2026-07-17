Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková. Víc není potřeba tuhle mladou dámu představovat. Minulý víkend se nesmazatelně zapsala do tenisové historie. A teď se chystá ukázat hrdým Přerovanům blyštivou trofej, o níž sní každá tenistka.
Stříbrno-zlatý tác, byť replika, není na první pohled zase tak velký, jak se může z fotek zdát. Ale nemyslete si, vyndat ho z úhledné krabice nějaký čas zabere. Nosková totiž musí talíř odejmout z nástavce a pak jej opatrně vytáhnout. „Na kurtu jsem ve své kůži rozhodně víc. Ale s takovou výhrou přichází i tyto povinnosti,“ usmívá se 21letá tenistka.
Primátor Petr Vrána jí v útrobách přerovského magistrátu předává dárek v podobě dortu a menšího šperku. A zatímco tenistka na střeše budovy pózuje s trofejí fotografům, na náměstí se promítá sestřih jejího vítězného klání s krajankou Muchovou.
„Pořád jsme kamarádky! Nic se nezměnilo, tuhle jsem jí zrovna přála ke svátku,“ líčí. Než o pár desítek minut později sejde dolů, náměstí už je zcela zaplněné.
Fronta na její podpis se táhne přes celý plac, odhadem dobrých padesát metrů. „Čekám, čekám. A budu klidně do večera, kdy jindy se zase poštěstí, že Přerov bude mít wimbledonskou královnu?“ povídá muž, který se představuje jako Josef.
Nejen jemu, ale i ostatním návštěvníkům krátí čas kapela O5 a Radeček, jež si přichystala speciální show nazvanou Koncert pro Lindu. Nepřekvapí ale, že mnohem větší aplaus sklidí právě Nosková v momentě, kdy přichází na veliké pódium.
Z návštěvy, která kvůli ní do centra města dorazila, je zaskočená. Možná i nervóznější než na slavném centrkurtu ve wimbledonském areálu. „Tolik lidí jsem nečekala, trochu se mi chce brečet,“ odmlčí se přerovská hvězda. „Nevím, jestli tohle zvládnu,“ pokračuje dojatě.
„Lindo, jsi ikona našeho sportu,“ otočí se na ni primátor Petr Vrána. „To, co jsi dokázala, asi nikdo z nás nečekal. Je to neuvěřitelné.“
Mladí lidičkové... je to dřina. Ale stojí za to
Přerov Wimbledonem žil, minulý víkend se tu finále promítalo a rovněž přišla spousta lidí. „Bylo to nádherné. Viděla jsem fotky, videa. Jsem strašně ráda, že minimálně tyhle lidi jsem udělala šťastné,“ culí se Nosková.
„Pokud ukáplo alespoň pár slziček, splnil se plán, který jsem před finále měla! A vy, mladí lidičkové,“ otočí se na děti pod pódiem, „doufám, že vás tohle taky aspoň trochu inspiruje. Je to sice dřina, ale stojí za to,“ nabádá mladá tenisová královna.
Vyhrát grandslam v tak mladém věku rozhodně není snadná věc. Naposledy se to povedlo v roce 2011 Petře Kvitové. „Pokud budu žít do 130 let, pak to teprve možná zvládnu vstřebat!“ usměje se Lindin tatínek Drahoš.
Také Lindě je do smíchu, když jí kapela O5 a Radeček předává nevšední dary. Kromě jejich hudební desky dostává tenistka i domácí pálenku ve tvaru tenisové rakety. „To je povolený doping! A nemyslete na špatnosti, Linda s tím klidně může hrát,“ pronáší směrem k náměstí frontman skupiny Tomáš Polák.
Navrch přibude ještě růžová čepička, prý proti dešti i slunci. „Vy tenisti si furt stěžujete. Jednou prší, jednou svítí slunce. Tahle tě ochrání před vším,“ vtipkuje Polák.
„Jo a taky přes ni nic neuvidím,“ odpovídá pohotově tenistka.
Ještě než se Nosková usadí za stoleček a začne se dlouhé minuty podepisovat a fotit, dá jí primátor obří kytici a typicky wimbledonské uvítání – jahody se smetanou.
„Nechali jsme připravit 300 porcí i pro vás, ale je vás tu tak třikrát tolik. Tak se prosím podělte se svými přáteli,“ kroutí hlavou šéf města. Přerov je zkrátka na svoji reprezentantku – a hráčku místního klubu TK Precheza – patřičně hrdý.
A kdo ví, třeba ji v září po US Open čeká opět podobné uvítání. Není tajemstvím, že tvrdé povrchy jí též tuze sedí… Na to je ale ještě brzy.
Teď Noskovou čeká zasloužený odpočinek a třeba i svatba kamarádky. „Co jsem v Česku, ještě jsem se nezastavila. Teď už to bude volnější. Tedy snad,“ zadoufá.