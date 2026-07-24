Petr Pavel přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil je kšiltovkou

Na Pražský hrad obě dorazily v doprovodu členů svých týmů. Prezident Pavel je přišel do sálu uvítat v zelené kšiltovce s logem Wimbledonu, čímž u přítomných vyvolal pobavení.
„V kšiltovce tady moc často nechodíme, ale plním slib Lukášovi Dlouhému,“ zmínil jednoho z trenérů čerstvé šampionky travnatého grandslamu.
Sama Nosková se v reakci usmívala: „Já o tom vůbec nevěděla. Když jsem se vrátila do Prahy, tak kouč chtěl, ať mu podepíšu kšiltovku. Já si říkám: Proč ti budu podepisovat kšiltovku? Chtěl tam iniciály P. P., tak jsem si říkala: Dobře, to je pro kamaráda. No a dneska v ní přišel pan prezident, takže mi to hnedka došlo.“
Setkání probíhalo v uvolněné a veselé atmosféře, prezident na úvod Noskové a Muchové poděkoval za vzornou reprezentaci Česka.
„Chci vám moc poděkovat za to, že jste zase na chvíli probudily takové to správné české naganské vlastenectví. To nám sice nikdy nevydrží dlouho, ale vždycky dá národ dohromady,“ uvedl.
Pak se všichni společně – na Hrad dorazily i Barbora Strýcová a Lucie Šafářová, které ve Wimbledonu hrály turnaj legend – odebrali do salonku a za zavřenými dveřmi debatovali.
„S panem prezidentem si povídáme. Je krásné, že nás všechny pozval, samozřejmě bylo jasné, že to přijmeme. Pro nás všechny je to opravdu něco velkého,“ popisovala 21letá Nosková, když po chvíli předstoupila před novináře.
Stejně jako Muchová dostala možnost navštívit vnitřek Pražského hradu poprvé a uznale ho obdivovala. „S rodinou nebo kamarádkou o Vánocích jsem tady byla hodněkrát, ale jen ve venkovních prostorách. A musím říct, že vevnitř to má ještě trošku jiný nádech.“
Prezidentovi samozřejmě ukazovala nablýskaný talíř, který si za vítězství na nejprestižnějším turnaji na světě vysloužila. „Přijde mi, že jsem ho ještě nezandala,“ usmívala se. „Kamkoliv jdu, tam jde se mnou. Ale měla jsem pár dní volna, takže jsem ho nechala doma, aby měl ode mě pokoj.“
Naopak Muchová prohlásila: „Já jsem ho dnes vybalila poprvé od příletu do Česka. Ani jsem si nebyla jistá, jestli v krabici vůbec bude, takže jsem byla ráda, když jsem ho tam našla.“
Nosková, která krajanku před třinácti dny v londýnském finále zdolala 6:2, 5:7 a 6:3, zmíněné volno strávila na Slovensku. Tenisová kamarádka Tereza Mihalíková ji pozvala na svou svatbu.
„Bylo to krásné, strašně moc jsem si to užila,“ těšilo českou šampionku. „Bylo to zase něco úplně jiného, z toho velkého chaosu do takové normální a malinké slovenské svatby.“
Pátek je pro ni posledním dnem, kdy si ještě bude užívat wimbledonský triumf. Ukáže se fanouškům na turnaji na pražské Štvanici, ale pak už se bude naplno připravovat na další výzvy v podobě blížících se akcí na severoamerických betonech.
„Všechno se dává zpátky do normálu,“ přiblížila. „Období od Wimbledonu bylo hodně náročné, na tohle nejsem zvyklá. Když něco takového zažíváte poprvé, tak není úplně lehké se na to připravit. Vzalo mi to hodně energie, bylo to rozhodně těžší než na kurtu, ale jsem ráda, že to mám všechno za sebou. A myslím, že to bylo krásné.“
O osm let starší Muchová si na návrat na kurty počká o něco déle, po Wimbledonu totiž podstoupila operaci. Avšak o jaký zákrok šlo, nechtěla specifikovat.
„Byla to plánovaná operace a všechno dopadlo fajn,“ sdělila na Hradě. „Akorát teď musím chvíli rehabilitovat, nějaké tři až čtyři týdny budu bez sportu. Ale měla bych stihnout US Open.“