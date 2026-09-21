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Nečas, Gudas a Dravecký asistovali. New Jersey nasadilo české gólmany

  7:24aktualizováno  7:31
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Útočník Colorada Martin Nečas slaví se spoluhráči svou trefu proti Calgary. | foto: Reuters

Druhý hrací den přípravy na novou sezonu hokejové NHL nabídl sedm zápasů. V duelu New Jersey s Islanders byl k vidění český brankářský souboj, ve kterém David Rittich po výsledku 2:1 předčil Vítka Vaněčka. Z českých hráčů v poli si asistence připsali mladík Vladimír Dravecký, hvězdný Martin Nečas a navrátilec na Floridu Radko Gudas.

Rittich, jenž s New Jersey v létě podepsal jako volný hráč, pochytal u výhry 2:1 nad Islanders 21 z 22 střel. Na střídačce mu navíc kryl záda krajan Jakub Málek. Vítek Vaněček na opačné straně zastavil 20 z 22 střel.

U jediné trefy Ostrovanů si asistenci připsal mladý obránce Vladimír Dravecký (18:39, 0+1, -2). Kromě něj nastoupili i další Češi Tomáš Poletín (9:34, -1) a zkušený Ondřej Palát (18:21, -1). Za Devils byl u výhry kromě českého brankářského dua také útočník Matyáš Melovský (14:20, +/-: 0).

Colorado porazilo 4:1 Utah i díky asistenci Martina Nečase (15:25, 0+1, +1). Ten byl v 29. minutě u první trefy Avalanche v zápase, do jehož třetí třetiny za hosty nastoupil do brány Michael Hrabal. Z finálních pěti pokusů domácích však hned třikrát inkasoval. Společně s obráncem Maxem Pšeničkou (15:38, -1) tak odcházeli poraženi.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky přípravných zápasů

Příprava NHL
21. 9. 2026 1:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
28:54 Hamilton (Nečas)
41:52 Brindley (Kadri)
42:27 Nelson (Lehkonen, Toews)
57:27 Makar (Brindley, Hughes)
Góly:
35:27 Borikov (Smith, Duda)
Sestavy:
Blackwood (Nabokov) – Fensore, Toews (A), Burns, Behrens, Manson, Gagne – Nečas, Hamilton, Lehkonen – Hughes, Nelson (A), Schwartz – Brindley, Kadri, Landeskog (C) – T. Makar, Priščepov, DiMarsico.
Sestavy:
Cossa (Hrabal) – Marino (A), Desimone, Lamoureux, Biber, Pšenička, Duda – Yamamoto, Trocheck (A), Crouse (A) – But, Desnoyers, Carcone – Tanev, Rooney, Roy – Borikov, Smith, McCartney.

Rozhodčí: Rehman, Betker – B. Gawryletz, T. Gawryletz

Příprava NHL
21. 9. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
Góly:
12:02 B. Tkachuk (M. Tkachuk, Barkov)
22:30 Barkov (B. Tkachuk, Mikkola)
24:06 Reinhardt (Devine, Gudas)
32:10 Reinhardt (Mikkola)
39:07 Mikkola (Vilmanis, Luostarinen)
57:45 B. Tkachuk
Góly:
06:04 Badinka (Trikozov)
29:34 Robidas (Cerrato, Unger Sörum)
30:45 Nadeau (Robidas, Nyström)
Sestavy:
Markström (Black) – Jones, Ekblad (A), Gudas, Kulikov, Forsling, Mikkola – B. Tkachuk, Bennett, Reinhart – Lundell, Barkov (C), M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Luostarinen, Reinhardt – Devine, Schwindt, Vilmanis.
Sestavy:
Kočetkov (Sawchenko) – Reilly (C), Välimäki, Alexis Legault, Nyström, Badinka, Fransén – Josiah Slavin (A), Nadeau, Unger Sörum – Cerrato, Robidas, Rjabkin – Jääskä, Trikozov, S. Brind'Amour – Neučev, Lansard, Kotkaniemi (A).

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Beaudry Halkidis – Julien Fournier, Libor Suchánek

Počet diváků: 16147

Příprava NHL
21. 9. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Góly:
13:01 Suniev (Honzek)
50:26 Suniev (Jones, Wiebe)
Góly:
04:51 Nelson (Morrison, Nyman)
09:23 Firkus (Avon, Molgaard)
51:59 Morrison (Jugnauth, Avon)
59:44 Avon
Sestavy:
Cooley (Sergejev) – Pachal (A), Hanley (A), Parekh, Kuzněcov, Brzustewicz, Wiebe – Gridin, Kerins, Nylander – Hunt (A), Jones, Honzek – Basha, Gross, Stromgren – Suniev, Castagna, Othmann
Sestavy:
Grubauer (41. Kokko) – Ottavainen, Jugnauth, Nelson, Olofsson (A), Hammell, Price – Firkus, Fisker Molgaard, Nyman – WInterton (A), Morrison, Rehkopf – Avon, Stephens, Šalé – Villeneuve, Hayden (A), Douglas

Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Apperson, Toomey

Počet diváků: 15634

Příprava NHL
20. 9. 2026 23:00
Boston Bruins Boston Bruins : Washington Capitals Washington Capitals 3:2N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
35:32 Schmaltz (Duran)
58:16 Charlie McAvoy (Minten, Poitras)
James Hagens
Góly:
08:48 Brodzinski (Mirošničenko, Dunne)
45:34 Mirošničenko
Sestavy:
DiPietro (Patera) – McAvoy (A), Brunet, Jokiharju, Harris, Lohrei, Aspirot – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic (A), Kuraly (A), Steeves – Reichel, Poitras, Biasca – Duran, Schmaltz, Abate
Sestavy:
Thompson (Gibson) – Roy (A), Chychrun, Desharnais, Hutson, McIlrath, Holl – Wilson (A), Dubois (A), Tuch – Beauvillier, Sourdif, Jenner – Brodzinski, Dunne, Mirošniněnko – Trinějev, Sikora, Lakovič

Rozhodčí: Rook, Rooney – Smith, Hautamaki

Počet diváků: 17850

Příprava NHL
20. 9. 2026 22:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Góly:
02:57 LaCombe (Gauthier, Luneau)
06:06 Carlsson (Helleson, Klepov)
32:15 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
36:07 Sennecke (Luneau, Mjativic)
48:10 Sennecke (Granlund, Mjativic)
53:44 Luneau (Killorn)
Góly:
01:37 Pohlkamp (Cardwell)
31:05 Huntington (Leason)
Sestavy:
Brossoit (Clara) – LaCombe, Helleson, Mitchell, Luneau, Solberg, Warren – Killorn, Carlsson, Sennecke – Klepov, Granlund, Gauthier – Mjatovic, McQueen, Nestrenko – Farrell, Wahlberg, Colangelo
Sestavy:
Comrie ( 32. Davis) – Dickson, McKeown, Allan, Pohlkamp, Sahlin-Wallenius, Hájek – Huntington, Dellandrea, Leason – Felhaber, Ostapčuk, Carowell – Giles, Gasseau, Wetsch – Houle, Huo, Vincent

Rozhodčí: Schrader, Syvret – O'Quinn, Murchison

Počet diváků: 10000

Příprava NHL
20. 9. 2026 19:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly:
23:59 Schmelzer (Steeves, Edwards)
47:53 Brown
Góly:
20:53 Eiserman (Dravecký, Ritchie)
Sestavy:
Rittich (Málek) – Chisholm, Dillon, Silajev, Koljačonok, Edwards, Casey – Melovský, Hämeenaho, Tufte – Parent, White, Glass – Squieres, Steeves, Brown – Lombardi, Schmelzer, Lachance
Sestavy:
Vaněček (Tikkanen) – Kessel, Goerge, Bear, Aitcheson, Dravecký, Warren – Eklund, Ritchie, Palát – Engvall, Highmore, Eiserman – Larson, Foudy, Prochorov – Veremjev, Romano, Poletín

Rozhodčí: Brenk – Faucher, Kelly

Počet diváků: 10226

Příprava NHL
20. 9. 2026 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
01:33 Michejev (Carlson, Point)
15:31 Geekie (O'Reilly)
Góly:
07:39 Martin (Schaefer, Ahcan)
Sestavy:
Vasilevskij (Sogaard) – Moser, Carlson, Hedman, Crozier, McDonagh, Černák – Michejev, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Guentzel – Geekie, O'Reilly, Rautiainen – Kulebjakin, Czata, Sabourin
Sestavy:
Saros (Murray) – Molendyk, Perbix, Gustafsson, Skinner, Ahcan, Gibson – Jost, Nilsson, Kemell – Schaefer, Martin, O'Hara – Bradley, Edstrom, Oz. Wiesblatt – Lucchini, Oa. Wiesblatt, Fink

Rozhodčí: Hebert, Sullivan – Hughes, Murray

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