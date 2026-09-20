Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Začala příprava na NHL. Dobeš chytal za Montreal, naskočil i McDavid

  8:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Brankář Montrealu Jakub Dobeš kontroluje puk během přípravného utkání proti...

Brankář Montrealu Jakub Dobeš kontroluje puk během přípravného utkání proti Torontu. | foto: Reuters

Eduard Šalé ze Seattlu spěchá za pukem během přípravného utkání proti...
David Špaček (vpravo) z Minnesoty a Gavin Hayes ze Chicaga se přetlačují v...
Brankář Toronta Samuel Hlavaj inkasuje v přípravném utkání proti Montrealu.
Jiří Felcman ze Chicaga během přípravného utkání proti Minnesotě.
6 fotografií
V noci ze soboty na neděli odstartovala úvodními sedmi duely příprava na novou sezonu hokejové NHL. V akci byla celá řada mladíků, naskočily však i některé hvězdy včetně edmontonského Connora McDavida. Polovinu zápasu proti Torontu odchytal za Montreal brankář Jakub Dobeš.

Montreal se poměřil s Torontem ve dvojzápase a oba dokázal vyhrát. V domácí aréně Bell Centre uspěl 4:3 po prodloužení i díky 9 zákrokům Jakuba Dobeše, který odchytal úvodní polovinu řádné hrací doby.

Střídající Jacob Fowler měl za domácí rovněž 9 zákroků. Skóre zápasu otevřel v 5. minutě slovenský forvard Canadiens Juraj Slafkovský, v dresu Maple Leafs naskočil i střídající slovenský brankář Samuel Hlavaj.

Ve druhé konfrontaci kanadských celků na ledě Toronta slavil Montreal pro změnu výhru 4:1. Poprvé v dresu Maple Leafs se představila brankářská posila Sergej Bobrovskij a v hvězdné formaci s Nylanderem a Tavaresem debutovala jednička draftu Gavin McKenna.

Edmonton si poradil 5:2 s Winnipegem za podpory největších útočných hvězd. Kapitán Connor McDavid a jeho německý parťák Leon Draisaitl zapsali shodně bilanci 1+1, obránce Evan Bouchard asistoval dokonce u čtyř gólů Oilers.

Skvěle se prezentoval mladý slovenský obránce Viliam Kmec, jenž gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře 4:2 nad Los Angeles. Jednu přihrávku bral i jeho krajan v útoku Jakub Demek. Z českých mladíků se v akci představili Vojtěch Čihař za Kings a výhru slavil i Matyáš Šapovaliv.

Minnesota s obráncem Davidem Špačkem v sestavě porazila 3:2 po prodloužení Chicago. Utkání rozhodla akce Tylera Pitlicka ze čtvrté minuty nastavení. V útoku Blackhawks operoval i český mladík Jiří Felcman.

V souboji St. Louis s Dallasem se proti sobě postavili čeští Jakubové Štancl a Vaněček. Šťastnější odcházel druhý jmenovaný obránce poté, co Stars uspěli 2:1 gólem Beckera z 39. minuty.

Výsledky přípravných zápasů

Příprava NHL
20. 9. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
07:55 Lorenz (Gambrell, Hunt)
54:05 Sturm (Määttä, Lorenz)
63:58 Pitlick (Haight, Hunt)
Góly:
12:12 Toninato (Korchinski, Hayes)
24:19 Boucher (Mylymok, Boisvert)
Sestavy:
Pickard (Rousseau) – Määttä, Hunt, Lambos, Kiersted, Schmidt, Špaček – Sturm, Stramel, Foligno – Shaw, Haight, Gambrell – Pitlick, Heidt, Kirkland – Joshua, Bankier, Lorenz
Sestavy:
Soderblom (Berežnoj) – Korchinski, Del Mastro, Mackey, Anhorn, Furlong, Pouliot – Slaggert, Toninato, Hayes – Boucher, Seney, Spellacy – Vanacker, Felcman, Mišiak – Mylymok, Boisvert, Savoie

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Grillo, Jackson

Příprava NHL
20. 9. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
33:30 Kaskimäki (Dean)
Góly:
00:16 Hyry (Hughes, Anderson)
38:29 Becker
Sestavy:
Binnington (41. Romanov) – Burns, Carbonneau, Dagenais, Dean, Finley, Fischer, Johnston (A), Kaskimäki, Koromyslov, Lindstein, Pekarčík, Peterson, Ralph, Štancl, Stenberg, Suter (A), Toropčenko (A), Tucker
Sestavy:
Poirier (41. Halverson) – Anderson, Becker, Burroughs (A), Capobianco (A), Ertel, Fitzgerald, Gleason, Hemming, Hryckowian, Hughes (A), Hyry, McKenzie, Paquette, Seminoff, Sgarbossa, Shlaine, Taylor, Vaněček

Rozhodčí: South, MacPhee – Flemington, Baker

Počet diváků: 16314

Příprava NHL
20. 9. 2026 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly:
06:52 Shea (Draisaitl, Bouchard)
09:31 McDavid (Stastney, Emberson)
32:08 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
33:49 Formenton (Bouchard, Shea)
58:53 Dach (Shea, Bouchard)
Góly:
01:58 Ford (Phillips, Yager)
55:53 Julien (Wahlin, Barlow)
Sestavy:
Jarry (41. Tomkins) – Shea, Bouchard, Stastney, Emberson, Stillman, Brown – Draisaitl, McDavid, Podkolzin – Formenton, Dach, Joseph – Jones, Samanski, Howard – Nicholl, Michaels, Griffith
Sestavy:
Milic (Poulter) – Fleury, St. Ivany, Thrun, Bauer, Gustafsson, Phillips – Rosen, Bjorck, Lambert – He, Yager, Ford – Čibrikov, Žilkin, Gregor – Barlow, Julien, Wahlin

Rozhodčí: Schlenker, Beach – Apperson, Toomey

Příprava NHL
20. 9. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Góly:
21:27 Lee (Connors, Perunovich)
52:06 Pederson (Guttman, Wright)
Góly:
18:40 Kmec
19:23 Lavoie (Laczynski, Bowman)
54:29 Hallum (Kmec)
58:37 Hallum (Demek, Gatcomb)
Sestavy:
Forsberg (Slukynsky) – Booth, Brzustewicz, Gustafsson, Hicketts, Perunovich, Woolley – Chromiak, Čihař, Connors, Guttman, Laughton, Lee, Moore, Pederson, Pinelli, Ward, Wright, Ziemmer
Sestavy:
Hill (Whitehead) – Heinola, Coghlan, Ginnings, Tuomisto, Davies, Kmec – Lavoie, Laczynski, Holtz – Connelly, Uchacz, Bowman – Hallum, Šapovaliv, Gatcomb – McLain, Demek, Uronen

Rozhodčí: Hanson, Thomas – Gibbons, Mahon

Příprava NHL
20. 9. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly:
36:39 Raddysh (Matthews, Tavares)
Góly:
20:51 Danault (Bolduc, Texier)
44:46 Szuber (Newhook, Matheson)
58:59 Danault (Anderson, Xhekaj)
59:37 Poulin (Mešár, Walsh)
Sestavy:
Bobrovskij (29. Stolarz) – Tanev, McCabe, Raddysh, Andrae, Danford, Rifai – Roslovic, Matthews (C), Knies – Nylander (A), Tavares (A), McKenna – Nansi, Koblar, Groulx – MacEwen, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
Montembeault (32. Kähkönen) – Dobson, Matheson (A), Reinbacher, Engström, Walsh, Szuber – Berard, Evans, Newhook – Texier, Dach, Bolduc – Anderson (A), Danault, Xhekaj – Mešár, McKown, Poulin.

Rozhodčí: Kea, MacDougall – Cherrey, Blujus

Příprava NHL
20. 9. 2026 3:07
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Góly:
08:29 Nyman ( ́Brien, Fleury)
19:56 Nelson (Melanson, Lindgren)
40:42 Morrison (Gaudreau, Molgaard)
57:25 ́Brien (Melanson)
Góly:
51:09 Cootes (Bains, Lekkerimäki)
55:51 Bains (Cootes, Lekkerimäki)
Sestavy:
Daccord (Kokko) – Ottavainen, Lindgren, Fleury, Mahura, Nelson, Jugnauth – Gaudreau, Fisker Molgaard, Nyman – Firkus, Morrison, Šalé – Melanson, O ́Brien, Meyers – Hayden, Miettinen, Roed
Sestavy:
Tolopilo (Medveděv) – Mancini, Pettersson II., Kudryavcev, Brisebois, Schuldt, Mynio – Lekkerimaki, Cootes, Bains – Fix – Molansky, Safonov, Novotný – Patterson, Raty, Sassonn – Stienburg, Wouters, Alriksson

Rozhodčí: Skillitier, Hamilton – Mils, Knor

Počet diváků: 17151

Příprava NHL
20. 9. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3P (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Góly:
04:27 Slafkovský (Mittelstadt, Samson)
12:04 Děmidov (Hutson)
42:43 Hutson (Davidson, Belzile)
64:22 Caufield (Hutson, Carrier)
Góly:
23:56 Rybinski (Tverberg, Brisson)
28:32 Sissons (Ekman-Larsson, Cowan)
36:21 Johnstone (Rybinski, Pezzetta)
Sestavy:
Dobeš (31. Fowler) – Hutson, Carrier (A), Struble, Xhekaj, Samson, Mittelstadt – Kreider, Suzuki (C), Caufield (A) – Děmidov, Kapanen, Slafkovský – Pastujov, Beck, Davidson – Belzile, Condotta, Thorpe.
Sestavy:
Achtjamov (31. Hlavaj) – Blackenburg, Ekman-Larsson (A), Stecher, Mermis, McWard, Chadwick – Sissons (A), Paul (A), Cowan – Lettieri, Blueger, Duhaime – Tverberg, Shaw, Brisson – Johnstone, Rybinski, Pezzetta.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Riley Brace – Shawn Oliver, Jonathan Deschamps

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Další rána pro levici v Jižní Americe. Peru má od léta novou prezidentku - japonskou Peruánku Keiko

Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28....

Největší útok na Moskvu. Během voleb udeřily stovky ukrajinských dronů

Z ropné rafinerie stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu u Moskvy....

Meklenbursko a Berlín volí. AfD doufá v další výhru, Merz je nad propastí

Předvolební plakát SPD Manuely Schwesigové ve Schwerinu v Meklenbursku-Předním...

Začala příprava na NHL. Dobeš chytal za Montreal, naskočil i McDavid

Brankář Montrealu Jakub Dobeš kontroluje puk během přípravného utkání proti...

Úhel pohledu

Piráti bojují v Praze o celostátní záchranu. Dosáhne voda v bárce bukanýrské kritického bodu?

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Hustý dým a šlehající plameny u letiště v Rijádu. K útoku se přihlásili Húsíové

Z skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Na konferenci spolku promluvil Putinův politolog, účastnil se i Zeman a Rajchl

Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní...

Doporučujeme

Myšlenka Spojených států evropských vznikla v Británii. Přesně před 80 lety ji vyslovil Churchill

Premium
Winston Churchill.

Malostranský zápisník

Modrorudá záře nad Brnem: Zlatušková, Mamdani a také Lenin, Marx, Trockij či Castro

Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...

Úhel pohledu

Velký bariérový útes odmítá zemřít podle plánu. Navzdory alarmistům se má pacient čile k světu

Největší zvířecí stavbou světa je Velký bariérový útes, více než 2 000...

V Mnichově odstartoval Oktoberfest, litr piva stojí přes 360 korun

V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.