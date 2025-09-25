Chytil byl u dvou gólů Vancouveru, Edmonton poprvé nasadil hvězdné duo

  7:07aktualizováno  7:19
Hokejový útočník Filip Chytil si v přípravě NHL připsal dva body za gól a nahrávku. Výrazně se tak podepsal pod vítězství Vancouveru 3:1 nad Calgary. Naopak porážce nezabránil gólman Lukáš Dostál, jehož Anaheim podlehl 0:3 Los Angeles. Edmonton v přípravě poprvé nasadil hvězdné duo McDavid - Draisaitl, po výsledku 1:4 se ale radovali hosté ze Seattlu.
Hlavní dvojice tahounů Edmontonu v NHL, útočníci Connor McDavid (97) a Leon Draisaitl (29) | foto: NHL/ via Getty Images

Vstup do přípravy před novou sezonou NHL oporám Edmontonu Connoru McDavidovi s Leonem Draisaitlem vůbec nevyšel. Oba borci nastoupili spolu v elitní formaci, kde je doplnil bojovník Trent Frederic. V ofenzivě se proti Seattlu prosadit nedokázali a naopak byli u tří inkasovaných gólů.

Edmonton, jehož třetí formaci z postu centra vedl David Tomášek (15:13, +/-: 0), tak před domácím publikem podlehl 1:4. V dresu týmu Kraken se radoval i český mladík Eduard Šalé (13:45, +/-: 0, 1 střela).

Gólman Lukáš Dostál odchytal úvodní polovinu řádné hrací doby proti Los Angeles. Z 18 střel jen jednou inkasoval poté, co jej v 19. minutě překonal slovenský útočník Martin Chromiak.

Střídající Calle Clang ve třetí třetině lovil ze sítě další dva puky a Kings tak porazili Anaheim 3:0. Za vítěze absolvoval celý zápas brankář Darcy Kuemper a na čisté konto potřeboval jen 14 zákroků.

Český útočník Filip Chytil vedl Vancouveru proti Calgary na pozici elitního centra a pod výhru 3:1 se podepsal dvěma body (1+1). Nejprve v 6. minutě asistoval u využité přesilovky Nilse Hoglandera. Krátce na to zvyšoval na 2:0 Victor Mancini a v 33. minutě Chytil proměnil další početní převahu Canucks. Za Flames následně dokázal již jen snížit Connor Zary.

V souboji Columbusu s Pittsburghem jako první skórovali hostující Penguins, když se v 10. minutě radoval Zach Gallant. Zbytek zápasu si ale podmanili Blue Jackets a sérií čtyř gólů výsledek otočili. Mezi střelce se zapsali i obránci Jake Christiansen a Dante Fabbro.

Výsledky

Příprava NHL
25. 9. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
18:26 Chromiak (Malott)
47:42 Malott (Burroughs, Woolley)
52:23 Fiala (Laferriere, Byfield)
Sestavy:
Dostál (Clang) – LaCombe (A), Helleson, Mintjukov, Trouba, Solberg, Luneau – Gauthier, Carlsson (A), Terry – Kreider, Granlund, Killorn (A) – Nestěrenko, Poehling, Colangelo – Johnston, Washe, Sidorov
Sestavy:
Kuemper (Portillo) – Anderson, Doughty (A), Edmundson, Clarke, Woolley, Burroughs – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Byfield, Laferriere – Jamsen, Helenius, Thomas – Malott, Connors, Chromiak

Rozhodčí: Rehman, Schrader – Grillo, Mahon

Počet diváků: 10000

Příprava NHL
25. 9. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Calgary Flames Calgary Flames 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly:
05:05 Höglander (Willander, Chytil)
07:16 Mancini (Karlsson, Bains)
32:56 Chytil (Kudrjavcev, Willander)
Góly:
34:24 Zary (Pospíšil, Farabee)
Sestavy:
Demko – (Tolopilo) – Willander, Pettersson M., Myers, Kudrjavcev, Alcos, Knyžov, Mancini – Maceachern, Chytil, Höglander – Karlsson, Sasson, Bains – Stillman, Räty, Kravcov – Labate, Äman, Alrikssson
Sestavy:
Prosvětov (Cooley) – Hanley, Brzustewicz, Bean, Poirier, Morin, Miromanov – Zary, Kerins, Pospíšil – Farabee, Morton, Honzek – Basha, Bishop, Hunt – Suniev, King, Laing

Rozhodčí: Skilliter, Samuels-Thomas – Mills, Knorr

Příprava NHL
25. 9. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly:
17:24 Činachov (Werenski, Fabbro)
24:53 Christiansen (Coyle, Činachov)
51:12 Johnson (Werenski, Marchenko)
56:56 Fabbro
Góly:
09:45 Gallant (Koivunen)
Sestavy:
Greaves (Lalonde) – Fabbro, Werenski (A), Smith, Christiansen, Bjørgvik-Holm, Hunt – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Pyyhtiä, Coyle, Činachov – Malatesta, McKown, Pinelli.
Sestavy:
Šilovs (30. Larsson) – Clifton, Aho, Jones, Alexejev, St. Ivany, Kemp – Tomasino, Lizotte (A), Hållander – Brazeau, Dewar (A), Koivunen – McDonough, Gallant, Broz – Huglen, Calvert, Kindel.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Michael Markovic. Čároví: Libor Suchánek, Jesse Marquis

Počet diváků: 11185

Příprava NHL
25. 9. 2025 0:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Góly:
10:07 Suzuki (Reilly, Labanc)
16:20 Kotkaniemi (Svečnikov, Robinson)
Góly:
43:56 Harpur (Benning)
56:03 Gregor (Sawchyn)
57:19 Benning
59:23 Studnicka (Harpur)
Sestavy:
Andersen (41. Mifťakov) – Badinka, Gostisbehere, Heimosalmi, Reilly, Legault, Seeley – Jarvis, Aho, Ehlers – Nadeau, Kotkaniemi, Svečnikov – Unger Sörum, Rjabkin, Robinson – Labanc, Suzuki, Smith
Sestavy:
Tarasov (Bussi) – Harpur, Benning, Björnfot, Alscher, Huard, Carrick – Devine, Studnicka, St. Martin – Sawchyn, Motte, Gregor – Lundmark, Entwistle, Foote – McLinskey, Chorske, McAllister

Rozhodčí: O'Rourke, Hiff – MacPherson, Jackson

Příprava NHL
25. 9. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
49:03 Mangiapane (Bouchard, Jarventie)
Góly:
19:31 Firkus (Morrison, Beniers)
35:02 Morrison (Meyers, Molgaard)
52:10 Meyers (Schwartz, Eberle)
59:23 Nyman
Sestavy:
Skinner (Jonsson) – Ekholm, Bouchard, Leppanen, Regula, Milman, Akey – Draisaitl, McDavid, Frederic – Janmark, Lazar, Hutson – Mangiapane, Tomášek, Jarventie – Hambin, Samanski, Clattenburg
Sestavy:
Daccord (Kokko, LaFontaine) – Oleksiak, Mahura, Olofsson, Fleury, Jugnauth, Nelson – Nyman, Beniers, Kakko – Schwartz, Wright, Eberle – Šalé, Molgaard, Hayden – Meyers, Morrison, Firkus

Rozhodčí: Schlenker, Syvret – Deschamps, Murchison

Počet diváků: 15948

