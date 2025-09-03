Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně zakončil program přípravných zápasů, poté co porazil Litvínov 6:3. Zastřílely si i Budějovice, výhru si připsaly také Pardubice a Olomouc.
Za Bílé Tygry zazářil hattrickem útočník Marek Zachar. Liberečtí oplatili Litvínovu porážku 3:4 v nájezdech z litvínovského ledu v polovině srpna. Zásadní podíl na tom mě Zachar, jenž se dokázal prosadit třikrát už v první polovině utkání.

Za hosty pálil dvakrát přesně Theodor Pištěk a během úvodní části dorovnal dvoubrankové manko. V přípravě mají Liberečtí, kteří rozhodli o osudu duelu ve druhé třetině, kterou ovládli 3:0, bilanci čtyř výher a čtyř proher. Verva si při třech výhrách připsala čtvrtou porážku.

Hattrick zaznamenal i českobudějovický forvard Koláček, jenž ho v česko-slovenském klání proti Zvolenu naopak dokázal vtěsnat mezi 40. a 57. minutu. Motor, jenž vyhrál 8:4, rozhodl na přelomu první a druhé třetiny, kdy odskočil ze stavu 1:1 do vedení 4:1. Pro Jihočechy šlo o první vítězství od úvodního duelu v Táboře, po němž prohráli šestkrát v řadě.

Popáté ze šesti startů slavili výhru hráči pardubického Dynama. V Mladé Boleslavi brzy vedli zásluhou Lukáše Sedláka, ale po otočce domácích ztráceli. V závěru druhého dějství však přišla smršť Východočechů - z 1:2 na 4:2 zařídili další obrat Robert Kousal, Peter Čerešňák a Miguel Tourigny. Bruslaři zakončili přípravu s bilancí šesti vítězství a tří proher.

Pro psychiku důležitou výhru zaznamenala také Olomouc, účastník baráže o udržení z minulé sezony. V přípravě sice mají Hanáci bilanci čtyři výhry, čtyři prohry, jenže veškerá předchozí klání s extraligovými soupeři v přípravě prohráli. Nejhůře dopadli 12. srpna, kdy na ledě Hradce Králové padli vysoko 1:7.

Ve středu proti Vítkovicím byli také blízko k porážce, když dlouho ztráceli od úvodního zásahu Františka Řeháka. V závěru základní hrací doby vyrovnal při hře bez gólmana Renars Krastenbergs a v prodloužení dokonal obrat Ondřej Matýs. Ostravané sehráli kvůli viróze jen pět utkání, z nichž dvě vyhráli.

Přípravné zápasy
3. 9. 2025 18:00
HC Olomouc HC Olomouc : HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
58:38 Krastenbergs
62:45 Matýs
Góly:
13:29 Řehák
Sestavy:
Machovský (Cichoň) – J. Ondrušek (C), T. Černý, Cosgrove, Rašner, Petrovický, Škůrek, Stella – Krastenbergs, O. Najman, Orsava – Fridrich, Čacho, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Matýs – Plášek, Anděl, Doktor.
Sestavy:
Klimeš (Hrachovina) – Brůna, Port, J. Zbořil, Kňažko, Prčík, Budík, Kalus (A) – Řehák, Nellis, Lednický – Abdul, Zdráhal, Krzysztof Maciaś – Hrivík (C), Hladonik, Bambula – Hanzl, Přibyl, Hauser.
Přípravné zápasy
3. 9. 2025 17:30
ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : HKM Zvolen 8:4 (3:1, 2:1, 3:2)
Góly:
10:23 Vála (Kubík, Vráblík)
16:38 Beránek
19:36 Lantoši (Cibulka)
22:41 Doudera
39:52 Koláček (Novák, Bulíř)
50:11 Koláček (Cibulka)
56:21 Koláček (Hoch, Bulíř)
59:02 Novák (Štencel)
Góly:
15:34 Zuzin (Cassels)
27:07 Macek (Cassels, Beňo)
42:18 Zuzin
54:29 Marcinek (Kaspick)
Sestavy:
Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Cibulka, Pýcha, Vála, Vráblík, Štencel, Kubíček – Olesen, Harris (A), Lantoši – Hoch, Bulíř (C), Koláček – Kubík, Přikryl, Beránek – Novák, Toman, Chlubna
Sestavy:
Kantor (Petrík) – Brejčák, Beňo, Golian, Wesley, Kowalczyk, Valach, Kukos, Kobolka – Hecl, Cassels, Zuzin (C) – Kudrna, Kaspick, Marcinek – Macek, Šramaty, Troock – Hawryluk, Hybský, Lunter

Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Augusta, Jindra

Počet diváků: 910

Přípravné zápasy
3. 9. 2025 17:00
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : HC Verva Litvínov HC Verva Litvínov 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly:
05:18 Zachar (Musil)
09:46 Pytlík (Weatherby)
17:46 Ahac (A. Najman, Kachlíř)
23:37 Zachar (Musil)
27:05 Lenc (A. Najman)
28:50 Zachar (Weatherby)
Góly:
10:02 Pištěk (Baláž)
13:47 Pištěk (Sukeľ, D. Kaše)
45:00 Gut (Hlava, Schmiemann)
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – R. Šimek (C), Zeman, Zile, Galvas, Ahac, Ivan, Kachlíř – Lenc, A. Najman, O. Procházka – Pytlík, Weatherby, Sandberg – Zachar, Musil, Faško-Rudáš – Vlach, Petrovský, Ryšavý.
Sestavy:
M. Tomek (Čajan) – Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Husinecký, Czuczman, Baránek, Baláž – Koblasa, Sukeľ (C), Gut – Hännikäinen, D. Kaše, Pištěk – Hlava, Holmström, Maštalířský – Brož, Jícha, Jurčík – M. Čajkovič.

Počet diváků: 1333

