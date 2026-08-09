Příliš mnoho chyb. Lehečka v Montrealu končí po prohře v osmifinále

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  8:33aktualizováno  10:18
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Zklamaný Jiří Lehečka po konci na turnaji v Montrealu v osmifinále.

Zklamaný Jiří Lehečka po konci na turnaji v Montrealu v osmifinále. | foto: AP

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,
Rafael Jodar v osmifinále turnaje v Montrealu.
Aryna Sabalenková vstřebává prohru na turnaji v Torontu.
Jekatěrina Alexandrovová slaví vítězství v osmifinále turnaje v Torontu.
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Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 3:6, 3:6 se Španělem Rafaelem Jódarem. Čtyřiadvacetiletý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb.

Dvanáctý hráč světového žebříčku se utkal se světovou patnáctkou poprvé, zápas ztratil za hodinu a 16 minut. Jódar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na sedmém z posledních osmi turnajů a na třetím Masters za sebou.

Kompletní tenisové výsledky

Oba tenisté si drželi servis až do osmého gramu. Za stavu 3:4 Lehečka nevyužil vedení 30:0, pak ani gamebol, zatímco Jódar první brejkbolovou šanci proměnil.

Do druhé sady vstoupil rodák z Mladé Boleslavi ztraceným podáním a při skóre 2:4 ho neudržel znovu.

Vzápětí se mu povedl brejk a získal naději, jenže španělský mladík pak počtvrté sebral Lehečkovi servis a proměnil první mečbol. Na rozdíl od českého tenisty udělal nevynucených chyb jen deset a stačilo mu 14 vítězných míčů.

V neděli v noci SELČ bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík, jeho soupeřem bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska. Jódar bude bojovat o své nové maximum na turnajích Masters proti Francouzi Arthurovi Filsovi.

Tenisový turnaj mužů v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů

Dvouhra - 4. kolo:
Jódar (20-Šp.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3

Sabalenková dál v krizi

Světová jednička Aryna Sabalenková ztroskotala na turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála s šestnáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4, 4:6.

Běloruska, která si po čtvrtfinálovém krachu v Paříži a osmifinálovém na londýnské trávě naordinovala pauzu od tenisu, se sice po ztrátě úvodního setu vzpamatovala a ve druhém vyrovnala, koncovku rozhodující sady ale nezvládla. V desátém gamu neudržela Sabalenková pošesté v zápase podání, když po dvou odvrácených mečbolech při třetím darovala soupeřce vítězství dvojchybou.

Aryna Sabalenková vstřebává prohru na turnaji v Torontu.

Jekatěrina Alexandrovová slaví vítězství v osmifinále turnaje v Torontu.

Na tvrdém povrchu prohrála Sabalenková v této sezoně ve 27. utkání teprve podruhé. A ačkoliv účastí v osmifinále získala jistotu, že i po tomto týdnu uhájí tenisový trůn, může v žebříčku WTA přijít o velkou část svého náskoku před Jelenou Rybakinovou. Pokud světová dvojka získá v Torontu titul, může se přiblížit až na rozdíl pouhých čtyř bodů.

Ruska Alexandrovová, jež dlouhodobě žije a připravuje se v České republice, se ve čtvrtfinále utká s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinská tenistka vyřadila osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4.

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