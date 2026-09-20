Montreal se poměřil s Torontem ve dvojzápase a oba dokázal vyhrát. V domácí aréně Bell Centre uspěl 4:3 po prodloužení i díky 9 zákrokům Jakuba Dobeše, který odchytal úvodní polovinu řádné hrací doby.
Střídající Jacob Fowler měl za domácí rovněž 9 zákroků. Skóre zápasu otevřel v 5. minutě slovenský forvard Canadiens Juraj Slafkovský, v dresu Maple Leafs naskočil i střídající slovenský brankář Samuel Hlavaj.
Ve druhé konfrontaci kanadských celků na ledě Toronta slavil Montreal pro změnu výhru 4:1. Poprvé v dresu Maple Leafs se představila brankářská posila Sergej Bobrovskij a v hvězdné formaci s Nylanderem a Tavaresem debutovala jednička draftu Gavin McKenna.
Edmonton si poradil 5:2 s Winnipegem za podpory největších útočných hvězd. Kapitán Connor McDavid a jeho německý parťák Leon Draisaitl zapsali shodně bilanci 1+1, obránce Evan Bouchard asistoval dokonce u čtyř gólů Oilers.
Skvěle se prezentoval mladý slovenský obránce Viliam Kmec, jenž gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře 4:2 nad Los Angeles. Jednu přihrávku bral i jeho krajan v útoku Jakub Demek. Z českých mladíků se v akci představili Vojtěch Čihař za Kings a výhru slavil i Matyáš Šapovaliv.
Minnesota s obráncem Davidem Špačkem v sestavě porazila 3:2 po prodloužení Chicago. Utkání rozhodla akce Tylera Pitlicka ze čtvrté minuty nastavení. V útoku Blackhawks operoval i český mladík Jiří Felcman.
V souboji St. Louis s Dallasem se proti sobě postavili čeští Jakubové Štancl a Vaněček. Šťastnější odcházel druhý jmenovaný obránce poté, co Stars uspěli 2:1 gólem Beckera z 39. minuty.
Výsledky přípravných zápasů
07:55 Lorenz (Gambrell, Hunt)
54:05 Sturm (Määttä, Lorenz)
63:58 Pitlick (Haight, Hunt)
12:12 Toninato (Korchinski, Hayes)
24:19 Boucher (Mylymok, Boisvert)
Pickard (Rousseau) – Määttä, Hunt, Lambos, Kiersted, Schmidt, Špaček – Sturm, Stramel, Foligno – Shaw, Haight, Gambrell – Pitlick, Heidt, Kirkland – Joshua, Bankier, Lorenz
Soderblom (Berežnoj) – Korchinski, Del Mastro, Mackey, Anhorn, Furlong, Pouliot – Slaggert, Toninato, Hayes – Boucher, Seney, Spellacy – Vanacker, Felcman, Mišiak – Mylymok, Boisvert, Savoie
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Grillo, Jackson
33:30 Kaskimäki (Dean)
00:16 Hyry (Hughes, Anderson)
38:29 Becker
Binnington (41. Romanov) – Burns, Carbonneau, Dagenais, Dean, Finley, Fischer, Johnston (A), Kaskimäki, Koromyslov, Lindstein, Pekarčík, Peterson, Ralph, Štancl, Stenberg, Suter (A), Toropčenko (A), Tucker
Poirier (41. Halverson) – Anderson, Becker, Burroughs (A), Capobianco (A), Ertel, Fitzgerald, Gleason, Hemming, Hryckowian, Hughes (A), Hyry, McKenzie, Paquette, Seminoff, Sgarbossa, Shlaine, Taylor, Vaněček
Rozhodčí: South, MacPhee – Flemington, Baker
Počet diváků: 16314
06:52 Shea (Draisaitl, Bouchard)
09:31 McDavid (Stastney, Emberson)
32:08 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
33:49 Formenton (Bouchard, Shea)
58:53 Dach (Shea, Bouchard)
01:58 Ford (Phillips, Yager)
55:53 Julien (Wahlin, Barlow)
Jarry (41. Tomkins) – Shea, Bouchard, Stastney, Emberson, Stillman, Brown – Draisaitl, McDavid, Podkolzin – Formenton, Dach, Joseph – Jones, Samanski, Howard – Nicholl, Michaels, Griffith
Milic (Poulter) – Fleury, St. Ivany, Thrun, Bauer, Gustafsson, Phillips – Rosen, Bjorck, Lambert – He, Yager, Ford – Čibrikov, Žilkin, Gregor – Barlow, Julien, Wahlin
Rozhodčí: Schlenker, Beach – Apperson, Toomey
21:27 Lee (Connors, Perunovich)
52:06 Pederson (Guttman, Wright)
18:40 Kmec
19:23 Lavoie (Laczynski, Bowman)
54:29 Hallum (Kmec)
58:37 Hallum (Demek, Gatcomb)
Forsberg (Slukynsky) – Booth, Brzustewicz, Gustafsson, Hicketts, Perunovich, Woolley – Chromiak, Čihař, Connors, Guttman, Laughton, Lee, Moore, Pederson, Pinelli, Ward, Wright, Ziemmer
Hill (Whitehead) – Heinola, Coghlan, Ginnings, Tuomisto, Davies, Kmec – Lavoie, Laczynski, Holtz – Connelly, Uchacz, Bowman – Hallum, Šapovaliv, Gatcomb – McLain, Demek, Uronen
Rozhodčí: Hanson, Thomas – Gibbons, Mahon
36:39 Raddysh (Matthews, Tavares)
20:51 Danault (Bolduc, Texier)
44:46 Szuber (Newhook, Matheson)
58:59 Danault (Anderson, Xhekaj)
59:37 Poulin (Mešár, Walsh)
Bobrovskij (29. Stolarz) – Tanev, McCabe, Raddysh, Andrae, Danford, Rifai – Roslovic, Matthews (C), Knies – Nylander (A), Tavares (A), McKenna – Nansi, Koblar, Groulx – MacEwen, Quillan, Lorentz.
Montembeault (32. Kähkönen) – Dobson, Matheson (A), Reinbacher, Engström, Walsh, Szuber – Berard, Evans, Newhook – Texier, Dach, Bolduc – Anderson (A), Danault, Xhekaj – Mešár, McKown, Poulin.
Rozhodčí: Kea, MacDougall – Cherrey, Blujus
08:29 Nyman ( ́Brien, Fleury)
19:56 Nelson (Melanson, Lindgren)
40:42 Morrison (Gaudreau, Molgaard)
57:25 ́Brien (Melanson)
51:09 Cootes (Bains, Lekkerimäki)
55:51 Bains (Cootes, Lekkerimäki)
Daccord (Kokko) – Ottavainen, Lindgren, Fleury, Mahura, Nelson, Jugnauth – Gaudreau, Fisker Molgaard, Nyman – Firkus, Morrison, Šalé – Melanson, O ́Brien, Meyers – Hayden, Miettinen, Roed
Tolopilo (Medveděv) – Mancini, Pettersson II., Kudryavcev, Brisebois, Schuldt, Mynio – Lekkerimaki, Cootes, Bains – Fix – Molansky, Safonov, Novotný – Patterson, Raty, Sassonn – Stienburg, Wouters, Alriksson
Rozhodčí: Skillitier, Hamilton – Mils, Knor
Počet diváků: 17151
04:27 Slafkovský (Mittelstadt, Samson)
12:04 Děmidov (Hutson)
42:43 Hutson (Davidson, Belzile)
64:22 Caufield (Hutson, Carrier)
23:56 Rybinski (Tverberg, Brisson)
28:32 Sissons (Ekman-Larsson, Cowan)
36:21 Johnstone (Rybinski, Pezzetta)
Dobeš (31. Fowler) – Hutson, Carrier (A), Struble, Xhekaj, Samson, Mittelstadt – Kreider, Suzuki (C), Caufield (A) – Děmidov, Kapanen, Slafkovský – Pastujov, Beck, Davidson – Belzile, Condotta, Thorpe.
Achtjamov (31. Hlavaj) – Blackenburg, Ekman-Larsson (A), Stecher, Mermis, McWard, Chadwick – Sissons (A), Paul (A), Cowan – Lettieri, Blueger, Duhaime – Tverberg, Shaw, Brisson – Johnstone, Rybinski, Pezzetta.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Riley Brace – Shawn Oliver, Jonathan Deschamps