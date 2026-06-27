Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

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  19:32aktualizováno  19:32
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Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal Sebastian Nebyla. Teplice porazily Trnavu 2:0, Olomouc pak jiného slovenského soupeře Ružomberok 1:0. Liberec zvítězil nad Ústím nad Labem 2:0, naopak Zlín oba přípravné zápasy prohrál.

Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre otočili v závěrečné dvacetiminutovce, dvakrát se trefili Christophe Kabongo s kapitánem Matějem Vydrou.

Plzeňský kouč Martin Hyský ještě postrádal reprezentanty z mistrovství světa. „Test dobrý, ukázali jsme nějaké věci. Noví hráči navnímávají proces. Nepřeceňovat, nepodceňovat, byl to první test proti dobrému, kvalitnímu soupeři,“ řekl novinářům asistent trenéra Marek Bakoš.

Jablonec oplatil Mladé Boleslavi loňskou finálovou porážku z Benátek nad Jizerou v penaltovém rozstřelu. Vedle Nebyly se v brzkém odpoledni za úmorného vedra trefili také Chramosta, Alégué a Malenšek.

O výhře Olomouce nad Ružomberkem rozhodl v 58. minutě Krivak. „Měli jsme hlavně kondiční záměr, vyměnili jsme hráče v poločase kromě jednoho. Výsledek je taky důležitý. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli, i když jsme mohli přidat i další góly. Soupeř měl ale taky nějaké šance,“ citoval klubový web trenéra Pavla Hapala.

Za Teplice se proti Trnavě prosadili útočníci Pulkrab a Zlatohlávek. „Utkání sloužilo k tomu, abychom získali herní sebevědomí. Výsledek je dobrý, nebudeme ho ale přeceňovat. Úplně nebylo vidět, jaké tady panovalo počasí, kluci to zvládli výborně,“ řekl asistent teplického trenéra Ondřej Prášil klubové televizi.

Liberec prožil úspěšnou premiéru pod vedením slovenského trenéra Branislava Fodreka, druholigovému Ústí nad Labem dal obě branky po změně stran.

Zlínu se naopak roli favorit potvrdit nepovedlo, nejprve podlehl druholigové Kroměříži 0:2, pak s jinou zahajovací jedenáctkou slovenské Skalici 1:2. Pardubice v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězily nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.

Přípravný zápas
27. 6. 2026 13:30
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FK Jablonec FK Jablonec 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
9. Nebyla
36. Chramosta
39. Nebyla
70. Alégue
87. Malenšek
Sestavy:
1. pol.: Floder – Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš – Teterja, Macek, Penner, Kolářík – Šubert, Klíma.
2. pol.: Jovanoski – Donát, Králik, Zachoval, Kolář – Ogungbayi, Langhamer, Penner, Solomon – Jinoch, Krulich.
Sestavy:
1. pol.: Mihelak – Cedidla, Okeke, Innocenti – Čanturišvili, Zorvan, Polidar, Sobol – Nebyla, Chramosta, Suchan.
2. pol.: Kukučka – Souček, Novák, Cedidla – Nykrín, Lavrinčík, Sedláček, Horák – Alégue, Jawo, Malenšek.
Náhradníci:
Matoušek, Karafíát
Náhradníci:

Rozhodčí: Orel – Ježek, Panský

Počet diváků: 200

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
FK Teplice FK Teplice : FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Góly:
28. Pulkrab
73. Zlatohlávek
Góly:
Sestavy:
Ludha (46. Němeček) – Švanda (46. Bílek), Vientiess (46. Taratuda), Večerka (46. Jakubko), Riznič (46. Radosta), Jukl (46. Auta), Kodeš (46. D. Mareček), Hopi (46. Náprstek), Kozák (46. Fortelný), Krejčí (46. Zlatohlávek), Pulkrab (46. Svatek).
Sestavy:
Janáček – Tomič, Uljkay, Bajrami, Mikovič, Sabo, Stručka, Mehmeti, Khorkheli, Azango, Kudlička.
Náhradníci:
Němeček – Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta, Auta, D. Mareček, Náprstek, Fortelný, Zlatohlávek, Svatek
Náhradníci:
Vantruba, Casagrande, Begala, Škrbo, Wildeboeg, Gong, Trello, Bukovský, Koštrna, Mensah, Provházka, Husár, Pristach, Laušič, Pittel, Polťák.
Žluté karty:
85. .
Žluté karty:

Počet diváků: 150

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:0 (0:0)
Góly:
55. Hodouš
81. L. Mašek
Góly:
Sestavy:
1. poločas: Koubek – Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek, Masopust, Faye (C), Sychra, Rus, Soliu, Letenay.
2. poločas: Musil – Juliš, Hůlka (C), Drakpe, Dušák, Stránský, Lexa, Dulay, Edeh, Hodouš, L. Mašek.
Sestavy:
Holý – Rudenkyj, Peterka (C), Ullman, Richter, Kott, Goj, Moulis, Idumbo, Do Marcolino, Černý.
Náhradníci:
Náhradníci:
Němec, Maxa – Osaghae, Hřebík, Pažout, Fantiš, Novotný, Bzura, Diarra, Mráz.
Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Góly:
58. Krivak
Góly:
Sestavy:
Stoppen (46. Berka) – Hadaš (46. Dolžnikov), Spáčil (46. Sylla), Lurvink (46. Král), Ghali (70. Hadaš), Janošek (46. Krivak), Tkáč (46. Zahradníček), Růsek (46. Šíp), Grgič (46. Jezierski), Mikulenka (46. Fiala), Sejk (46. Jásir)
Sestavy:
Húska – Buchvaldek, Chobot, Franzotti, Hladík, Hranoš, Köstl, Koubek, Luterán, Mojžíš, Murgaš
Náhradníci:
Berka – Dolžnikov, Sylla, Král, Jezierski, Krivak, Zahradníček, Šíp, Fiala, Jásir
Náhradníci:
Halada – Bóďa, Doros, Hrmo, Huna, Jackuliak, Jevoš, Kelemen, Oravec, Selecký

Rozhodčí: Kovář – Seidler, Filák

Počet diváků: 390

Přípravný zápas
27. 6. 2026 9:00
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
28. Koryčan
66. Polášek
Sestavy:
Bachůrek (46. Knobloch) – Bartošák (73. Fojtů), Cupák, Didiba, Gaži, Kopečný, Lilling, Penkevics (59. Dorňák), Poznar (65. Bránecký), Štefan (73. Hönig), Toure (65. Brázda)
Sestavy:
Szakal (46. Dostál) – Zavadil (46. Říha), Hlinka /K/ (46. Němeček), Kříž (46. Kudela) – Štecha (46. Toman), Polák (46. Kulíšek), Holík (46. Mynář), Čelůstka (46. Polášek) – Dočkal (46. Bartolomeu), Koryčan (46. Žák), Moučka (46. Aldin).
Náhradníci:
Knobloch – Bránecký, Brázda, Dorňák, Fojtů, Hönig
Náhradníci:
Dostál – Říha, Němeček, Kudela, Toman, Kulíšek, Mynář, Polášek, Bartolomeu, Žák, Aldin
Žluté karty:
24. ?
Žluté karty:
Přípravný zápas
27. 6. 2026 10:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : SK Artis Brno SK Artis Brno 4:2 (0:1)
Góly:
49. Kabongo
72. Vydra
80. Kabongo
90. Vydra
Góly:
7. Adediran
50. Komljenovič
Sestavy:
Ťapaj (46. Tvrdoň) – Büchner (46. Spáčil), Kadlec (46. Dweh), Krčík (46. Kubín), Nghabo (46. Novák), Chalupa (46. Valenta), Hrošovský (46. Pirgić), Ladra (46. Panoš), Souaré (46. Kabongo), Toure (46. Vydra), Faal (K) (46. Růžička)
Sestavy:
Kašík (46. Borek) – Harazim (46. Fulnek), Šimek (46. Jeřábek), Plechatý (46. Mach), Preisler (46. Lutonský) – Petrák (46. Sedlák), Pospíšil (46. Breite) – Fomba (46. Švancara), Samek (46. Komljenovič) (75. Tauš), Papalelé (46. Rolinek) – Adediran (46. Vukadinović)
Náhradníci:
Tvrdoň – Spáčil, Dweh, Kubín, Novák, Valenta, Pirgić, Panoš, Kabongo, Vydra, Růžička
Náhradníci:
Borek – Fulnek, Jeřábek, Mach, Lutonský, Sedlák, Breite, Švancara, Komljenovič, Rolinek, Vukadinovič

Rozhodčí: J. Beneš – ?, A. Beneš

Přípravný zápas
27. 6. 2026 11:15
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : MFK Skalica 1:2 (0:0)
Góly:
60. ? (vla.)
Góly:
58. Križan
66. Onyedika
Sestavy:
Dostál – Pišoja, Mbatshi, Křapka, Grygera – Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Chibuzor (76. Hönig) – Ulbrich (83. Brázda) – Šmiga (80. Bránecký)
Sestavy:
Junas – Karhan, Šimko, Sula, Mášik, Gulíšek, Nagy, Daniel, Ravas, Pudhorocký, Potočný
Náhradníci:
Fojtů, Dorňák, Hönig, Brázda, Bránecký
Náhradníci:
Obinna, Križan, Nonikašvili, Bariš, Hollý, Smejkal, Černek, Morong, Guinari, Riška
Přípravný zápas
27. 6. 2026 16:00
SK Holice : FK Pardubice FK Pardubice 0:17 (0:7)
Sestavy:
Sedlák – Hanč, Prokop, Krošl, Sochůrek, Balog, Řehák, Lát, Roček, Peterka, Kovařík
Sestavy:
1. pol.: Charatišvili – Hamza, Icha, Smékal, Godwin, Drchal, Solil, Mahuta, Bammens, Botos, Sljubyk.
2. pol.: Mandous – Vecheta, Zima, Trédl, Míšek, Šimek, Matys, Leipold, Kopásek, Noslin, Saarma.
Náhradníci:
Výborný – Václavek, Černý, Tlučhoř, Jelínek, Javorski
Náhradníci:

Rozhodčí: Škorpík – Navrátil, Rázek

Počet diváků: 455

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