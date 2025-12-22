Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Adriel Ba Loua před takřka šesti lety byl průkopníkem, Rafiu Durosinmi před třemi lety skvělým přestupem, na který loni navázal Amar Memič.
Viktoria Plzeň si v Karviné oblíbila nejen fotbalisty. Letos v říjnu odsud přivedla trenéra Martina Hyského, za kterým nyní dorazil Krčík.
ONLINE: Fotbalové přestupy 2025/2026
„Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval mezi výrazné ligové osobnosti. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský,“ poznamenal plzeňský sportovní ředitel Martin Vozábal.
Šestadvacetiletý obránce je odchovancem slovenského klubu Baník Prievidza. Poté působil v Liptovském Mikuláši, odkud v lednu 2022 zamířil do Jihlavy. Po půl roce ho získala Karviná, kde se bez devíti centimetrů dvoumetrový stoper postupně vypracoval v oporu.
Má velký podíl na tom, že Karviná je po podzimní části sezony pátá. Nyní zamířil do Plzně, která je sice jen o příčku výš, ale dlouhodobě má velké ambice.
„Nabídka Viktorky mě velmi potěšila a hned jsem měl jasno, že chci tuto výzvu přijmout. Dostavil se u mě pocit štěstí i vděčnosti, že mohu být v klubu jako je Viktoria Plzeň,“ řekl po podpisu smlouvy Dávid Krčík. Na červenomodrém dresu bude chtít nosit číslo 37, které jej provází po celou jeho kariéru. „Jsem připravený týmu i klubu co nejvíce pomoci, abychom byli úspěšní,“ uzavírá obránce.