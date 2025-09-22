Nečas na úvod přípravy řídil výhru Colorada nad Utahem, trefil se také Šalé

Po sobotním otevíracím duelu přípravy na NHL neděle nabídla hned patnáct zápasů. Z Čechů byl na ledě nejvíce vidět útočník Martin Nečas, jenž bilancí 1+2 podpořil výhru Colorada 3:2 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. Mezi střelce se zapsal i talentovaný Eduard Šalé ze Seattlu. David Kämpf z Toronta a David Špaček z Minnesoty brali po jedné asistenci.
Martin Nečas v akci v přípravném utkání proti Utahu. | foto: Reuters

Nečas (19:08, 1+2, +3, 4 střely) byl na ledě u všech tří branek Colorada při vítězství 3:2 proti Utahu. V 18. minutě asistoval u otevírací trefy Artturi Lehkonena. Po vyrovnání Daniila Buta z přesilovky v 25. minutě pak ve druhém dějství sám vracel Avalanche vedení.

Když hosté v 55. minutě z další využité přesilovky srovnali na 2:2, jen o pár vteřin později se český reprezentant prosadil potřetí. Po jeho asistenci vstřelil rozdílový gól duelu Brock Nelson. Úvodních 40 minut zápasu v bráně Utahu odchytal Vítek Vaněček a z 15 střel dvakrát inkasoval.

V obraně Mammoth se představil také mladík Max Pšenička (6:05, +/-: 0). Colorado uspělo i ve druhé partii daného dne nad Utahem, triumf 5:1 třemi asistencemi režíroval Valerij Ničuškin.

Velké sebevědomí ukázal dvacetiletý talent Eduard Šalé (12:07, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 15. minutě přípravného duelu Seattlu s Vancouverem při přečíslení 2 na 1 volil zakončení místo přihrávky a přesnou ranou nad lapačku Nikity Tolopila otevíral skóre. Asistenci bral zkušený kapitán Jordan Eberle. Tým Kraken nakonec i díky dvěma trefám Jani Nymana zvítězil 5:3, elitní formaci Canucks z pozice centra vedl Filip Chytil (19:52, -2, 1 střela).

Ve dvojzápase se za využití širších kádrů poměřily kanadské celky Calgary a Edmontonu. Na ledě Flames se po výsledku 0:3 radovali Oilers a ve druhé partii v Rogers Place rovněž uspěli hosté. Výsledek 2:3 po prodloužení slavili i útočníci Adam Klapka (16:56, +/-: 0, 1 střela) s Martinem Frkem (15:17, -1, 1 střela), za domácí se poprvé představil David Tomášek (16:24, +/-: 0, 2 střely).

Poprvé v dresu Bostonu vyjel k zápasu Matěj Blümel (17:46, -3, 3 střely), prosadit se však nedokázal a navíc byl na ledě u tří inkasovaných branek u prohry 2:5 s Washingtonem. Pěti brankám v úvodní polovině duelu nezabránil gólman Bruins Michael DiPietro, střídající Šimon Zajíček ze zbývajících šesti pokusů Capitals již neinkasoval. Hrdinou zápasu byl s bilancí 2+2 útočník Washingtonu Sonny Milano.

Za stavu 2:2 se až v jedenácté sérii nájezdů se rozhodlo o vítězi duelu Islanders s Philadelphií. Za domácí New York se neprosadil český mladík Tomáš Poletín (11:50, +/-: 0, 1 střela), naopak v dresu Flyers se radoval Emil Andrae. Necelých 34 minut v bráně Ostrovanů odchytal David Rittich a ze 14 střel soupeře jednou inkasoval.

Minnesota otočila utkání na 3:2 po prodloužení nad Winnipegem, přestože po první třetině prohrávala o dva góly. Klíčovou vyrovnávací trefu obstaral v 58. minutě z přesilovky Hunter Haight. Asistenci bral i český obránce David Špaček (21:32, 0+1, -1, 2 střely). Kromě něj v zadních řadách Wild působil také David Jiříček (23:46, +2, 1 střela) a ve třetí útočné formaci operoval talentovaný útočník Adam Benák (16:40, +/-: 0).

Přestože Ottawa nasadila do duelu proti Torontu výrazně vyšší počet hráčů základní sestavy, výsledek 3:4 vyválčili hostující Maple Leafs. Asistencí se o to přičinil také český centr David Kämpf (20:11, 0+1, +1, 2 střely), v dresu Senators bojoval Jan Jeník (8:57, -2, 2 střely).

Výsledky

Příprava NHL
21. 9. 2025 21:00
Nashville Predators Nashville Predators : Florida Panthers Florida Panthers 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly:
05:24 Rolston
23:41 Haula (Marchessault, Skjei)
32:19 Schaefer (Gravel)
47:11 Haula (Marchessault, Bunting)
55:44 Edstrom (Skjei)
Góly:
Sestavy:
Annunen (29. Murray) – Perbix, Skjei, Barron, Wilsby, Ufko, Gravel – Marchessault, Haula, Bunting – Kemell, McCarron, Schaefer – Rolston, Edstrom, Lucchini – Norringer, Roest, Mutter.
Sestavy:
Bussi (31. Gerasimjuk) – Jansson, Carrick, Powell, Nause, Cesana, Waugh – Lundmark, Sawchyn, Skoog – McLinskey, Schwindt, McAllister – Hughes, Mastrosimone, Davies – Moses, Lopina, Tellier.

Rozhodčí: W. McCauley, R. Brace – J. Fournier, S. Barton

Příprava NHL
21. 9. 2025 23:00
Boston Bruins Boston Bruins : Washington Capitals Washington Capitals 2:5 (1:4, 1:1, 0:0)
Góly:
06:17 Geekie (Lindholm)
23:35 Brown (Duran, Viel)
Góly:
06:48 Milano (Lapierre)
11:33 Lapierre (Beauvillier, Milano)
15:31 Milano (Frank)
16:18 Trinejev (Mirošničenko)
28:45 Chesley (Lapierre, Milano)
Sestavy:
DiPietro (31. Zajíček) – McAvoy (A), Lohrei, Soderstrom, Zadorov (A), Peeke, Brunet – Arvidsson, Lindholm (A), Geekie – Steeves, Lysell, Minten – Jeannot, Brown, Blümel – Viel, Duran, Poitras.
Sestavy:
Thompson (29. Bjorklund) – van Riemsdyk (A), Chisholm, Iorio, Rosén, Chesley, Muggli – Beauvillier, Lapierre, Milano – Frank, Dowd (A), Duhaime (A) – Trinejev, Rybinski, Mirošničenko – Smallman, Mateiko, Lakovic.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Mike Sullivan. Čároví: Michel Cormier, Matt MacPherson

Počet diváků: 17850

Příprava NHL
21. 9. 2025 21:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Góly:
21:45 Greig (Batherson, Sebrango)
33:12 Kaliyev (Greig, Perron)
44:33 Lycksell (Tkachuk, Batherson)
Góly:
00:47 Järnkrok
12:47 Robertson (Kämpf)
18:00 Villeneuve (Lettieri, Haymes)
25:42 Barbolini (Groulx)
Sestavy:
Ullmark (21. Sogaard) – Matinpalo, Chabot (A), Spence, Kleven, Thomson, Sebrango – Giroux (A), Stützle, Tkachuk (C) – Batherson, Greig, Perron – MacEwen, Jeník, Cousins – Kaliyev, Pettersson, Lycksell.
Sestavy:
Achťjamov (31. Peksa) – Myers, Thrun, Danford, Memris, Villeneuve, Rifai – Cowan, Kämpf (A), Robertson (A) – Järnkrok (A), Groulx, Pezzetta – Lettieri, Haymes, Boyd – Barbolini, Quillan, Sim.

Rozhodčí: Dunning, MacDougall, Berg

Počet diváků: 16254

Příprava NHL
21. 9. 2025 19:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 3:5 (1:1, 1:4, 1:0)
Góly:
10:55 Halonen (Cholowski, Hardman)
35:52 Cotter (Gritsyuk)
58:20 Gritsyuk (Cholowski, Halonen)
Góly:
03:12 Perreault (Fitzgerald)
23:11 Roobroeck (Rempe)
31:45 Sheary (Parssinen)
33:29 Morrow (Blidh, Laba)
36:53 Brodzinski (Vaakanainen, Roobroeck)
Sestavy:
Allen (21. Daws) – Cholowski, Strand, Edwards, Addison, White, Ozipov – Gritsyuk, Glass (A), Cotter (A) – Légaré, Lammikko, Crookshank – Halonen, Glendening, MacDarmid (A) – Bordeleau, Rooney, Hardman.
Sestavy:
Quick (29. Garand) – Mackey, Borgen (A), Vaakanainen, Fitzgerald, Pouliot, Morrow – Raddysh (A), Brodzinski, Blidh – Dowling, Laba, Sheary (A) – Roobroeck, Parssinen, Rempe – Othmann, Perreault, Aspinall.

Rozhodčí: Jean Hebert, Beau Halkidis. Čároví: Scott Cherrey, Kyle Flemington

Počet diváků: 13309

Příprava NHL
22. 9. 2025 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 2:3P (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)
Góly:
23:46 Nurse (Petrov)
38:39 Petrov (Marjala, Stonehouse)
Góly:
27:14 Frost (Hunt, Lomberg)
31:02 Farabee (Kerins, Miromanov)
61:05 Frost (Hunt, Bahl)
Sestavy:
Tomkins (Pickard) – Dineen, Millman, Nurse (A), Regula, Stecher, Walman – Griffith, Hamblin, Janmark (A) – Lafreniere, Marjala, Petrov – Pitlick, Podkolzin, Savoie – Stonehouse, Tomášek.
Sestavy:
Prosvetov (Sergeev) – Hurtig, Bahl (A), Pachal, Kuzněcov, Miromanov, Solovjov – Frk, Frost, Farabee (A) – Klapka, Pospíšil, Lomberg (A) – Ciona, Kerins, Hunt – Bell, Bishop, Battaglia.

Rozhodčí: Garrett Rank, Cody Beach. Čároví: Andrew Smith, Travis Toomey

Počet diváků: 16147

Příprava NHL
22. 9. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3N (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)s.n.3:4
Góly:
24:01 Palmieri (Schaefer, Mayfield)
36:48 Warren (Barzal, Palmieri)
Góly:
02:42 Abols (Nesbitt)
58:42 Mičkov (Drysdale, Zamula)
65:00 Andrae
Sestavy:
Rittich (34. Gahagen) – McWard, Mayfield, Aitcheson, Warren, Schaefer, DeAngelo – Barzal, Horvat, Highmore, Palmieri, Lee, Drouin, Jefferies, Šabanov, Veremyev, Poletín, Drew, Romano
Sestavy:
Kolosov (41. Bjarnason) – Zamula, Drysdale, Andrae, Juulsen, Ginning, Gill – Grebjonkin, Zegras, Mičkov – Barkey, Cates, Hathaway – Gendron, Pederson, Kaplan – Tuomaala, Nesbitt, Abols

Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Hughes, Brisebois

Příprava NHL
21. 9. 2025 23:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3P (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
05:33 Barron (Salomonsson, Fagemo)
08:02 Zhilkin (He, Fagemo)
Góly:
24:23 Trenin (Hinostroza, Jurov)
57:02 Haight (Bankier, Špaček)
63:59 Trenin (Kiersted, Lambos)
Sestavy:
Milic (Poulter) – Stanley (A), Miller (A), Fleury, Salomonsson, Phillips, Bauer – Di Giuseppe, Yager, Lambert – Koepke, Barron (A), Duehr – Gustafsson, Anderson-Dolan, Čibrikov – He, Zhilkin, Fagemo
Sestavy:
Wallstedt (Petersen, Wutzke) – Jiříček, Johnson (A), Bogosian (A), Lambos, Špaček, Kiersted –Hinostroza, Jurov, Trenin (A) – Leason, Jones, Pitlick – Aubé-Kubel, Bankier, Benák – Amidovski, Haight, Klippenstein

Rozhodčí: Lee, Nicholson – Faucher, Deschamps

Počet diváků: 14481

Příprava NHL
22. 9. 2025 2:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
27:18 Klingberg (Toffoli)
39:13 Skinner (Dickinson, Smith)
59:17 Toffoli (Dickinson, Musty)
Góly:
Sestavy:
Nedeljkovic (Škarek) – Klingberg, Leddy, Desharnais, Dickinson, Cagnoni, Clayton, Wang – Smith, Afanasjev, Musty, Huntington, Graf, Skitter, Wetsch, Ostapchuk, Toffoli, Vincent, Misa, Regenda, Kurashev
Sestavy:
Lindbom (32. Vikman) – Hutton, Korczak, Megna, Cormier, Davies, Coghlan – Howden, Uchacz, Kolesar – Reinhardt, Schwindt, Holtz – Rondbjerg, Šapovaliv, Lavoie – Hallum Brabenec, Bowmank

Rozhodčí: Betker, Hanson – Mahnon, Grillo

Počet diváků: 11613

Příprava NHL
22. 9. 2025 2:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Góly:
14:06 Šalé (Eberle, Fiddler)
30:54 Nyman (Kakko, Dunn)
33:45 Schwartz (Wright, Dunn)
34:25 Nyman (Kakko, Dunn)
43:07 Hayden (Molgaard)
Góly:
23:25 Mancini (Cootes, Sherwood)
39:44 Stillman
47:25 Åman (LaBate, Joseph)
Sestavy:
Daccord (41. Kokko) – Dunn, Larsson (A), Evans, Oleksiak, Olofsson, Fiddler – Nyman, Beniers (A), Kakko – Schwartz, Wright, Firkus – Šalé, Catton, Eberle (C) – Molgaard, O'Brien, Hayden.
Sestavy:
Tolopilo (30. Young) – Schuldt, Mancini, E. Pettersson, Willander, Mynio, Joseph – Höglander, Chytil (A), Lekkerimäki – Bains, Cootes, Sherwood (A) – O'Connor, Blueger (A), Klimovič – LaBate, Åman, Stillman.

Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Mills, Knorr

Počet diváků: 17151

Příprava NHL
22. 9. 2025 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Florida Panthers Florida Panthers 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Góly:
17:44 Smith (Blankenburg, Carr)
18:59 Stamkos (Wood, Forsberg)
29:39 Forsberg (O ́Reilly, Wood.)
33:24 Wood (Hague, Martin)
59:25 O ́Reilly
Góly:
07:44 Chorske
40:21 Benning (Studnicka, Gregor)
46:39 Benning
Sestavy:
Saros (31. Chrona) – Hague, Josi, Englund, A. Gibson, Blankenburg, Stastney – Stamkos, O ́Reilly, O ́Hara – Forsberg, Martin, Ma. Wood – C. Smith, Svečkov, Carr – Willis, Gambrell, K. Marino.
Sestavy:
Tarasov (31. Black) – Björnfot, Benning, Harpur, Hovorka, Alscher, Huard – Gregor, Studnicka, Devine – St. Martin, Entwistle, Motte – N. Foote, Chorske, Steeves – Busch, Zabaneh, Walcott.

Rozhodčí: Pochmara, Hiff – Jackson, O'Quinn

Příprava NHL
22. 9. 2025 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly:
17:59 Lehkonen (Nečas, Kelley)
28:12 Nečas
54:41 Nelson (Nečas, Manson)
Góly:
24:56 But (Crouse, Walker)
54:09 Walker (Simašev, Matikka)
Sestavy:
Miner (41. Keyser) – Aamodt, Ahcan, Manson, Gagne, Malinski, Kelley – Nelson, Polin, Kelly, Stienburg, Bradley, Senden, Jedlička, Lehkonen, Priščepov, Nečas, Bardakov, Olofsson.
Sestavy:
Vaněček (41. Stauber) – Simašev, Cole, Pšenička, Durzi, Szuber, DeSimone, Lavoie – But, McBain, Walker, Nordh, Matikka, Yamamoto, Tullio, Crouse (A), Peterka, Cooley, Smith.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Brandon Schrader. Čároví: Travis Gawryletz, Kilian McNamara

Příprava NHL
22. 9. 2025 1:00
Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)
Góly:
11:00 Carcone (Marino, Lamoreux)
Góly:
24:13 Brindley (Makar, Ničuškin)
25:07 Brindley
25:40 Guščin (Makar, Ničuškin)
38:03 Nielsen (Landeskog)
54:35 Nielsen (Ničuškin)
Sestavy:
Villalta (Wells) – Duda, Marino, Lamoreux, Määttä, Perunovich, Connauton – Carcone, Agozzino, Iginla – Hebig, Beaudoin, Kunc – Poganski, Lipkin, McCartney – Lutz, Allard, Douglas
Sestavy:
Wedgewood (31. Posch) – Behrers, Makar, Toews, Attard, Weinstein, Middleton – Brindley, Megna, Landeskog – Ničuškin, Drury, Guščin – Barre-Boulet, Tynan, Nielsen – Humphreys, Ivan, Felhaber

Rozhodčí: South, Syvret – Blujus, Tobias

Příprava NHL
21. 9. 2025 23:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly:
22:41 Gaunce (Voronkov)
35:39 Del Bel Belluz (Christiansen, Voronkov)
57:31 Voronkov (Del Bel Belluz, Fasching)
59:37 Olivier (B. Smith)
Góly:
36:58 Alexandrov (Carbonneau, Lucic)
Sestavy:
Fedotov (41. Gardner) – B. Smith, Christiansen, Hunt, Elick, Kearsey, Mayo – Voronkov (A), Del Bel Belluz, Fasching – Činachov, Sillinger (A), Olivier (A) – Pyyhtiä, Gaunce, Malatesta – Ahcan, Keskinen, Williams.
Sestavy:
Hofer (41. Žerenko) – Jiříček, Tucker (A), H. Skinner, Loof, Schueneman, Q. Burns – Lucic, Bjugstad (A), Carbonneau – Stenberg, Alexandrov, Joseph (A) – Štancl, Texier, Wagner – Bittem, McGing, Peterson.

Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Murray, Marquis

Počet diváků: 12066

Příprava NHL
22. 9. 2025 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
02:38 Kapanen (Howard, Kulak)
48:18 Clattenburg
51:47 Stillamn (Akey, Philp)
Sestavy:
Cooley (Say) – Cicek, Andersson, Hanley, Weegar, Bean, Parekh – Gridin, Kadri, Coronato – Zary, Backlund, Coleman – Honzek, Kirkland, Stromgren – Suniev, Morton, Basha
Sestavy:
Jonsson (31. Day)– Kulak, Emberson, Leppanen, Brown, Stillman, Akey – Howard, Lazar, Kapanen – Jones, Philp, Jarventie – Pitlick, Samanski, Hutson – Clattenburg, Lewandowski, Grubbe

Rozhodčí: MacPhee, Schlenker – Apperson, Murchison

Počet diváků: 100000

Příprava NHL
22. 9. 2025 0:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Góly:
04:27 Turcotte (Clarke, Moverare)
46:11 Laferriere (Turcotte)
58:34 Lee
Góly:
01:25 Nesterenko
Sestavy:
George (Copley) – Clarke, Moverare, Burroughs, Dvořák, Brzustewicz, Woolley – Laferriere, Byfield, Armia – Malott, Turcotte, Greentree – Thomas, Helenius, Lee – Chromiak, Gawdin, Brown.
Sestavy:
Husso (Clang) – Luneau, Mintyukov, Moore, Smith, Warren, Solberg – Sennecke, Poehling, Gauthier – Colangelo, Harkins, Nesterenko – Bailey, Washe, Sidorov – Pastujov, Gaucher, Myatovic.

Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Gibbons, Gawryletz

