Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadil jediný Čech. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem. Vítězství slavil i gólman Anaheimu Petr Mrázek, kterému kryl záda krajan Tomáš Suchánek. S fanoušky Pittsburghu se loučil veterán Marc-Andre Fleury, jenž nastoupil v závěru duelu proti Columbusu.

Český útočník Ivan Ivan (vlevo) a Nathan MacKinnon )oslavují gól Colorada. | foto: AP

O místo v sestavě Colorada bojující forvard Ivan Ivan (16:47, 0+1, +2) byl v utkání s Dallasem na ledě u dvou vstřelených branek. K vítězství 4:1 přispěl i jednou asistencí, když v 31. minutě po jeho pasu od zadního mantinelu otevíral skóre Gavin Brindley.

Stars těsně před koncem druhé třetiny srovnali zásluhou Antonio Strangese. Ve finálním dějství ale domácí publikum potěšili Artturi Lehkonen, Zakhar Bardakov a Tristen Nielsen.

40letá brankářská legenda NHL Marc-Andre Fleury se v sobotu loučil s kariérou. Stalo se tak v dresu Pittsburghu, za který odchytal vetšinu své kariéry a oslavil i zisk tří Stanley Cupů. Následně působil ve Vegas, Chicagu a naposledy Minnesotě.

S Penguins v létě podepsal zkušební kontrakt, díky němuž se mohl zapojit do přípravy a prožít si rozlučku na ledě s parťáky Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem či Krisem Letangem. Fleury, jemuž s 575 výhrami v NHL patří v historických statistikách druhá příčka za odskočeným Martinem Brodeurem (691), odchytal třetí třetinu vítězné přípravné partie 4:1 nad Columbusem a pokryl všech osm závěrečných střel soupeře.

Z českých gólmanů se v sobotu dostal do akce jen Petr Mrázek. K vítězství Anaheimu 5:3 nad Los Angeles pomohl 37 zákroky proti 40 střelám Kings.

Ze střídačky mu kryl záda krajan Tomáš Suchánek a roli náhradníka ve stejný den obstaral také Šimon Zajíček z Bostonu. Ten sledoval výhru Bruins 4:3 nad Philadelphií. V útoku Bostonu nastoupil z Čechů jen Pavel Zacha (17:29, +/-: 0, 2 střely).

Podruhé v krátké době se poměřily kanadské celky Montrealu a Toronta. Na nedávnou drtivou porážku 2:7 tentokrát Canadiens odpověděli výhrou 4:2. Dva body (1+1) brali za vítěze útočníci Alex Newhook a Sean Farrell.

Výsledky

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
25:20 Crosby (Hayes, Letang)
39:58 Rakel (Crosby, Karlsson)
48:56 Koivunen
57:32 Rakell (Rust, Crosby)
Góly:
16:04 Belluz (Činachov, Ceulemans)
Sestavy:
Murašov (40. Fleury) – Wotherspoon, Karlsson, Jones, Letang, Pickering, Brunicke – Hayes, Crosby, Rust – Mantha, Malkin, Brazeau – Koivunen, Rakell, Kindel – Imama, Broz, Harvey-Pinard
Sestavy:
Merzlikins (Lalonde) – Christiansen, Gudbranson, Smith, Hunt, Svozil, Ceulemans – Sillinger, Del Bel Belluz, Činakov – Malatesta, Gauce, Olivier – Pyyhtia, Williams, Fasching – Pinelli, Keskinen, McCue

Rozhodčí: Dunning, South – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 18333

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Góly:
05:57 Dvorský (Pekarčík, Fowler)
20:52 Schenn (Neighbours, Parayko)
Góly:
50:58 Toninato (Murphy, Lafferty)
51:25 Hayes (Toninato, Crevier)
56:59 O. Moore (Murphy)
59:56 Dickinson (Del Mastro)
Sestavy:
Binnington (41. Cranley) – Fowler, Parayko (A), Schueneman, Mailloux, Buchinger, A. Jiříček – Bučněvič, Thomas (A), Snuggerud – Neighbours, B. Schenn (C), M. Joseph – Pekarčík, Dvorský, Carbonneau – Walker, Sundqvist, Luff.
Sestavy:
Knight (Berežnoj) – Murphy (A), Del Mastro, Grzelcyk, Crevier, Korchinski, Allan – Dickinson (A), Lafferty, Michejev (A) – C. Dach, Greene, O. Moore – Lardis, Reichel, J. Cates – G. Hayes, Toninato, Mišiak.

Rozhodčí: MacDougall, Brace – Fournier, O ́Quinn

Počet diváků: 18096

Příprava NHL
27. 9. 2025 21:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly:
03:41 Dahlin (Byram, Benson)
12:17 Mrtka (Helenius, Rosen)
20:14 Thompson (Norris)
40:37 Thompson (Tuch, Norris)
59:47 Norris (Thompson)
Góly:
18:27 Kane
33:36 Kasper (Chiarot, DeBrincat)
Sestavy:
Lyon (Levi) – Bryson, Byram, Dahlin (C), Johnson, Mrtka, Timmins – Benson, Dunne, Geertsen, Helenius, Kozak, Leschyshyn, McLeod, Norris, Rosen, Thompson (A), Tuch (A), Zucker.
Sestavy:
Cossa (Postava) – Chiarot (A), Johansson, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Mitchell, Lagesson, Kannok-Leipert – Tralmaks, Copp, Appleton, Rasmussen, Brandsegg-Nygard, Mazur, Becher, Bantle, Lombardi, Seger, Kane (A), Kasper, DeBrincat.

Rozhodčí: Nicholson, Lepkowski – Tobias, Shewchyk

Počet diváků: 11872

Příprava NHL
28. 9. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Góly:
05:12 Duehr (Pionk)
12:02 Čibrikov (Yager, Samberg)
17:37 Ford (Anderson-Dolan, Morrissey)
31:41 Pionk (Nyquist, Čibrikov)
Góly:
13:16 Parekh (Frost, Kerins)
45:23 Gridin (Pachal, Frost)
Sestavy:
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Clague, Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Toews, Nyquist – Čibrikov, Yager, Duehr – Wagner, Ford, Anderson-Dolan
Sestavy:
Cooley (Prosvetov) – Kuzněcov, Pachal, Bahl (A), Parekh, Grušnikov, Hanley – Zary, Frost (A), Coronato – Honzek, Kerins, Klapka – Lomberg (A), Kirkland, Pospíšil – Gridin, Bishop, Hunt

Rozhodčí: Skilliter, Hamilton – Mills, Toomey

Počet diváků: 14007

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
33:00 Tavares
56:08 Nylander (Tavares, Rielly)
Góly:
11:22 Newhook (Carrier, Bolduc)
29:34 Kidney (Farrell, Blais)
36:11 Hutson (Thorpe, Newhook)
49:21 Farrell (Belzile)
Sestavy:
Stolarz (41. Achťjamov) – Carlo, Rielly (A), Tanev, McCabe, Benning, Ekman-Larsson – W. Nylander (A), Tavares (A), Järnkrok – Robertson, Domi, Knies – Maccelli, Roy, Joshua – Valis, Quillan, Pezzetta.
Sestavy:
Kähkönen (Fowler) – Carrier (A), Xhekaj (A), Hutson, Struble, Engström, Del Gaizo – Kapanen, Newhook (A), Bolduc – Beck, Veleno, Blais – Thorpe, Belzile, Farrell – Kidney, Condotta, Dauphin.

Rozhodčí: Rank, Sandlak – Smith, Brisebois

Počet diváků: 18216

Příprava NHL
28. 9. 2025 0:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly:
03:10 Ceci (Moverare, Wright)
18:16 Ward (Greentree, Burroughs)
40:14 Moore
Góly:
10:10 Minťukov (Poehling, Colangelo)
26:49 Gaucher (Moore, SIdorov)
53:53 Hinds (Sidorov, Luneau)
59:16 Phillips (Zellweger, Sennecke)
59:44 Myatovic (Gaucher, Moore)
Sestavy:
Portill (Copley) – Hicketts, Clarke, Movarare, Ceci, Dvořák, Burroughs – Moore, Danault, Foegele – Greentree, Laferriere, Armia – Lee, Helenius, Thomas – Wright, Pinelli, Ward
Sestavy:
Mrázek (Suchánek) – Colangelo, Poehling, Phillips, Bailey, Gaucher, Washe, Sennecke, Warren, Myatovic, Zellweger, Sidorov, Pastujov, Hinds, Luneau, Myšák, Moose, Caulfield, Mintyukov

Rozhodčí: Hanson, Betker – Gibbons, Knorr

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
30:32 Brindley (Ivan, Kiviranta)
43:42 Lehkonen (MacKinnon, Burns)
47:28 Bardakov (Lehkonen)
58:23 Nielsen
Góly:
39:57 Stranges (Koljačonok, Becker)
Sestavy:
Wedgewood (41. Miner) – Attard, Middleton, Behrens, Aamodt, Burns (A), Ahcan – Lehkonen (A), MacKinnon (A), Olofsson – Brindley, Colton, Guščin – Kiviranta, Bardakov, Kelly – Priščepov, Ivan, Nielsen.
Sestavy:
Bibeau (41. Poirier) – Lundqvist, Bichsel, Petrovic (A), Capobianco, Koljačonok, Taylor – Blackwell (A), Hryckowian, Bäck (A) – Bastian, Hyry, Erne – Lind, Becker, Stranges – Ertel, Scott, Martino.

Rozhodčí: Cody Beach, Chris Lee. Čároví: Kyle Flemington, Joe Mahon

Příprava NHL
27. 9. 2025 23:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly:
08:57 Sanheim (Dvorak, Couturier)
27:12 Grebenkin (Mičkov, Zegras)
33:04 Zegras (Mičkov, Tippett)
Góly:
19:59 Beecher
23:57 Bancroft (Lohrei, Lindholm)
35:58 Bancroft (Merkulov, Brunet)
53:45 Viel (Brown, Jokiharju)
Sestavy:
Ersson (Bjarnason) – Drysdale, Ginning, Grans, Sanheim, Seeler, York – Konecny, Couturier, Bump – Mičkov, Zegras, Dvorak – Tippett, Luchanko, Grebenkin – Hathaway, Ābols, Gaucher
Sestavy:
DiPietro (Zajíček) – Lindholm, Jokiharju, Lohrei, Aspirot, Brunet, Harris – Eyssimont, Zacha, Tufte – Kastelic, Chusnutdinov, Merkulov – Bancroft, Kuraly, Beecher – Duran, Brown, Viel

Rozhodčí: Charron, Sullivan – Oliver, Berg

Příprava NHL
28. 9. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
14:28 Raddysh (Allard, Sabourin)
24:27 Chaffee (Cirelli, Hagel)
57:02 Hagel (Goncalves, Raddysh)
59:03 Goncalves (Cirelli)
Góly:
31:48 Wiesblatt (Svečkov, Bunting)
Sestavy:
Halverson (40. Fanti) – Crozier, McDonagh, Raddysh, D'Astous, Carlile, Černák – Allard, Geekie, Chaffee, Hagel, Flinton, James, Sabourin, Gourde, Finley, Cirelli, Mercuri, Goncalves.
Sestavy:
Saros (40. Murray) – Englund, Perbix, Molendyk, Josi, Skjei, Oesterle, Wilsby – Forsberg, Svečnikov, Kemell, Haula, Martin, Marchessault, Bunting, Wiesblatt, L'Hereux, O'Reilly.

Rozhodčí: J. Brenk, L. Maaskant – CJ. Murray, T. Baker

Počet diváků: 14228

